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В России за сутки госпитализировали 1,6 тыс. человек с COVID
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в стране за минувшие сутки госпитализировано 1 634 человека, что на 5,2% меньше по сравнению с 29 июля.
Выписали в связи с выздоровлением 6 209 человек, на 33% больше по сравнению с 29 июля, выявили 12 248 новых случаев коронавируса, а скончались 43 человека, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Ранее в России госпитализировали 1723 человека, что на 8,4% меньше по сравнению с 27 июля.
Руководство армии Китая объявило о подготовке к войне
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Руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК) призвало своих солдат готовиться к войне.
«Готовьтесь к войне!» – написали в аккаунте 80-й общевойсковой армии Китая в Weibo накануне предполагаемого визита на Тайвань Нэнси Пелоси.
Спикер Палаты представителей сегодня отправилась в турне по странам-союзникам США в Азии. Ожидалось, что Пелоси залетит и на Тайвань, но до сих пор не ясно, состоится ли визит, сообщил Telegram-канал «Sputnik Беларусь».
Ранее газета South China Morning Post сообщила, что два корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) наблюдают за перемещениями американского атомного авианосца «Рональд Рейган» в Южно-Китайскорм море.
До этого сообщалось, что американский атомный авианосец «Рональд Рейган» и ударная группа кораблей вошли в Южно-Китайском море после успешного визита в порт Сингапура. В то же время НОАК укрепляет свое присутствие в регионе. В пятницу Китай приступил к военным учениям в Южно-Китайском море.
В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле солидарны с позицией по Тайваню лидера КНР Си Цзиньпина, который заявил президенту США Джо Байдену о недопустимости вмешательства в дела острова.
Ранее по итогам переговоров Белый дом информировал о словах Байдена, что Вашингтон против односторонних шагов по изменению статус-кво в ситуации вокруг Тайваня или подрыву стабильности и мира вокруг Тайваньского пролива. Китайская сторона в свою очередь сообщила, что президент США заверил китайского коллегу, что Вашингтон не поддерживает сепаратизм Тайваня. Как передавало Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин в беседе заявил, что Китай решительно протестует против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос: «Играющий с огнем непременно обожжет сам себя».
В Бундестаге выступили за эксплуатацию «Северного потока – 2»
Германия нуждается в российском газе, для поставок, если не будет других вариантов, можно было бы использовать «Северный поток – 2», который достроен, но не сертифицирован, выразил мнение глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст.
«В целом всё равно, через какую трубу газ доставляется в Германию – он так и так остается российским. В этом смысле вопрос о «Северном потоке – 2» имеет скорее символический характер. Если не будет других возможностей, не важно по каким причинам, и если в конце концов обеспечение газом можно будет добиться лишь при помощи «Северного потока – 2», то нам нужно будет говорить о том, чтобы принять его как можно скорее в эксплуатацию», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода.
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В Британии назвали условие отказа Европы от поддержки Украины
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Жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины в случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15%, заявил в эфире Times Radio британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл.
По его мнению, при таких обстоятельствах европейцы начнут сомневаться в эффективности введенных Западом санкций в отношении Москвы.
«Это окажет прямое воздействие на избирателей, граждан и тех людей, которые следят за последствиями российских действий и, конечно, западных санкций против Москвы. И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна», – приводит его слова РИА «Новости».
Британский военнослужащий также исключил вероятность прямого военного конфликта с участием России и НАТО.
Еврокомиссия 20 июля предложила новые меры по сокращению спроса на газ. Поначалу предполагается добровольное снижение потребления всеми государствами-членами на 15% с 1 августа по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 млрд кубометров газа. Некоторые страны, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, выступили против этого предложения.
Британская Financial Times ранее в субботу писала, что Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса.
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Газпром: Siemens устранила не более четверти неисправностей на турбинах «Северного потока»
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Поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту, заявил замглавы Газпрома Виталий Маркелов.
