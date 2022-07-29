Белоруссия отозвала посла в Британии из-за недружественных шагов Лондона

Белоруссия отзывает посла в Британии в связи с рядом недружественных шагов Лондона, полноценное дипприсутствие будет восстановлено после появления в британском правительстве «ответственных политиков», заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

«В связи с целым рядом недружественных шагов Великобритании, системно нацеленных на нанесение максимального ущерба белорусским гражданам и юридическим лицам, принято решение о понижении уровня дипломатического представительства нашей страны в Лондоне до временного поверенного в делах», – передает РИА «Новости» его слова.

Представитель белорусского МИД добавил, что отзыв посла не означает закрытия каналов коммуникации с Лондоном – полноценное дипприсутствие будет восстановлено после появления в британском правительстве «ответственных политиков».

Помимо недружественных шагов в сторону Белоруссии, Британия ввела санкции против глав российских регионов, на что они отреагировали с юмором и безразличием.

Ранее стало известно, что под санкции Великобритании попали несколько глав российских регионов, министр юстиции России Константин Чуйченко, председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и британский журналист и блогер Грэм Филлипс.

До этого Британия объявила о санкциях против Героев России Андрея Трошева и Андрея Богатова, которых Лондон связал с компанией «Вагнер».

Напомним, Британия ввела санкции, которые предусматривают запрет на импорт товаров, приносящих России доход, а также соответствующую техподдержку, финансовые сервисы, брокерские услуги.

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