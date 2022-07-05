Россия сократила экспорт нефти в США почти в шесть раз

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5 июля, вторник  |  Последнее обновление — 20:45  |  vz.ru
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Юрий Савелов: Легкая промышленность России получила большой шанс на развитие

Эксперт не исключает временного дефицита отдельных товаров легкой промышленности Владимир Астапкович/РИА Новости
«Если производить с поддержкой государства будет дешевле, чем импортировать, то легкая промышленность может легко вырасти в два раза. Сейчас импортировать одежду и обувь выгодней, чем производить внутри страны», – говорит предприниматель и член Совета Московского отделения «ОПОРА РОССИИ» Юрий Савелов. Он также рассказал, во что россияне будут одеваться и какую обувь носить после ухода западных брендов. Подробности...
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Узбеков напугали перспективой потерять половину страны

За первые два дня волнений погибли 18 человек KUN.UZ/REUTERS
Попытки Ташкента упразднить автономию каракалпаков обернулись вооруженным бунтом и массовыми протестами в Каракалпакии – малонаселенной, но огромной по площади республике, занимающей почти половину территории Узбекистана. Власть тут же согласилась на уступки, но это не означает, что проблема сепаратизма решена надолго. Меж тем у России в Каракалпакии есть собственный национальный интерес.  Подробности...
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Как лучший вратарь России стал рядовым Военно-морского флота

Случай Ивана Федотова вскрыл ряд особенностей прохождения службы в армии российскими спортсменами Александр Овчаров/РИА Новости
Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов, которого забрали в армию прямо с тренировки, объявился в Северодвинске. Хоккеист в полном соответствии с законом будет служить там в звании рядового ВМФ. А ведь еще недавно он собирался играть за крупный американский клуб. Как происходящее скажется на карьере вратаря – и что это означает для российского спорта в целом?  Подробности...
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Варшава и Киев объединились для разорения Евросоюза

Украина мечтает – по примеру Польши – превратить для себя Евросоюз в гигантский банкомат Artur Widak/Zuma/ТАСС
Украина едва успела получить статус кандидата в Евросоюз, но уже обещает переделать его под себя. В Киеве открыто говорят, что орудием для такой переделки станет «тандем Украины и Польши». Видимо, опасаясь такого альянса, Брюссель заранее принял меры: еще полгода назад Варшава и Брюссель отчаянно ссорились, но после 24 февраля в ЕС на время забыли все споры. Но теперь Брюссель нанес полякам болезненный удар. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Слова «Будьте осторожны!» в Донецке не имеют смысла

Марина Ахмедова
Марина Ахмедова, Журналист, писатель
– А если бы вам предложили стать палачом? – тихо спросила я, встав рядом с отцом офицера. – Вы бы расстреляли иностранных наемников? Членов националистических батальонов? – Аж бегом, – ответил он. Подробности...

Почему русские испытывают испанский стыд за Запад

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
У айтишников есть понятие легаси-код: код, который был получен в наследство (legacy) от предыдущих команд разработчиков – он работает, но неизвестно как. Что-то подобное произошло с идеологическо-политтехнологической машиной Запада. Подробности...
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Чему нас не научил Чебурашка

Мария Бойко
Мария Бойко, эксперт ИМИ МГИМО
Шварцман в своем самом известном мультфильме про друзей Чебурашку и крокодила Гену неоднократно демонстрирует: если у гражданина есть потребность в чем-то, надо найти единомышленников и просто сделать это своими руками. Подробности...
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Восстание в Узбекистане: главное

Атака на Белгород и освобождение ЛНР

Россия потеряла Аляску из-за коррупции

Обсуждение: 9 комментариев
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Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Россия сократила экспорт нефти в США почти в шесть раз

    5 июля 2022, 20:31

    Текст: Кристина Цыцура

    Россия в апреле опустилась на 18-е место с шестого в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, сократив поставки в шесть раз – до 709 тыс. баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

    Первое место занимает Канада, которая поставляет в США две трети поставок нефти. В апреле Канада поставила в США 10,46 млн баррелей нефти, что на 12% меньше по сравнению с мартом, передает РИА «Новости».

    Поставки Мексики снизились также на 12%, до 17,962 млн, Саудовской Аравии – на 20%, до 12,397 млн. На четвертом месте находится Колумбия, ее поставки увеличились на 10,3%, до 7,774 млн баррелей. Ирак же нарастил поставки нефти в США на 13%, до 6,541 млн баррелей.

    Россия опустила по экспорту в США нефти и нефтепродуктов в целом на четвертое место, сократив поставки на 39%, до 10,795 млн баррелей.

