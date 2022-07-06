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ЕР начала бесплатно раздавать в Херсоне российские приставки для ТВ
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В центре гуманитарной помощи «Единой России» начали бесплатную раздачу ТВ-приставок, заявил депутат Госдумы, замруководителя фракции, руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.
«У нас многие спрашивали, где взять специальные устройства для подключения российского телевидения. Люди соскучились по российским каналам, телевидению и радио. Мы даже запустили «радио России» через громкоговорители на площади перед Юбилейным. Теперь, такую приставку бесплатно можно получить в центре гуманитарной помощи «Единой России», – приводятся слова Кастюкевича в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Первую пробную партию в 200 приставок уже привезли в центр. DVB-T2 – это стандарт эфирного цифрового телевидения второго поколения из группы стандартов цифрового видео вещания. Приставка позволяет принимать около 30 ведущих российских телевизионных каналов (ОРТ; Россия-1; Россия 24; Россия Культура; Телеканал Звезда; НТВ; ТНТ; СТС) в высоком цифровом качестве. Приставка для приема российских телеканалов легка в установке и каждодневном использовании, не требует специальных познаний, и навыков.
«В приставке 33 телеканала. Выдаем в первую очередь многодетным, малоимущим, пенсионерам. Мы в центре провели сначала небольшой опрос среди посетителей, смотрят ли они российское телевидение, есть ли у них такая возможность или нет. Чтобы понять, насколько высок запрос на эти приставки. Выяснили, что довольно многие в них нуждаются», – отметил руководитель центра гуманитарной помощи «Единой России» в Херсоне Глеб Химич.
Центр гуманитарной помощи «Единой России» в Херсоне открылся в начале июня. За это время его посетителями стали уже почти 36 тыс. человек. За медицинской помощью, консультацией и лекарствами обратились более 5 тыс. херсонцев. Анкет на трудоустройство, по различным направлениям, поступило 1775. Заявок по доставке адресной помощи маломобильным жителям Херсона отработано более 2 тысяч. Общий объем распределенной гуманитарной помощи «Единой России» в Херсонской области уже превысил 394 тонны.
Россия отказалась признавать решения сессии ПА ОБСЕ
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Российская делегация не будет признавать решения, принятые на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит без участия России, заявил заместитель председателя Госдумы, руководитель делегации Российской Федерации в ПА ОБСЕ Петр Толстой.
«Мы сегодня встречаемся в момент, когда в Бирмингеме завершает свою работу 29-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Как вы знаете, британские власти отказали в возможности участия в работе этой сессии делегации России и Белоруссии, нарушив все правила ОБСЕ. По всей видимости, для Британии такой организации не существует и правил тоже не существует», – передает его слова РИА «Новости».
«Российская делегация, не участвуя в Парламентской ассамблее, не признает ее решения, они для нас являются нелегитимными и ничтожными. Соответственно, писать они в своих резолюциях сейчас могут все что угодно», – подчеркнул Толстой.
Он добавил, что на сессии в отсутствие российской делегации обсуждаются вопросы, касающиеся РФ, которые «занимают большую часть дискуссии».
«Среди вынесенных дополнительных пунктов в итоговую декларацию предлагается включить совместный американо-литовско-украинский пункт, который называется «Агрессивная война РФ против Украины и ее народа и обусловленная ею угроза безопасности региона ОБСЕ», – пояснил Толстой.
«На самом деле включение второго пункта предложили поляки – это «Человеческие измерения в контексте текущих угроз безопасности в регионе, обусловленных российской агрессией в отношении Украины», – сказал он.
Предложенные в декларацию пункты, по словам главы российской делегации, являются крайне политизированными, не исключено, что Россия даст должную ответную реакцию.
«Если они войдут в итоговую декларацию, естественно, мы будем соответствующим образом реагировать», – сказал Толстой.
Ежегодная сессия ПА ОБСЕ проходит со 2 по 6 июля в Бирмингеме. В ходе сессии может быть поставлен вопрос об исключении российской делегации из состава ассамблеи.