«В этой связи мы вынуждены обратить внимание, что поставка газотурбинного двигателя из Канады в Германию не соответствует условиям контракта», – сказал он в эфире «России-24», передает ТАСС.
Маркелов добавил, что компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. По его словам, Газпром направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
«Я хочу констатировать, что европейские партнеры обвиняют «Газпром» в том, что мы необоснованно сокращаем поставки газа в Европу. Но все ровно наоборот. Это они не выполняют обязательств, контрактных – подчеркиваю – обязательств по обслуживанию компрессорной станции. Мы призываем партнеров в кратчайшие сроки решить их собственные проблемы, и тогда ситуация с поставками газа на европейский рынок сразу же нормализуется», – заявил замглавы компании.
Он уточнил, что до сих пор у Газпрома нет документов, которые бы разрешали транспортировку и ремонт двигателей для «Северного потока». Российская компания планирует опубликовать часть переписки с компанией Siemens.
Замглавы Газпрома отметил, что у специалистов Siemens есть все возможности для выполнения сервисных работ.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
Накануне в Газпроме заявили, что на отправной компрессорной станции «Северного потока» работает всего один газоперекачивающий агрегат компании Siemens из шести имеющихся.
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Лавров сказал, как Макрон оскорбил африканские страны
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Заявления президента Франции Эммануэля Макрона касательно его обеспокоенности расширением связей африканских стран с Россией оскорбительны, от французской стороны можно было бы ожидать более этичных высказываний, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Что касается президента Макрона и его заявлений, действительно, в общем-то, от французов можно было бы ожидать более этичных высказываний. Потому что он заявил, если я правильно помню, примерно следующее – что его беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке и что он не назвал бы это даже сотрудничеством, а поддержкой абсолютно провальных, нелегитимных режимов и хунт», – приводит его слова РИА «Новости». Заявление прозвучало по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств – членов ШОС.
«Ну, в общем-то, если посмотреть на перечень стран, которые мы в Африке посетили, если он на это реагировал, то это было довольно оскорбительно для африканских государств, которые продолжают, несмотря ни на что, последовательно развивать отношения с Российской Федерацией», – подчеркнул Лавров.
По словам Лаврова, африканские страны и коллеги по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) понимают, что любой член международного сообщества может подпасть под санкции Вашингтона, «если будет поступать каким-то образом, который не понравится американцам или будет вызывать у них неприятие». «Уже, по-моему, у всех эта мысль достаточно прочно отложилась», – передает ТАСС слова главы российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, Лавров провел четырехдневное турне по африканским странам. В Египте, Республике Конго, Уганде и Эфиопии министр обсудил с высшим руководством этих стран ситуацию на мировом рынке продовольствия, разъяснил позицию России по Украине и договорился о том, что государства будут наращивать сотрудничество в торговле, энергетике, АПК и ВТС так, чтобы западные санкции этому не мешали.
Британская газета Financial Times написала, что успех турне Лаврова по странам Африки демонстрирует, что Западу не удалось добиться полной изоляции России. Издание признало, что Москва сохраняет сильное влияние в Африке, несмотря на политику, которую проводит Запад. В статье говорилось также, что многие африканские страны сейчас считают основной причиной продовольственного кризиса санкционную политику Запада, который не может оградить развивающиеся государства от последствий своих решений.
Большое турне по африканским странам практически параллельно с Лавровым провел французский президент Эммануэль Макрон. Кроме того, на Черный континент собирается шеф евродипломатии Жозеп Боррель. Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия переиграла Европу в Африке.
Газпром представил часть переписки по вопросу возвращения турбины Siemens
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Российская компания «Газпром» опубликовала частично переписку с партнерами по вопросу возвращения турбины, а также документы по КС «Портовая».
