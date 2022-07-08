Эксперт оценил планы создания российского движка для видеоигр

Создание отечественного движка для видеоигр, аналога Unreal Engine и Unity, является «ключом» к мировой игровой индустрии, считает директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding Ярослав Мешалкин.

«Конечно, у нас в стране должен быть собственный «ключ» к этой сфере. В долгосрочной перспективе создание собственного качественного движка будет оправдано, потому что видеоигры сейчас это новая культурная платформа, такая же как литература, кино или музыка», – сказал эксперт в комментарии «Газете.Ru».

По его словам, в России существуют талантливые специалисты, способные разработать полноценный игровой движок.

«Очевидно, что это перспектива нескольких лет. Затем еще какое-то время понадобится на построение сопутствующей инфраструктуры, на поддержку разработчиков и так далее», – добавил Мешалкин.

По информации СМИ, Минцифры и депутаты Госдумы обсуждают с российскими IT-компаниями государственную поддержку разработки отечественного игрового движка. Сообщается, что проект могут профинансировать с помощью гранта.

В конце июня депутат Госдумы России Антон Горелкин называл создание отечественного движка для игр приоритетной задачей в части государственной поддержки российского игрового рынка. По его мнению, это должно быть open-source решение, то есть бесплатное и открытое для всех, чтобы любой представитель российского геймдева мог использовать движок для своих проектов.