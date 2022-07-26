Губернаторы отреагировали на включение их в санкционный список Британии

Губернаторы российских регионов прокомментировали ситуацию с их включением в санкционный список Британии.

Так, глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что очень рад, что его работа и работа его команды по восстановлению Донбасса так раздражает «партнеров».

«Из новостей узнал, что власти Великобритании включили меня в санкционный список. Очень рад, что моя работа и работа моей команды по восстановлению Донбасса так раздражает наших «партнеров». Значит, все делаем правильно. Помогали и будем помогать», – написал он в своем Telegram-канале.

Курский губернатор Роман Старовойт в свою очередь отметил, что находится под санкциями с 2014 года, не представляет свою жизнь вне России и счетов за границей не имеет.

«Я под санкциями с 2014 года, когда начали строить Крымский мост. За рубежом нет и не было ни счетов в банках, ни недвижимости. Свою жизнь не представляю вне России и без России», – передает РИА «Новости» его слова.

Также прокомментировал ситуацию губернатор Воронежской области Александр Гусев, заявив, что с усмешкой принял свое включение в санкционный список Великобритании.

«С усмешкой принял новость о том, что попал под британские санкции... Это еще одно красноречивое свидетельство тому, что сегодня мы с командой в приграничном регионе все делаем правильно», – написал он в своем Telegram-канале, добавив, что является патриотом своей страны и Воронежской области и будет «исполнять свой долг на своем посту с полной самоотдачей каждый день».

Кроме того, губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал свое включение в санкционные списки Великобритании словами «Ну наконец-то!»

Ранее стало известно, что под санкции Великобритании попали несколько глав российских регионов, министр юстиции России Константин Чуйченко, председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и британский журналист и блогер Грэм Филлипс.

До этого Британия объявила о санкциях против Героев России Андрея Трошева и Андрея Богатова, которых Лондон связал с компанией «Вагнер».

Напомним, Британия ввела санкции, которые предусматривают запрет на импорт товаров, приносящих России доход, а также соответствующую техподдержку, финансовые сервисы, брокерские услуги.

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