Всего в документе идет речь о 43 нарушениях обязательных требований. В частности, сообщает о невыполнении требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта КС «Портовая», не обеспечена взрывобезопасность. Не выполнены требования по порядку проведения и организации работ по техобслуживанию и ремонту устройств с учетом требований. Имеются требования к устройству рельсовых путей мостовых кранов. Также не выполнены требования к электрооборудованию во взрывоопасных зонах.
Ряд пунктов относятся к несоблюдению требований, касающихся правил и техники безопасности.
Приложены обращения к главному руководителю проекта КС «Портовая» – ведущему руководителю проектов ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» Артему Степанову и к гендиректору ООО «Сименс Энергетика» Олегу Титову.
Опубликованы и акты Ростехнадзора, среди которых есть и предписание об устранении выявленных нарушений.
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
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Санду пообещала обратиться за помощью к Румынии в случае «военной угрозы» со стороны России
Президент Молдавии Майя Санду заявила на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, что обратится за помощью к Румынии в случае «военной угрозы» со стороны России.
«Мы обеспокоены и допускаем разные сценарии развития событий, включая самые пессимистичные. В ситуации, если Россия попытается атаковать Республику Молдова, естественно, что мы попросим помощь [Румынии]», – передает ТАСС ответ Санду на вопрос о формах ожидаемой Кишиневом поддержки со стороны Бухареста в такой ситуации.
В конце июня молдавский президент Майя Санду заявляла, что информация о «планах России» по нападению не соответствует действительности. Позже она отмечала, что необходимо усилить армию страны из-за якобы российской угрозы.
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Зеленский прибыл в порт Одессы для встречи с послами G7 и Турции
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран G7 и Турции в Одессе, следует из фотографий, опубликованных его пресс-службой.
«Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров о начале транспортировки», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Зеленского.
На фото запечатлен момент встречи послов стран G7 и Турции в порту Одессы, куда они прибыли, чтобы поддержать «продуктовую сделку» по вывозу продовольствия с Украины.
Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
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Лавров заявил Блинкену о планах России выполнить все задачи спецоперации на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Россия выполнит цели и задачи спецоперации на Украине, сообщили в российском ведомстве.
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую ситуацию на Украине. Министр изложил российские принципиальные подходы в свете проводимой специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины, подчеркнув, что ее цели и задачи будут полностью выполнены», – сказали в МИД, передает ТАСС.
Ранее в американском ведомстве сообщили, что стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины и возможность обмена российскими и американскими гражданами, находящимися под стражей в США и РФ. Также Блинкен заявил, что в беседе с Лавровым призвал власти России принять предложение США по обмену заключенными, но отказался уточнить реакцию Москвы.
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ЦБ начал моделировать сценарий отмены торгов долларом
Банк России проводит с участниками рынка моделирование различных сценариев, сообщили в ЦБ в ответ на запрос о проработке механизма расчета курса доллара в случае отмены его торгов на бирже.
«Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ЦБ обсуждает сценарий, при котором биржевого курса доллара больше не будет.
Как пояснили ряд СМИ со ссылкой на экспертов, курс будет определяться на основании котировок 10 крупнейших банков, однако сам алгоритм определения курса пока еще только разрабатывается.
Ранее сообщалось, что рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу слабеет по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.
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Эксперт объяснил новую схему Латвии по закупкам российского газа
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«Госкомпания Latvijas Gaze пытается не потерять лицо, доказывая всем, что она не переходит на рублевую схему оплаты газа. Мы же демонстрируем всему миру, что отказаться от нашего топлива не получится», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения о непрекращающихся поставках российского газа в Латвию через неназванных посредников.
«Насколько мы видим, российский газ сначала заходит на территорию Эстонии по газопроводу, расположенному вблизи с границей Латвии. И по этой же трубе его отправляют в республику, где, среди прочего, закачивают в подземное хранилище», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Дело в том, что в Латвии расположено единственное на всю Прибалтику хранилище. И региональным государствам крайне важно наполнить его топливом, а затем использовать для собственных нужд», – отмечает собеседник.
