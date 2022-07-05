Россия сократила экспорт нефти в США почти в шесть раз

Россия в апреле опустилась на 18-е место с шестого в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, сократив поставки в шесть раз – до 709 тыс. баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

Первое место занимает Канада, которая поставляет в США две трети поставок нефти. В апреле Канада поставила в США 10,46 млн баррелей нефти, что на 12% меньше по сравнению с мартом, передает РИА «Новости».

Поставки Мексики снизились также на 12%, до 17,962 млн, Саудовской Аравии – на 20%, до 12,397 млн. На четвертом месте находится Колумбия, ее поставки увеличились на 10,3%, до 7,774 млн баррелей. Ирак же нарастил поставки нефти в США на 13%, до 6,541 млн баррелей.

Россия опустила по экспорту в США нефти и нефтепродуктов в целом на четвертое место, сократив поставки на 39%, до 10,795 млн баррелей.

Первое место по-прежнему занимает Канада (снижение на 11,2%, до 126,447 млн баррелей), на втором - Мексика (снижение на 8,3%, до 23,658 млн). На третьем месте находится Саудовская Аравия поставки уменьшились на 3,1%, до 16,104 млн баррелей.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть утром первого дня нового полугодия немного снижаются в связи с разрастанием на рынках ожидания рецессии в мировой экономике, тем самым продолжая тенденцию июня.