В июне стало известно, что британские власти отдают приоритет обработке заявлений на визу украинских беженцев, а для всех остальных процесс занимает больше времени. Так в МВД Соединенного Королевства прокомментировали ситуацию с невыдачей виз российской делегации для участия в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ.
Толстой заявил по этому поводу, что отказ в выдаче виз делает решения сессии для России нелегитимными и ничтожными, Москва оставляет «за собой право выхода из организации, которая, идя на поводу у русофобов, фактически блокирует работу России на своей парламентской площадке».
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Историк: Зеленский рискует повторить судьбу Мазепы
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«Зеленский пытается внушить западным кураторам мысль о величии и независимости Украины с помощью документов XVIII века, но выглядит это смешно», – сказал газете ВЗГЛЯД Владимир Скачко. Ранее президент Украины похвастался копией письма Карла XII о Запорожской Сечи.
«Во-первых, шведский король Карл XII ничьей свободы, кроме Швеции, не признавал. Во-вторых, Украины как таковой тогда не было. На этой территории были различные объединения, в том числе – государственные образования. Самая большая часть этой территории входила в состав Российской империи. Таким образом, ни о какой «свободе» этих земель в письме Карла XII речи идти не могло, а лишь об их переподчинении. Так что ажиотаж Зеленского непонятен», – пояснил киевский историк, политолог Владимир Скачко.
Собеседник напомнил: именно о переподчинении территорий вел переговоры с Карлом XII и с польским королем гетман Мазепа, предавший Петра I и намеревавшийся передать земли тому, кто победит: либо Польше, либо Швеции.
«Для себя же Мазепа требовал именной майорат в Витебском и Полоцком воеводствах. Если бы не Полтавская битва и упорство Петра I, то Карл XII действительно взял бы эти территории, и тогда Мазепа мог бы рассчитывать на майорат. Но главное тут вот что: любые параллели и проецирование международных отношений XVIII века на нынешние реалии чреваты горькими разочарованиями. Именно это и ждет нынешнего украинского лидера», – подчеркнул Скачко.
«Педалирование Зеленским темы с письмом шведского короля Карла XII, в котором содержится наставление послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь», историк назвал попыткой Зеленского поднять свой рейтинг, а также показать западным кураторам величие и глубокие корни «независимости» Украины.
«Я бы сказал, что это все выглядит смешно, если бы по вине Зеленского не гибли люди. Тут, скорее, подходит термин «ужасно». Кроме того, Зеленский зависит от почестей и славы, и любые отсылы – даже натянутые – к великим королям и вообще знатным особам ему невероятно льстят», – заметил эксперт.
Собеседник также напомнил, что по одной из версий сам Мазепа умер от того, что был «заеден вшами». «Думаю, Зеленский может закончить так же. Или же с ним что-то сделает его британская охрана, чтобы потом во всем обвинить Россию», – добавил он.
Ранее пресс-служба главы украинского государства сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал представителям СМИ копию письма шведского короля Карла XII с наставлением послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь.
Копию письма 1711 года, хранящегося в Государственном архиве Швеции, Зеленскому передала посетившая Украину премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Зеленский зачитал фрагмент о свободе Украины и всех казаков, назвав его актуальным сегодня, передает ТАСС.
После того как Петр I взял Нарву в 1704 году, Карл XII в ответ двинул войска на Украину, рассчитывая нанести удар по России с юга. Предатель – украинский гетман Мазепа обещал шведам всяческую помощь и целое войско казаков. Но казачество поддержало Россию, а Карла XII ждал сокрушительный разгром под Полтавой в 1709 году.
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Российские электромагнитные комплексы «Ступор» впервые применили на Украине
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Российские электромагнитные «ружья» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) впервые применили в ходе военной спецоперации на Украине, сообщил источник в силовых структурах.
«Российские электромагнитные комплексы «Ступор» впервые были успешно применены в ходе спецоперации на Украине против украинских дронов», – сообщил источник ТАСС.
