Роднина высказалась о ситуации с хоккеистом Федотовым

Ситуация с хоккеистом Иваном Федотовым, которого задержали по подозрению в уклонении от воинской службы, схожа с ситуацией с Вячеславом Фетисовым, который был защитником ЦСКА и майором советской армии, заявила олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.

«У нас в истории спорта таких случаев было предостаточно. Взять, например, ситуацию с Фетисовым, который никуда не уклонялся, но позволил себе подписать контракт с НХЛ. Думаю, что у Федотова примерно такая же ситуация, только Фетисов был в тот момент офицером», – сказала Роднина в беседе с «Газетой.Ru».

Она удивилась тому, что Федотов, выступая за ЦСКА, не успел пройти срочную службу. По словам депутата, хоккеист вполне мог прослужить в спортивной роте.

Фетисов в 1989 году подписал контракт с «Нью-Джерси Девилз», что восприняли как предательство в советском спортивном и партийном руководстве.

Роднина отметила, что Федотов мог иметь противоречия с клубом.

«Я так понимаю, что была какая-то недоговоренность с контрактом – наверное. Мы же не знаем тонкостей и особенностей его контракта с ЦСКА. Все подробности, которые могут облегчать или усугублять ситуацию, нам неизвестны. Но 25 лет – это призывной возраст. Обида бывает обоюдная – или беда. Мы только обсуждаем ситуацию, а надо бы спрашивать клуб», – пояснила чемпионка.

Она пояснила, что все выступающие в фигурном катании проходили через спортивную роту, и «не принудительно, а вполне нормально, на законных основаниях».

«Ситуация подвешенная, и, думаю, сейчас больше шума, чем правды. Давайте подождем. Конечно, за спортсмена очень обидно, потому что год не тренироваться – это тяжелая ситуация. Кроме того, если он уже имел на руках контракт с НХЛ, – нас же с детства учили: плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Естественно, каждый спортсмен мечтает о первом месте и о лучшей команде. Стремление вверх определяет очень многие наши поступки», – сказала Роднина.

Между тем бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафонов также высказался по поводу ситуации с Федотовым.

«С одной стороны, достаточно странное решение, с другой – наверное, правильное. Откуда-то это, видимо, прилетело, потому что есть определенные договоренности, которые, наверное, не были соблюдены – с моей точки зрения. Если есть расставание по-человечески, это одна ситуация. Если расставание принципиальное, то ситуация другая. Но, по мне, все-таки надо чтобы Федерация хоккея России совместно с Континентальной хоккейной лигой, совместно с инициативной группой игроков организовала рабочую группу, и это надо принять на законодательной основе. Надо иметь закон, по которому хоккеисты имеют право выезжать за рубеж. Или за денежные знаки, как хотел сделать предыдущий глава ФХР Александр Стеблин: установить какую-то ставку, а вопрос воинской обязанности решают сами игроки. Либо вводить закон, по которому игроки не могут выезжать за границу до решения этого вопроса», – пояснил он.

Он напомнил, что во времена СССР служба в армии была долгом каждого гражданина.

«А почему это не священный долг каждого гражданина Российской Федерации? Я не вижу здесь разницы. Мы сегодня закрыты от всего мира, мы обязаны жить по своим правилам. В чужой огород мы не лезем, но почему лезут в наш? Наверное, у Федотова не получилось по-человечески расстаться с клубом – не понимаю, почему. Не готов сказать», – заключил Сафронов.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Иван Федотов задержан в Петербурге сотрудниками военкомата.

Источник сообщал, что Федотову грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу.