В московском частном детсаду отравились 11 детей

В московском частном детском саду отравились более десяти детей, часть из них госпитализирована, сообщила городской уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская.

«Детский садик находится жилом комплексе и имеет лицензию. На данный момент известно, что отравилось 11 детей. Четверо были доставлены в больницу, двое из них уже выписаны», – пояснила Ярославская ТАСС.

У них взяты анализы, ожидаются их результаты, которые покажут, чем именно отравились дети.

Учреждение рассчитано на 180 детей, но на момент событий в нем было гораздо меньше несовершеннолетних.

«Я побывала в учреждении, посмотрела, как оборудовано помещение. Здесь никаких нарушений нет. Однако важно, что детский садик кормил детей по договору, то есть в садике есть буфет. А еду готовили в другом учреждении, с которым и был ранее заключен договор», – пояснила омбудсмен.

Сейчас учреждение закрыли на санитарную обработку.

По факту отравления детей возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В мае в Бурятии отравились 17 детей и 14 взрослых после чаепития в одной из школ Селенгинского района республики.