По его словам, аппараты показывают достаточно высокую эффективность применения и удобны в использовании. «С помощью наведения прицела на объект и простым нажатием на кнопку «Ступор» глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником, после чего украинский дрон нейтрализуется и принудительно садится в нужное место. Необходимость таких переносных антидронов стала очевидна в связи с большим количеством БПЛА и различных небольших коптеров, применяемых ВСУ», – рассказал он.
Собеседник агентства не стал уточнять, где конкретно применяется подобная техника, однако отметил ее успешное использование на западе Донецкой народной республики.
Напомним, в сентябре 2017-го концерн «Калашников» анонсировал начало испытаний ружья против беспилотников.
В марте 2018 года разработчики назвали основные характеристики ружья радиоэлектронной борьбы REX-1; оно способно выводить из строя беспилотники и различную радиоэлектронную аппаратуру, при этом может непрерывно работать без подзарядки три часа.
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Политолог: Британия готовит смену власти в Киргизии
В руководстве Киргизии произошел ряд кадровых перестановок, в этом просматривается британский след, заявил глава аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев.
За последнее время в Киргизии прошла волна кадровых перестановок, в частности был уволен советник президента Павел Хрипунов, также досрочно прекращены полномочия главы правления ведущего оператора связи страны «Кыргызтелекома» Нурлана Мадаминова. 4 июля, был уволен замглавы ГКНБ (главной спецслужбы КР) Бекбосун Апсатаров, передает «Ридус».
Кроме того, распространяются слухи о возможной смене руководства Российско-кыргызского фонда развития, системообразующего инвестиционного института страны.
Отмечается, что все уволенные чиновники являются пророссийски настроенными и сторонниками действующего президента Киргизии. При этом на освободившиеся места прочат активных «западников».
Киреев полагает, что за этим может стоять предприниматель Алексей Ширшов, доверенное лицо сына экс-президента Курманбека Бакиева, фигурант ряда уголовных дел и скандально известный автор коррупционных схем в республике.
«Ширшов причастен к отставке советника президента Кыргызстана Павла Хрипунова, который продвигал интересы России в республике», – считает Киреев.
По словам политолога, «нетрудно догадаться, что инициатором таких решений является проживающий в Лондоне Макс Бакиев, ближайшим другом и протеже которого является Ширшов, информации об этом в Сети полно».
«След Великобритании мы можем увидеть еще в стародавние дни «тюльпановой революции» (массовые акции протеста, приведшие к революции в Киргизии в марте 2005 года, и свержению президента республики Аскара Акаева, приходу на его пост Курманбека Бакиева – прим. ВЗГЛЯД), он же прослеживается и в кровавых событиях межнациональных погромов в городе Ош в 2010 году, а также в деле высокогорного золоторудного месторождения Кумтор, когда национальное богатство страны долгие годы утекало в Лондон и Монреаль. А если коснуться истории, то и лютая русофобия, и материальное расслоение общества на богатых и бедных — это традиционно поощряли британцы руками басмачей и религиозных радикалов», – пояснил эксперт.
«Если бы Российская империя в начале прошлого столетия не одержала победу в конкурентной борьбе с британцами, то огромные пространства Средней Азии сегодня представляли бы собой сплошной Афганистан», – добавляет Киреев.
Напомним, в июне в Киргизии по поручению главы страны были временно отстранены от исполнения обязанностей генпрокурор Курманкула Зулушев и подозреваемый в коррупции глава минздрава страны Алымкадыр Бейшеналиев.
Сенатор: По сути норвежцы начали агрессию против граждан РФ
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«После разрыва договора против Норвегии могут быть применены и другие инструменты. Так что на месте политиков в Осло я бы повел себя более осмотрительно», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в российском парламенте начали обсуждение денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств.
«Российская Конституция обязывает власти, в том числе и наш парламент, обеспечивать интересы наших граждан за рубежом. Поскольку Осло действует неправовыми методами, мы вольны принимать любые меры, которые сочтем нужными. Вот почему наши коллеги в Госдуме сейчас изучают возможность денонсации договора 2010 года», – пояснил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
«Дальше пусть голова болит у норвежской стороны. После разрыва договора против Осло могут быть применены и другие инструменты. Так что на месте политиков в Осло я бы повел себя более осмотрительно, или хотя бы более гуманно по отношению к россиянам, оказавшимся на Шпицбергене фактически в статусе пленников», – надеется сенатор.