Как отмечает эксперт, в случае с Латвией вариантов посредничества может быть два. «Вероятно, имеются в виду эстонские компании, которые ранее заключили контракты с Газпромом. Либо, это может быть дочерняя компания Latvijas Gaze, которая перешла на рублевую схему оплаты топлива. Тогда госкомпания сохраняет свое лицо, уверяя весь мир, что формально не закупает газ у России», – предполагает Юшков.
С экономической точки зрения нам «совершенно все равно, кто платит деньги», говорит собеседник. «Более того, никакого политического решения о запрете поставок газа в Европу не было», – пояснил эксперт.
«А вот с информационной точки зрения России очень выгодна эта ситуация и мы должны ее всячески подсвечивать. Это позволяет показать, что все, кто якобы отказался от российского газа, на самом деле его получают – либо через посредников, либо через СПГ. Это может помочь склонить к переходу на рублевую схему те страны, которые до сих пор колеблются», – заключил Юшков.
Ранее глава основного оператора газотранспортной системы Латвии Latvijas Gaze Айгарс Калвитис сообщил, что страна продолжает покупать российский газ, но делается это через посредника.
Калвитис пояснил, что у его компании «есть другой поставщик», но не стал называть его, сославшись на «коммерческую информацию», передает ТАСС со ссылкой на Delfi.
Напомним, 1 июля Latvijas gаze установил новый тариф для домохозяйств страны, в результате чего газ стал дороже на 65,6%–89,9%. Повышение цен оправдали тем, что Латвия исчерпала закупленные в России объемы газа, а новый купить нет возможности. 14 июля латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону «Об энергетике», согласно которому вводится запрет на импорт газа из России с 1 января 2023 года.
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Французские журналисты подтвердили нелояльность жителей востока Украины к ВСУ
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Многие жители востока Украины ждут русского мира, заявил губернатор подконтрольной Киеву части Донецкой области Павел Кириленко, комментируя осведомленность ВС России о дислокации украинских войск в домах и школах городов Донбасса.
Местные жители рассказали французским журналистам о дислокации украинских вооеннослужащих в домах и школах городов Донбасса. «У многих местных жителей нет сомнений в том, почему эти районы подвергаются ударам – они говорят, что украинские войска дислоцируются в заброшенных домах и школах», – говорится в статье Agence France-Presse, опубликованной веб-порталом MSN.
«В Краматорске 70-летний токарь на пенсии Евгений стоял и курил сигарету возле развалин школы № 23. Здание, в котором в мирное время могли бы разместиться 500 детей в возрасте от семи до 17 лет, стало второй школой в городе, превратившейся в руины», – говорится в статье. При этом пенсионер заявил французским журналистам, что «русские целятся в украинских солдат». «Я не знаю, были ли они еще внутри школы (на момент нанесения удара по зданию – прим. ВЗГЛЯД), но мы регулярно видели, как они приходили и уходили отсюда», – рассказал пенсионер. «И в нашем районе есть много «благонамеренных» людей, которые хотят помочь и проинформировать русских», – добавил Евгений.
Как отмечается в материале, с таким же заявлением выступила Наталья, мать троих учеников 23-й школы. Она упомянула группу местных жителей в мессенджере Telegram, где, по ее словам, комментарии не оставляют сомнений в том, «кто является пророссийским, а кто нет».
По словам Дениса Сысоева, местного чиновника, отвечающего за образование, с начала войны были повреждены еще семь школ в городе. При этом в статье утверждается, что с начала войны школа № 23 в Краматорске использовалась как продовольственный склад.
«Откуда противник знает координаты мест, где базируются военные?» – задал вопрос губернатор Донецкой области Павел Кириленко. «Многие люди (…) ждут русского мира», – ответил Кириленко на собственный вопрос.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что русские города Украины ждут прихода российской армии.
