Ветеринар назвала важные нюансы при разработке отечественных кормов для животных

Ветеринарная диетология – новое направление в России, отечественные корма для животных высокого качества только начинают создаваться, однако уже сегодня на рынке есть достойные кандидаты, сказала газете ВЗГЛЯД ветеринар, вет-диетолог Косинова Ольга, комментируя идею развития в Мордовии производства отечественных кормов для домашних животных.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Мордовии Артемом Здуновым поддержал идею развития в регионе производства отечественных кормов для домашних животных. Также сообщается, что он счел глупостью импорт такой продукции из-за рубежа.

«До определенных ограничений на ввоз импортного продукта основную долю в ветеринарных кормах (для животных с заболеваниями) и в кормах для здоровых животных составляли импортные. Наш покупатель привык к ним. Отечественные корма тоже существовали на рынке, но в основном они были более низкого класса, нежели те, что от иностранного производителя», – говорит Косинова.

Она объясняет, что корма для животных делят на категории: холистик, премиум, суперпремиум и эконом. Российские корма до недавнего времени относились к классу «эконом» или изредка к «премиум» и «суперпремиум» и несколько уступали импортным той же категории по составу.

«В России есть ГОСТ для кормов для мелких пород животных, и он, безусловно, учитывается при составлении рациона для животных. Но дело в том, что за границей немного другое законодательство и применяются требования FEDIAF, которые более строгие, нежели у нас. Там необходимо раскрывать количество не только, например, жирорастворимых витаминов А, D, Е, не только количество кальция и фосфора, но и более редкие микроэлементы», – делится ветеринарный врач.

Ветеринарная диетология – новое направление в России, продолжает вет-диетолог. Разработка рецептуры промышленного рациона требует определенных знаний. Специалистов в данной сфере на данный момент в стране крайне мало. Собеседница рассказывает, что когда она подбирала отечественные корма для своих пациентов, которые ранее питались импортными, находила много неточностей. Например, в некоторых кормах для кошек была превышена доля углеводов.

«У нас сейчас появляются российские корма, но насколько они хорошие, покажет только время. Есть достойные кандидаты, но их немного. Я надеюсь, что в связи с развитием спроса и ветеринарной диетологии те предприниматели, которые захотят заниматься изготовлением качественного готового корма, обратятся ко мне или моим коллегам, и рацион будет рассчитан правильно», – отмечает Косинова.

Она подчеркивает, что при создании готового корма нужно соблюдать определенный премикс (баланс витаминов и минералов). Группа предпринимателей, которые создают этот рацион, обращается к отечественным производителям добавок, однако не всегда возможно создать нужную добавку для рецептуры того или иного корма. Также немаловажно обращать внимание на качество ингредиентов, например, мясо, которое составляет большую часть продукта.

Ранее ветеринар-диетолог Анна Суаро в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщила, что в России пока нет достаточно проверенных кормов высокого качества для домашних животных. Она выразила надежду, что зарубежные производители все-таки смогут наладить поставки обходными путями.