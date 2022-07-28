Политолог указал на роль консолидации общества вокруг президента на предстоящих выборах

Итоги сентябрьских выборов окажутся под влиянием консолидации общества вокруг президента Владимира Путина из-за внешнего давления, заявил политолог, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Эксперт в беседе с порталом «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) указал, что дискредитаторы выборов будут пытаться масштабировать любые инциденты на участках. «В этом смысле работа общественных наблюдателей повлияет на восприятие выборов населением с точки зрения их справедливости и прозрачности», – сказал он.

«Внешнее давление на Россию привело самые разные группы населения к консолидации вокруг президента страны, заданная им повестка развития страны в той или иной степени будет использоваться различными политическими силами в ходе избирательной кампании. Конкуренция на выборах будет достаточно высока (особенно в административных центрах субъектов)», – заявил политолог.

«Большой потенциал для конкурентных кампаний наблюдается в Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Барнауле, Горно-Алтайске, Кирове, Ярославле, Твери и Москве», – сказал эксперт. По его мнению, на муниципальных выборах поддержку получат кандидаты, которые продемонстрируют готовность решать повседневные вопросы граждан.

В качестве одной из угроз политолог выделил информационное давление на избирательный процесс.

«Любой случай, настоящий или придуманный, дискредитаторы выборов будут пытаться масштабировать для того, чтобы показать, что наша избирательная система работает не очень хорошо, дает сбои под давлением», сказал Костин. В этой связи большое значение имеет «независимый общественный арбитраж», который в России представляют общественные наблюдатели и электоральные эксперты. «Работа общественных наблюдателей повлияет на восприятие выборов населением с точки зрения их справедливости и прозрачности», – добавил политолог.

Член СПЧ, председатель ассоциации НОМ Александр Брод, в свою очередь подтвердил, что ассоциация внимательно наблюдает за ходом выдвижения и регистрации кандидатов на выборах всех уровней.

«Данные ЦИК России свидетельствуют о том, что избирательные кампании проходят очень активно. По состоянию на 27 июля, суммарно выдвинуто 62 438 кандидатов. В их числе представители от 24 политических партий. Призываем коллег из регионов вести тщательный мониторинг процесса регистрации», – обратил внимание председатель НОМ.