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В ДНР назвали возможную причину удара по СИЗО в Еленовке
Украинская сторона хорошо знала место содержания пленных в СИЗО в Еленовке, удар был нанесен после того, как азовцы* (возбуждено уголовное дело в России) начали рассказывать о военных преступлениях Киева, сообщил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Они знали точно, где они (военнопленные – прим. ВЗГЛЯД) содержатся и в каком месте. После того как украинские военнопленные начали рассказывать о тех преступлениях, которые они совершали, а эти приказы получали из Киева, было принято решение политическим руководством Украины <…> нанести сюда удар», – цитирует ТАСС Басурина.
Ранее сообщалось, что число жертв удара ВСУ по колонии в Еленовке выросло до 53 человек. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» уточнил, что пострадавших среди сотрудников следственного изолятора в районе Еленовки, по которому вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу нанесли удар, нет.
Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию №120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались. Удар по колонии нанесли из американской РСЗО HIMARS.
Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали».
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Глава бельгийского МИД оказалась в центре скандала из-за визита в Крым
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Назначенная министром иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб уже оказалась в центре скандала из-за своей прошлогодней поездки в Крым через территорию России, что может осложнить ее визит в Киев, сообщает La Libre.
Скандал с Лабиб может перейти в дипломатическое измерение. Причиной стал прошлогодний театральный репортаж будущей главы МИД, а тогда еще журналистки из Крыма, передает Sputnik.
Сообщается, что в июле 2021 года Хаджа Лабиб посетила Крым для освещения театрального фестиваля, спонсором которого была компания Газпром. Тот факт, что эта поездка финансировалась российской культурной ассоциацией, вызвал резкую реакцию в украинской прессе, а также среди дипломатов, отмечает издание, передает RT.
Как передает газета, телерепортаж так и не увидел свет, однако в своем включении на радиостанции RTBF Лабиб давала слово «только тем собеседникам, которые поддерживают Россию», подчеркивает бельгийское СМИ.
Как напоминает La Libre, на сайте Министерства иностранных дел Бельгии также указано, что Украина «не дает согласия» на въезд иностранцев в Крым через территорию России. Однако Хаджа Лабиб не последовала этим рекомендациям и согласилась на получение российской визы для посещения региона. По украинскому законодательству этот шаг влечет за собой запрет въезда на Украину в течение трех лет.
«Поездки в Крым с территории Российской Федерации являются незаконными», – напомнил официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он также уточнил, что «Министерство иностранных дел Украины ведет дипломатический диалог с бельгийской стороной по этому вопросу по дипломатическим каналам с целью создания всех условий для визита и согласования решений для продолжения двусторонних контактов».
Хотя Николенко подчеркнул, что позитивно оценивает готовность Лабиб и дальше поддерживать Украину, несколько украинских источников указывают, что власти серьезно относятся к этому «инциденту» и в настоящее время рассматривают возможные последствия.
Хотя этот сценарий кажется маловероятным, не исключено, что министр иностранных дел не сможет в ближайшее время посетить Украину, как планировалось ранее, отмечает издание. Со своей стороны, посольство Украины в Бельгии сообщило, что ожидает официальной позиции Киева по этому вопросу, которая должна быть озвучена в ближайшее время.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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Обломки HIMARS найдены на месте удара в СИЗО в Еленовке
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На месте удара по колонии с украинскими пленными в Еленовке найдены обломки боеприпаса РСЗО HIMARS.
Обломки ракет были найдены на месте обстрела СИЗО в Еленовке, на некоторых из них сохранились части номеров. Здание СИЗО практически уничтожено.
Согласно сообщению штаба территориальной обороны ДНР, число погибших из-за удара украинских войск по колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53, передает РИА «Новости».
Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996–2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов – до 80 километров. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил России.
Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию №120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались. Удар по колонии нанесли из американской РСЗО HIMARS.
Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали».
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