«Наши люди находятся там, на островах, в командировке на абсолютно законных основаниях, но теперь они стали заложниками русофобской политики, проводимой НАТО. Объявленная россиянам блокада может привести к нехватке продуктов питания. То есть по сути норвежцы начали агрессию против граждан РФ», – подчеркнул Климов. По его мнению, любой антироссийский акт должен получать адекватный сопоставимый ответ. «Так что дело может не ограничится одной лишь денонсацией каких-то юридических документов», – предупредил сенатор.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник поручил комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора между РФ и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.
Вопрос о денонсации на заседании поднял депутат Михаил Матвеев (КПРФ), отметив, что Россия, согласно договору, уступила 175 тыс. кв. км Баренцева моря Норвегии. «Это объяснялось тем, что договор позитивно повлияет на укрепление международной региональной безопасности, на добрососедство и дружбу. Сегодня мы видим, как Норвегия препятствует направлять продовольствие и грузы на Шпицберген», – сказал Матвеев. В свою очередь Володин поручил главе профильного комитета проработать этот вопрос. «Давайте мы попросим Леонида Эдуардовича Слуцкого (глава комитета Госдумы по международным делам – прим. ТАСС) разобраться в этом вопросе и затем проинформировать депутатов», – сказал спикер палаты.
После этого МИД Норвегии выступил с утверждением, что договор с Россией 2010 года не подлежит денонсации: «подобная возможность не предусмотрена в тексте этого документа».
Напомним, в конце июня норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг».
Правовой статус Шпицбергена определяется так называемым Шпицбергенским трактатом (или Парижским договором) 1920 года. Его подписали почти 40 государств, включая СССР. Согласно этому документу, над архипелагом устанавливался суверенитет Норвегии, однако государства-участники трактата получали право на разработку ресурсов в недрах и территориальных водах Шпицбергена, ввоз грузов участников соглашения не должен быть ограничен.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, чем блокада Шпицбергена отличается от блокады Калининграда.
Захарова напомнила Осло о незаконности санкций Норвегии против России
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Власти Норвегии, говоря о невозможности денонсации договора с Россией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, забывают, что ввели односторонние экономические санкции, противоречащие нормам международного права, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат обратила внимание на заявление пресс-секретаря МИД королевства Ане Хавардсдаттер, которая заявила, что возможность денонсации данного договора не предусмотрена в тексте документа. «Ой, как интересно. То есть право, юриспруденция, законы в международных отношениях все еще существуют для западных режимов? Может, кто-то вспомнит, каким договором предусмотрены односторонние экономические санкции, воровство активов и ксенофобия в отношении целого народа?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. После этого МИД Норвегии выступил с утверждением, что договор с Россией 2010 года не подлежит денонсации: «подобная возможность не предусмотрена в тексте этого документа».
Напомним, в конце июня норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг». Правовой статус Шпицбергена определяется так называемым Шпицбергенским трактатом (или Парижским договором) 1920 года. Его подписали почти 40 государств, включая СССР. Согласно этому документу, над архипелагом устанавливался суверенитет Норвегии, однако государства-участники трактата получали право на разработку ресурсов в недрах и территориальных водах Шпицбергена, ввоз грузов участников соглашения не должен быть ограничен. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем блокада Шпицбергена отличается от блокады Калининграда.
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Алиханов озвучил ответные меры России на транспортную блокаду Калининграда
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Российские ответные меры на запрет транзита в Калининградскую область могут заблокировать ввоз товаров в Прибалтику, заявил глава региона Антон Алиханов.
«Тот вариант, который я озвучивал одним из последних, это крайний ответ – полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Таким образом, мы запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию России, за исключением Калининграда», – заявил Алиханов в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что это «крайне серьезная ответная мера, самая крайняя».