    Первое место по-прежнему занимает Канада (снижение на 11,2%, до 126,447 млн баррелей), на втором - Мексика (снижение на 8,3%, до 23,658 млн). На третьем месте находится Саудовская Аравия поставки уменьшились на 3,1%, до 16,104 млн баррелей.

    Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть утром первого дня нового полугодия немного снижаются в связи с разрастанием на рынках ожидания рецессии в мировой экономике, тем самым продолжая тенденцию июня.


    Лукашенко предсказал схватку за передел мира в Центральной Азии
    		    3 июля 2022, 05:59
    Фото: Информационное агентство БелТА/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости республики заявил, что следующая схватка в борьбе за передел мира будет в Центральной Азии, симптомы этого уже появились.

    «Американцы хотят доминировать... хотят однополярного мира, и того, кто поднимает голову, начинают бомбить... Причина – в зарождении новых отношений в мире, многополярности. Сегодня идет борьба не только за наше постсоветское пространство, его европейскую часть, сегодня развернулась борьба за Среднюю Азию, где и наши (бывшие советские) республики», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что после массовых протестов в Казахстане в начале этого года предупреждал об опасности дестабилизации ситуации в Узбекистане. «Посмотрите – Каракалпакстанская (автономная) республика... якобы в конституции что-то не так отразили, и вот она поднялась. Да нет, Узбекистан начали качать. И сегодня уже заявляют, что там иностранцы приложили руку. Не уйдут они и от Казахстана. Там сложная ситуация», – заявил Лукашенко.

    По его словам, «Центральная Азия оказалась, как и мы, между двух огней: с одной – европейцы и американцы, с другой – Китай, который сильно помогает Центральной Азии выстоять. Эта схватка будет в Центральной Азии в ближайшее время, симптомы этому уже появились», – констатировал белорусский президент. Он подчеркнул, что «мир будут делить».

    В субботу президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приехал в Нукус, где днем ранее прошли беспорядки, и предложил сохранить в Каракалпакии автономию. Он также объявил в Каракалпакии до 2 августа режим чрезвычайного положения и ввел комендантский час.

    В пятницу в автономной республике Каракалпакия начались волнения из-за возможного лишения региона автономии и права на выход из состава Узбекистана. Позже стало известно о восстановлении порядка в Нукусе силами полиции. МВД Узбекистана сообщило, что в Каракалпакии была пресечена попытка захвата органов госвласти преступной группой.

    Автономная республика Каракалпакия (Каракалпакстан) с населением около 2 млн человек расположена на северо-западе Узбекистана и считается крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40% ее территории. В 1990-е годы был подписан договор о ее вхождении в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с правом выхода на основании референдума и с двумя языками – каракалпакским и узбекским.

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    Коментарии (12)
    Захарова объяснила, почему посольство США в России не стало указывать новый адрес

    3 июля 2022, 14:10

    Текст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что посольство США в Москве перестало указывать своей адрес из-за того, что «менять свое мнение на противоположное – в культуре современной внешней политики США».

    «Посольство США в России стерло свой адрес. На сайте американской дипмисcии только широта и долгота. Странно, когда только началось обсуждение смены их адреса, они были очень позитивно настроены на тему Донбасса и заявили буквально следующее: «Страна должна знать своих героев». А теперь вон как все оборачивается. С другой стороны, менять свое мнение на противоположное – в культуре современной внешней политики США», – написала Захароаа в Telegram-канале.

    Ранее москвичи проголосовали за то, чтобы территория у посольства США стала площадью ДНР. В ответ дипмиссия на своем сайте не стала указывать свой адрес в привычном формате – теперь на соответствующей странице указаны только широта и долгота объекта. 

    Коментарии (31)
    Американцев возмутила реакция Харрис на вопрос о бензине
    		    4 июля 2022, 08:34
    Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Зрители телеканала Fox негативно отреагировали на смех вице-президента США Камалы Харрис во время обсуждения рекордных цен на бензин в стране.

    Эпизод произошел во время выступления Харрис в Новом Орлеане. Один из участников мероприятия пошутил, что на днях видел мем о том, как сделать бензин в домашних условиях. Харрис заявила, что так делать не надо, после чего засмеялась. Реакция второго лица государства на проблему с топливом спровоцировала критику американцев, передает РИА «Новости».

    «Джо: «Нет никого глупее меня!». Камала: «Подержи мои наколенники! Хи-хи», – сыронизировал пользователь Mcl Black.

    «Она всегда истерично смеется, когда ей задают вопрос, который ей не нравится», – заметил Christian Clifford.

    «Какого черта она думает, что все так смешно, о, верно, ей не нужно ни за что платить, есть деньги налогоплательщиков», – отметил Dave Cancel.

