В Минпромторге заявили о выигрыше российских производителей от ухода Microsoft

Производители российского софта выиграют от ухода Microsoft, считает заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.

«С точки зрения разработчиков и производителей отечественного софта этот шаг [уход Microsoft с российского рынка] безусловно позитивный. В среднесрочной и долгосрочной перспективе он очень положительно будет сказываться на их возможностях и на тех нишах рынка, которые они смогут занять», – цитирует Шпака ТАСС.

Он выразил уверенность, что вопрос роста конкурентоспособности предлагаемых продуктов – это лишь вопрос времени, с увеличением спроса и доступа к потребителю российские разработчики «сумеют совершить рывок» для повышения качества собственной продукции.

Уход Microsoft, по его словам, не будет влиять на увеличение пиратских версий операционной системы. «В этом смысле, есть Microsoft на рынке или нет Microsoft на рынке особо влияния не окажет», – сказал Шпак.

В России есть собственные ОС, в числе которых – Astra, «Альт», «Ред ОС». Компания «Лаборатория Касперского» занимается созданием собственной системы не на базе Linux.

Ранее СМИ сообщили, что Microsoft запретила пользователям из России скачивать Windows 11 и 10 с официального сайта. Все попытки установить операционные системы заканчиваются ошибкой.

При этом отмечается, что с использованием сервисов VPN выполнить загрузку все же удается. Официальных заявлений со стороны корпорации Microsoft о причинах сбоя пока не последовало.

Эксперт в ИТ-сфере Герман Клименко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что в случае, если это – не сбой в работе Microsoft, то «у огромного числа россиян возникнут проблемы в работе компьютеров».

Напомним, в марте Microsoft приостановили продажу товаров и предоставление услуг в России.