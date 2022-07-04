Музей НАТО раскрыл детали становления США мировым гегемоном

Музей НАТО рассказал о пути Соединенных Штатов от образования до становления мировым гегемоном, рассказ приурочен ко Дню независимости США, который отмечается 4 июля.

«4 июля Соединенные Штаты широко отмечают День независимости – один из своих важнейших праздников. Свобода, независимость, демократия – основа национальной идентичности и главные скрепы американцев, на которые в том числе опираются политики США и их коллеги по НАТО. Однако буквально со дня своего образования Соединенные Штаты не устают демонстрировать, что идеалы отцов-основателей, зафиксированные в Декларации независимости, действуют только для Америки», – говорится в пресс-релизе музея, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как отметили эксперты музея, другие страны и народы имеют право на свободу и демократию «лишь в том случае, если это выгодно и удобно США».

По подсчетам музея, из 246 лет своего существования США находятся в состоянии войны суммарно 229 лет. Абсолютное большинство конфликтов американцы инициировали сами. Только после Второй мировой войны они начали 80% вооруженных столкновений (201 из 248).

«Жертвами вторжений, военных переворотов, разведывательных и тайных операций, проведенных США по всему мира, стали по меньшей мере 20 млн человек, и на каждую жертву приходится примерно по 10 раненых», – подчеркивается в публикации.

После Второй мировой США оказались самым мощным государством в мире как с военной, так и с экономической точки зрения (не считая СССР). С превращением в супердержаву изменилась и внешняя политика: изоляционизм уступил место интернационализму, комплексу идей о необходимости постоянного участия США во всех сколь-нибудь значимых планетарных процессах.

«Достигнутое состояние совокупной мощи не могло долго сохраняться само собой – оно требовало усилий по его поддержанию, в том числе и силовых, не говоря уже об экономических рычагах воздействия на мировое хозяйство. США поставили своей стратегической целью установление высокой степени контроля над многими регионами и множеством стран, внутреннее состояние и развитие которых имело отношение к интересам Америки», – подчеркнули в Музее.

В марте 1947 года президент Гарри Трумэн обратился к Конгрессу США с посланием о необходимости срочно выделить деньги из бюджета на военную помощь Греции и Турции. Это обращение, вошедшее в историю как «Доктрина Трумэна», провозглашало стремление США бороться с распространением «мирового коммунизма», хотя СССР прямо назван не был.

«Было объявлено, что США станут помогать народам и правительствам, свободному выбору образа жизни которых угрожают «вооруженные меньшинства или внешнее влияние». Эта формулировка позволила довольно свободно относить что угодно (любые партии, движения, государства) в категорию сил, против которых США собираются бороться», – отмечается в тексте.

Также свободно можно было определять те точки в мире (страны), в которых «вооруженные меньшинства» якобы навязывают свою волю народам или идет борьба за свободу против «внешнего давления», и, стало быть, требуется вмешательство мирового лидера, главного апологета свободы выбора образа жизни.

«В результате эти два мотива – угроза демократии и распространения мирового коммунизма – регулярно использовались как обоснование экспансии США, жертвами которой стали более 40 стран. И это не считая множества тайных операций, экономического давления, поддержки террористов и диктаторских режимов, интенсивную работу в десятках стран Агентства по международному развитию (USAID) и многочисленных программ Фонда за демократию (NED)», – указали эксперты.

США занимались сменой правительств разных стран, вмешательством в гражданские конфликты и организацией «революций» без оглядки не только на базовые дипломатические приличия, но и права на свободное и независимое развитие целых народов.

«Вряд ли отцы-основатели США подписывая Декларацию независимости предполагали, что их потомки превратят страну в такого же тирана, каким выступала Великобритания для американских колоний, и даже здорово ее превзойдут. Но с фактами не поспоришь: на сегодняшний день США в результате своей экспансии убили по всему миру больше людей, чем нацистская Германия. И ежегодный традиционный фейерверк в честь Дня независимости для половины планеты будет звучать как траурные залпы», – указали авторы.

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