При этом ответные российские меры возымеют встречные издержки, заявил глава региона Антон Алиханов. Областные власти готовятся к возможному полному переводу всего транспортного потока, связанного с основной территорией страны, на море, сказал губернатор, передает ТАСС.
«Это потребует определенных затрат со стороны федерального бюджета, регионального бюджета для того, чтобы сохранить расходы на транспорт на том же уровне, который имел место до введения этих санкций. Но, понятно, эти ответы имеют издержки. Собственно, как и санкции ЕС имеют издержки для Европейского союза, наши ответные меры будут иметь какие-то встречные издержки», – добавил он.
Глава региона пояснил, что в таких ситуациях неизбежны взаимные ущербы для экономик обеих стран.
Ранее губернатор Калининградской области пригрозил Литве уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на запрет Литвой транзита в российский регион.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала с экспертами, чем может обернуться блокада транзита Литвой. В частности, политолог Вадим Трухачев заявил, что «Литва ведет себя так, будто лишилась тормозов». По словам собеседника, «Вильнюс в своей политике может довести дело до войны».
На Украине женщин призвали готовиться к отправке в армию
Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук призвал всех украинцев готовиться к отправке в армию. Он уточнил, что «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье» и большую часть женщин.
«Предлагаю всем [украинцам] начинать, если кто-то еще не понял, жить с этим… в армии будут все», – заявил Братчук в видеообращении. По его словам, «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье» и большую часть женщин.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о конфликте уехавших и оставшихся в России либералов из-за того, кому из них сытнее и безопаснее живется.
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США нашли защиту от гиперзвуковых ракет России
Пентагон планирует использовать оснащенные новейшей аппаратурой аэростаты для наблюдения за гиперзвуковым оружием России и Китая, следует из планов военного ведомства, пишет газета Politiko.
Аэростаты, «поднимающиеся на высоту от 60 до 90 тысяч футов (18-27 км) станут частью обширной системы наблюдения Пентагона и могут использоваться для отслеживания гиперзвукового оружия». Преимуществом считается большая длительность полетов в зоне патрулирования, маневренность и универсальность при использовании, передает ТАСС.
Вашингтон уже потратил около 3,8 млн долларов на разработки и планирует потратить на это еще 27,1 млн долларов в 2023 году. Воздушные шары будут ориентироваться в пространстве при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.
Ранее сообщалось о неудачном испытании американской гиперзвуковой ракеты.
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Экс-глава МИД Австрии покинула страну из-за угроз убийством
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Бывший австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль покинула страну, об этом она заявила в СМИ.
Кнайсль сообщила, что покинула Австрию, поскольку ей поступали угрозы убийством, раскрывать подробности она отказалась, передает RT со ссылкой на Washington Post.
Ранее Кнайсль была в совете директоров «Роснефти», но в мае 2022 года она покинула его.
Европарламент грозил, что примет резолюцию с призывом к Совету ЕС включить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера и Кнайсль в санкционные списки, если они продолжат сотрудничать с российскими компаниями.
В августе 2018 года президент России Владимир Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Путин подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.
Позднее Кнайсль назвала Путина джентльменом старой школы.
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Захарова ответила на условия для встречи Лаврова и Блинкена строками из песен
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Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявления представителя Госдепа Неда Прайса об условиях встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы министра иностранных дел Сергея Лаврова строчками из песен певицы Бритни Спирс и своего собственного сочинения.
«Нед, это твое заявление похоже на слова из песни Britney Speers Baby One More Time («Еще раз, детка – прим. ВЗГЛЯД)», – написала она в своем Telegram-канале, добавив несколько строчек, в которых говорится, что «одиночество убивает меня» и «дай мне знак, сделай это еще раз».
«А я отвечу своими словами из June Song (текст, к которой написала Захарова). <...> Июнь подошел к концу, твоя власть слабеет, я улечу от этой лжи», – дополнила она.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в данный момент не видит смысла «двигаться вперед» со встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым. Блинкен утверждает, что Россия якобы пытается подчинить Украину или восстановить сферу своего влияния, а не предотвратить расширение НАТО. Администрация США полагает, что Москва якобы «начала разрывать» Будапештский меморандум еще в 2014 году, когда произошло воссоединение Крыма с Россией.