    «Все, что осталось сделать Камале, это сказать: «Пусть едят пирожные». Мы все знаем, что случилось с (казненной французской – прим. ВЗГЛЯД) королевой Антуанеттой после того, как она сказала так о страданиях французов во время ее правления», – выразил мнение Jhay Chylla.

    «Честно говоря, она смеялась только потому, что глупая», – добавил Bob S.

    «Боже, я совсем забыла о ней... Как будто у нас даже нет вице-президента», – заметила SarahLeann.

    «Удивительно, что мы платим за нее и таких как она», – написал Understated.

    «Они могут даже не водить машину, находясь в должности, какое им дело до того, сколько мы платим? Чистое зло», – заявил sean mcdougal.

    «Ничего страшного, мы все будем смеяться в ноябре, когда (после промежуточных выборов – прим. ВЗГЛЯД) все демократы окажутся в очереди на пособие по безработице и им придется платить по пять долларов за галлон», – предрек sptrader.

    Ранее пользователи Twitter высмеяли пост президента США Джо Байдена с требованием к владельцам АЗС снизить цены на топливо.

    Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив пять долларов за галлон. На 2 июля, по данным аналитиков, цена на бензин составляет в среднем 4,8 доллара за галлон, при этом в январе 2021 года, когда Байден лишь заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон, в июле прошлого года – 3,1 доллара.

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    В Кремле объяснили отсутствие поздравления Путина по случаю Дня независимости США
    		    4 июля 2022, 12:55
    Фото: USA TODAY NETWORK via Reuters
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин не будет направлять Вашингтону поздравление по случаю Дня независимости США, поскольку недружественная политика США по отношению к России в этом году достигла пика, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нет, в этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма», – передает его слова ТАСС.

    «Это связано с тем, что этот год, собственно, стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединенных Штатов», – пояснил Песков.

    Ранее Песков заявил, что Россия и Соединенные Штаты находятся в весьма горячей точке противостояния.

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    Пушков: Страны Запада покупают российскую нефть у Индии
    		    3 июля 2022, 07:56
    Фото: Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Некоторые страны Запада покупают российскую нефть у Индии под названием «индийской нефти», которой нет в природе, заявил сенатор Алексей Пушков.

    «Все новые страны ЕС заявляют, что им не нужны нефть и газ из России. И сразу выясняется, что они закупают наш газ – либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ. Либо, как в  энергетическом плутовском водевиле, ряд стран Запада закупает нашу нефть у Индии под названием «индийской нефти», которой нет в природе, затем, чтобы обойти тем самым собственные санкции. Непонятно лишь, кого они хотят обмануть. Все это – секрет Полишинеля», –написал Пушков в своем Telegram-канале.

    Накануне аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. спрогнозировали рост цен на нефть до 380 долларов за баррель из-за санкций против России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему задача по отсечению России от нефтяных доходов может быть трудновыполнимой. 

     

    Коментарии (31)
    В Кремле оценили слова премьера Японии о возможности снизить цену на российскую нефть

    4 июля 2022, 13:07

    Текст: Елизавета Булкина

    Заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о возможности снизить цену на нефть из России не означает, что такие параметры могут быть согласованы другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Подобное заявление премьер-министра Японии не означает, что подобные параметры могут быть согласованы другими странами. Давайте все-таки дождемся какого-то общего понимания ситуации», – передает его слова ТАСС.

    «Пока это только отдельно взятое заявление без каких-либо принятых решений», – добавил Песков.

    Напомним, Кисида заявил, что механизм ограничения цен на нефть из России, обсуждаемый на саммите G7, может снизить ее стоимость в два раза. G7 изучает возможность введения запрета на транспортировку по морю российской нефти, если она была продана выше определенной цены.

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    Стало известно о съемке американским спутником Белгорода до удара ВСУ
    		    3 июля 2022, 14:19
    Фото: geocarto.com
    Текст: Валентина Григоренко

    Американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar вел съемку Белгорода всего за три дня до украинского ракетного удара по городу, сообщили СМИ.

    Съемка города со спутника велась 30 июня. Кроме того, другие американские спутники Worldview-2 и Worldview-3 делали снимки Белгородской области 27, 22 и 20 июня, передает РИА «Новости».

    Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены.

    Позже Гладков уточнил, что количество погибших при обстреле Белгорода увеличилось до четырех человек: один гражданин России, трое – граждане Украины.

    В мае газета New York Times со ссылкой на американских топ-чиновников сообщала, что Вашингтон предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели высокопоставленных российских офицеров. После объявления второй фазы российской спецоперации Украина получает информацию о событиях на поле боя «в режиме реального времени».

