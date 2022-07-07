Эксперт предупредил об опасностях тренировок на жаре

Тренировки в летнее время повышают потоотделение, увеличивают пульс и повышают давление, что, в свою очередь, повышает риск инсульта и инфаркта, это следует учитывать при проведении спортивных занятий, заявила невролог Виктория Толмачева.

Для занятий спортом летом не следует заниматься под открытым солнцем, их нужно проводить в тени, сказала Толмачева в беседе с «Газетой.Ru».

Необходимо пользоваться средствами для защиты кожи от солнечного воздействия, даже если тренировки проходят в тени. Следует проводить обтирания влажным полотенцем, это поможет охладить тело и снизить риск перегревания.

«Восполняйте водный объем каждые 15 минут, это позволит снизить риск возникновения острой сердечной недостаточности. Не стоит пить холодную воду – это излишняя нагрузка на организм. Питьевая вода должна быть теплой либо комнатной температуры», – добавила специалист.

По словам невролога, в жару ощущается нехватка кислорода, в конце занятий нужно делать дыхательную гимнастику. Это поможет и органам дыхания, и всему организму.

«Помните, никакого фанатизма летом. Занятие должно длиться не более 60 минут. И не забывайте про головной убор», – заключила Толмачева.

Между тем эксперт-методист и координатор направления групповых программ Руслан Панов указал на две ошибки при качании пресса.

Упражнения на пресс с участием поясницы и ног могут привести к травмам спины, потому вместо гонки за количеством повторений следует контролировать качество выполнения.

«В фазе движения вниз первой на пол должна лечь поясница и не подниматься до фазы напряжения пресса (когда вся спина ложится на пол, поясница не поднимается). Если поясничный отдел поднимать, будет включаться разгибатель позвоночника, забирая всю нагрузку на себя и отключая работу живота, так как является основным антагонистом пресса», – указал специалист.

При выполнения классического скручивания на пресс важно соблюдать технику выполнения и стараться на первых этапах прочувствовать ее.

«Во время фазы подъема из положения лежа на спине угол тазобедренного сустава должен быть больше 90 градусов, так как меньший угол включает подвздошно-поясничную мышцу, двигатель бедра и таза», – сказал он.