После этого этом в Госдепе заявили, что Россия должна дать повод для организации встречи. По их мнению, «пока подобный контакт не уместен».
Кадыров посоветовал Зеленскому бежать после его заявления о Лисичанске
Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать после его заявления о скором возвращении Лисичанска под контроль Украины.
«Зеленский говорит, что заберет Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет – бегите! Это у вас хорошо получается», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска отвели от Лисичанска. В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
Мединский обвинил Зеленского в незнании истории Украины
Помощник президента РФ Владимир Мединский обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский, выражая благодарность премьеру Швеции Магдалене Андерссон за копию письма шведского короля Карла XII с наставлением послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь, демонстрирует незнание истории.
«Вот что бывает с двоечниками по истории», – написал Мединский в своем Telegram-канале.
Помощник президента России, возглавлявший делегацию РФ на российско-украинских переговорах, обратил внимание на то, что Карл XII считал Запорожскую Сечь колонией Польши, которую в свою очередь считал колонией Швеции. «То есть вассалом вассала. Это к сказкам об обещанной независимости Малороссии», – пояснил он.
Мединский также указал на то, что адресатом этого письма был Филипп Орлик, «гетман Малороссии в изгнании». «Этот Орлик в итоге не дождется ни прощения от Петра I, ни поддержки от евросоюзников и – цитирую презренную Википедию – «переживая от своего бессилия и позора», так и умрет на чужбине. Если это троллинг Зеленского от шведов, то это очень жестко», – добавил помощник президента России.
Ранее Зеленский похвастался копией письма шведского короля Карла XII с наставлением послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь. Копию письма Зеленскому передала премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Историк в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский рискует повторить судьбу Мазепы.
После того, как Петр I взял Нарву в 1704 году, Карл XII в ответ двинул войска на Украину, рассчитывая нанести удар по России с юга. Предатель – украинский гетман Мазепа обещал шведам всяческую помощь и целое войско казаков. Но казачество поддержало Россию, а Карла XII ждал сокрушительный разгром под Полтавой в 1709 году.
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Источник в российской спецслужбе подтвердил подлинность выложенных хакерами RaHDIt данных
Источник в одной из российских спецслужб подтвердил подлинность выложенных хакерами группы RaHDIt данных сотрудников украинской военной разведки.
«Материалы, судя по моей информации, не вызывают сомнений», – сообщил источник РИА «Новости».
RaHDit в среду опубликовала в открытом доступе данные 1 тыс. сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины. В числе раскрытых разведчиков – представители посольских резедентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Также в списке – данные на кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, инструкторов по диверсионному делу и представителей спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.
По словам хакеров, сформировать базу данных помогли изъяны в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве, а также методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей. В RaHDit отметили, что это первый материал в серии публикаций. С момента начала российской спецоперации на Украине это самая крупная утечка данных украинской разведки.
RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине ведет информационный ресурс «Немезида». На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил один из сотрудников российских спецслужб. Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, например, азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.
Напомним, в марте на Украине хакеры, предположительно, российской хакерской группы RaHDit взломали 755 сайтов органов власти, в том числе сайт президента страны, и разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.
Два министра Британии подали в отставку из-за недоверия Джонсону
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Главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
«Общество вправе ожидать, что правительство управляется должным образом, серьезно и компетентно. Пусть это будет моя последняя работа в качестве министра, но я верю, что за эти стандарты стоит бороться, и поэтому ухожу в отставку», – написал в Twitter министр финансов Риши Сунак, сообщает РИА «Новости».
Глава Минздрава Саджид Джавид также опубликовал заявление об уходе в Twitter. По его словам, он «потерял доверие» к премьеру.
Очередной скандал вокруг Джонсона разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора («кнута») правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении. На фоне произошедшего Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. При этом выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2017 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах в британском парламенте.
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