    В начале апреля стало известно, что разведывательное сообщество США покупает данные космической разведки по Украине у компаний Maxar, Planet и BlackSky. 

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    Лавров объяснил цель санкций Запада

    3 июля 2022, 14:59

    Текст: Ольга Иванова

    Санкции Запада нацелены на то, чтобы наказывать любых несогласных и подчинять своей воле, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    «Либерализм? Сейчас говорят – неолиберальная доктрина и политика. Достаточно посмотреть на проблемы, бушующие сейчас на Западе. Причем они связаны не только с естественным ходом вещей в сфере экономики, торговли – там были подъемы и спады, а искусственно создаются для себя самим Западом. Об этом подробно говорил президент Владимир Путин, когда объяснял гносеологию нынешнего продовольственного и энергетического кризисов, вызванных непродуманной, поспешной и явно эгоистичной политикой западных государств», – приводит его слова РИА «Новости».

    Лавров добавил, что «это касается и санкций, которые появились далеко не вчера и нацелены на то, чтобы любых несогласных наказывать, подчинять своей воле и интересам, игнорируя потребности всех остальных».

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. 

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    Коментарии (2)
    Задержанная в России за наркотики Грайнер обратилась к Байдену
    		    5 июля 2022, 06:42
    Фото: AP/TASS
    Текст: Антон Антонов

    Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в России обвиняют в контрабанде наркотиков, написала письмо президенту США Джо Байдену.

    Письмо Грайнер приурочила ко Дню независимости США. Она пишет, что «сидит в российской тюрьме наедине со своими мыслями, без защиты жены, семьи, друзей, олимпийской майки и любых достижений». Она призналась, что «в ужасе от того, что, возможно, навсегда» останется в тюрьме, передает РИА «Новости».

    «Я понимаю, что у вас так много дел, но, пожалуйста, не забывайте обо мне и других американских заключенных (за рубежом)», – заявила она, попросив «сделать все», что в силах Байдена, «чтобы вернуть домой» американцев. Грайнер отметила, что в 2020 году голосовала за Байдена, впервые в жизни приняв участие в выборах, а сейчас «верит» в него.

    Напомним, Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе него допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка Грайнер при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. 

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    Забастовка работников нефтегазовой сферы началась в Норвегии

    5 июля 2022, 02:53

    Текст: Антон Антонов

    Глава норвежской профсоюзной организации Lederne Аудун Ингвартсен объявил о начале забастовки работников нефтегазовой сферы Норвегии.

    Цель забастовки – добиться повышения заработной платы. Для начала планируется прекратить работу на трех нефтегазовых месторождениях на континентальном шельфе в Северном море, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    С 6 июля к забастовке намерены подключиться работники с трех других месторождений, 9 июля – еще с трех. В результате суточная добыча газа в Норвегии может упасть на 25%, нефти – на 15%.

    Напомним, стоимость газа в Европе на закрытии торгов превысила 1800 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с 9 марта. Мировые цены на нефть в понедельник также начали расти на опасениях снижения предложения. 

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    Псковский губернатор поздравил десантников с санкциями США

    2 июля 2022, 23:35

    Текст: Антон Никитин

    Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с включением в санкционный список США псковских десантников, которые создают серьезные проблемы противнику.

    «Хочу поздравить наших десантников – а именно 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию и отдельно 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк. Руководство США высоко оценило работу наших военнослужащих и внесло их в санкционный список. <…> Очевидно, что псковские десантники создают серьезные проблемы противнику. И конечно, с этим их можно только поздравить», – приводит слова Ведерникова РИА «Новости».

    В конце июня американский Минфин сообщил, что США ввели санкции против 64-й мотострелковой бригады из Восточного военного округа и базирующихся в Псковской области 76-й десантно-штурмовой дивизии и 234-го десантно-штурмового полка. Как указало ведомство, новые санкционные ограничения вводятся против организаций, «имеющих решающее значение для оборонно-промышленной базы РФ».

    Напомним, в конце мая президент России Владимир Путин отметил блестящую работу десантников в ходе спецоперации на Украине. 

    Коментарии (6)
    США нашли защиту от гиперзвуковых ракет России
    		    5 июля 2022, 17:48
    Фото: Leo Preobrazhensky/Russian Look/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Пентагон планирует использовать оснащенные новейшей аппаратурой аэростаты для наблюдения за гиперзвуковым оружием России и Китая, следует из планов военного ведомства, пишет газета Politiko.

