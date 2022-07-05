Глава Оренбургской области передал гуманитарную помощь в подшефный район ЛНР

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер прибыл в город Перевальск ЛНР, который стал подшефным Оренбургской области, он передал жителям две фуры гуманитарного груза, который собрал бизнес и жители Оренбуржья при поддержке партии «Единая Россия».

В составе фур продукты первой необходимости: крупы, мука, тушенка и минеральная вода. В том числе 40 холодильников бренда «Орск». Холодильники предназначены для детских садов и школ города, говорится на сайте правительства Оренбургской области.

Кроме того, в подшефную территорию передана художественная литература, собранная жителями региона. Книги поступят в библиотеки Перевальского района, которые сегодня испытывают дефицит в русской классической литературе.

Это не первый гуманитарный груз, отправленный на Донбасс оренбуржцами. За все время жители Оренбуржья собрали и отправили более 10 грузовых машин с продуктами питания, бытовой химией, медикаментами, строительными материалами, одеждой и прочим.

«Спасибо за теплую встречу. Наши жители и предприятия области постарались передать именно то, что сегодня требуется жителям Перевальского района. Я уверен, наше сегодняшнее знакомство – первый шаг к долгим и плодотворным отношениям, которые позволят развивать как Оренбургскую область, так и Перевальский район. Вместе шаг за шагом определим мероприятия, необходимые для спокойной, мирной жизни, развития экономики и территории в целом», – отметил Паслер.

В ходе визита Паслер посетил несколько социальных объектов в Перевальске.

По итогам посещения гимназии № 1 губернатор принял решение о проведении ремонта образовательного учреждения. В гимназии вставят новые окна, отремонтируют крышу, фасад здания, спортзал. Приведут в порядок уличные спортивные объекты, проложат новые канализационные сети.

В детской школе искусств Перевальского района будет проведен ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории. Кроме того, регион пополнит парк музыкальных инструментов ДШИ.

Также в планах Оренбургской области – благоустройство территории в пяти детских садах и пяти школах района с установкой малых архитектурных форм.

Оренбуржье поможет Перевальскому району подготовиться к отопительному сезону. Будут привезены и установлены в социальных объектах района 7 угольных и 7 газовых котлов, 4 блочных газовых котельных, произведенных в с. Новосергиевка.

Специалисты разных профилей оценили потребность района в строительных материалах. Так, для восстановления жилья и социальных объектов района потребуется не менее 50 тысяч кв. метров шифера, 30 тысяч кв. метров мягкой кровли. Замена требуется около 15% от общего фонда оконных блоков в районе.

Глава Оренбургской области встретился с руководителем Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, чтобы обсудить перспективы совместной работы региона с ЛНР. В присутствии главы республики Денис Паслер и Виталий Михайлов подписали соглашение о сотрудничестве.

Рабочая группа из Оренбуржья ранее побывала здесь, провела мониторинг важнейших сфер жизни территории. Территория нуждается в восстановлении систем жизнеобеспечения.

Специалисты Оренбургского минздрава провели аудит системы здравоохранения Перевальского района, оценили состояние и оснащенность лечебных учреждений. Составлен план улучшения системы оказания медицинской помощи населению территории, который будет реализован в будущем.

Принято решение, что больше 100 детей из Перевальского района этим летом отдохнут в оздоровительных лагерях Оренбургской области.