    Аэростаты, «поднимающиеся на высоту от 60 до 90 тысяч футов (18-27 км) станут частью обширной системы наблюдения Пентагона и могут использоваться для отслеживания гиперзвукового оружия». Преимуществом считается большая длительность полетов в зоне патрулирования, маневренность и универсальность при использовании, передает ТАСС.

    Вашингтон уже потратил около 3,8 млн долларов на разработки и планирует потратить на это еще 27,1 млн долларов в 2023 году. Воздушные шары будут ориентироваться в пространстве при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.

    Ранее сообщалось о неудачном испытании американской гиперзвуковой ракеты.

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    В Британии пригрозили отказаться от использующих нефть из России поставщиков

    3 июля 2022, 16:43

    Текст: Ольга Иванова

    Министерство обороны Британии пригрозило поставщикам топлива, что прекратит сотрудничать с ними, если в их энергоносителях будет присутствовать нефть из России, сообщает издание Telegraph.

    «Если обнаружится, что поставляемые в минобороны нефтепродукты поступают от российских поставщиков, мы предпримем незамедлительные меры, чтобы переключиться на альтернативных поставщиков», – приводит газета слова представителя ведомства, сообщает РИА «Новости».

    Согласно изданию, министерство покупает топливо у ряда поставщиков, в частности, у греческой Motor Oil Hellas. По информации газеты, эта компания в ноябре 2017 года заключила соглашение о поставках на пять лет с «Роснефтью». Однако, как утверждает представитель британского минобороны, ведомство заверили в том, что продукция Motor Oil Hellas не поступает от российских поставщиков.

    Ранее в Британии усомнились в эффективности санкций ЕС против российской нефти, так как объем ее перевозок европейскими компаниями после 24 февраля только удвоился.

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    В США пожаловались на российские «провокации» на Ближнем Востоке

    4 июля 2022, 04:54

    Текст: Антон Антонов

    Как утверждают власти США, американские силы на Ближнем Востоке столкнулись с ростом якобы «провокационных» и «эскалационных» действий со стороны России и Ирана.

    Washington Post со ссылкой на американских чиновников пишет, что в июне произошел ряд случаев, которые в Пентагоне сочли «провокационными», «эскалационными» или «небезопасными и непрофессиональными», передает ТАСС.

    В частности, речь идет, к примеру, об авиаударе по лагерю боевиков сирийской оппозиции в окрестностях военной базы США в Эт-Танфе. Издание сообщает, что российские силы в Сирии нанесли удар, предупредив американцев за 35 минут до атаки.

    В результате удара граждане США не пострадали, но глава центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла назвал его «частью более широких попыток соперников США укрепить доминирование в регионе, делая при этом ставку на то, что США не дадут военного ответа».

    Кроме того, как пишет издание, «российские самолеты создавали угрозу для военных самолетов США в небе над Сирией маневрами, которые шли вразрез с давно установленными протоколами по деконфликтингу». При этом американские военные отказались привести какие-либо доказательства или подробности.

    Также заявляется о «росте провокаций со стороны Ирана и поддерживаемых им сил». Теперь, указывает Washington Post, США нужно «восстановить сдерживание, не спровоцировав при этом более широкий конфликт». Курилла заявил в июне: «Последнее, чего мы хотели бы – это начать прямо сейчас конфликт с Россией». Однако он заверил, что США «будут защищать себя» и «не будет колебаться перед тем, чтобы дать ответ».

    Напомним, пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международной террористической группировки «Исламское государство*». В апреле при участии спецслужб США из подконтрольных сирийским курдам тюрем были освобождены около 60 боевиков ИГ* 20–25 лет, которые позже были перенаправлены в район американской базы Эт-Танф для боевого обучения и последующей переброски на Украину.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Половина немцев испугалась замерзнуть предстоящей зимой

    4 июля 2022, 08:25

    Текст: Александра Юдина

    Каждый второй житель Германии боится замерзнуть предстоящей зимой из-за сокращения поставок российского газа и инфляцией в Евросоюзе, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на данные опроса INSA.

    Большая часть респондентов – 75% назвали повышение цен тяжелым или очень тяжелым бременем, 50% сообщили об ухудшении своего экономического положения, передает РИА «Новости».

    При этом издание отмечает, что, согласно статистической службе Евростат, уровень инфляции в Европе за июнь достиг пика впервые с момента введения единой валюты 20 лет назад.

    В статье также приводятся слова министра экономики Германии Роберта Хабека, который заявил, что российский газ «может почти закончиться через неделю». Издание утверждает, что с 11 июля существует угроза «блокады «Северного потока» в целом».

    Ранее эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт заявил, что Германия постепенно приближается к рецессии и отказ от российского газа обойдется стране в 1 трлн евро.

    Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.

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