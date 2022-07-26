Политолог обратил внимание на неочевидные причины попытки угона российских самолетов

Западные технологи придумывают нестандартные истории по событиям на Украине, которые могут «раззадорить» публику, поскольку обыватель устал от темы украинского кризиса, заявил политолог и член экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян, комментируя газете ВЗГЛЯД попытку угона российских военных самолетов.

Туманян пояснил, что в ситуации с попыткой угона самолетов есть два фактора, влияющих на принятие такого решения со стороны западных кураторов СБУ, и один фактор, менее интересный иностранцам, но важный украинским силовикам.

«Во-первых, население западных стран устало от темы украинского кризиса, никому более не интересны лживые новости и ежедневные «сенсации», представляющие Россию как агрессора и оккупанта. Именно поэтому западные технологи придумывают нестандартные истории, которые смогут каким-либо образом раззадорить публику и подкинуть дров в угасающее пламя искусственно созданной русофобии», – подчеркнул эксперт.

К этому относится и победа группы Kalush Orchestra на Евровидении, и выступление жены Владимира Зеленского перед Конгрессом, и многочисленные показы домов высокой моды одежды с украинскими орнаментами.

«В случае с попыткой угона наших самолетов разыгрывается сценарий в стиле шпионских игр или бондианы, в котором даже после фатальной неудачи СБУ и их кураторов остается захватывающая история, которая на какое-то время привлечет внимание западного потребителя информации», – указал Туманян.

Он указал, что это не первый случай использования формулы «политика как сценарий», она стала очень популярна и активно насаждается в западных демократиях.

«Большое количество выпускаемых фильмов заставляет людей мыслить шаблонно, мыслить сценариями и историями. Этим и воспользовались западные специалисты, потому что даже провал обеспечивает для них красивую историю», – сказал эксперт.

Политолог отметил, что второй фактор более прагматичен, он продиктован технологической конкуренцией, поскольку российские специалисты достигли определенных успехов в военном авиастроении.

«Современные образцы нашей техники занимают самые высокие позиции по своим характеристикам и удобству применения. В отличие от наших военнослужащих, которые систематически получают трофейные виды западных вооружений и отправляют их к исследователям, ни украинцы и тем более ни представители западных стран не могут похвастаться такими успехами», – добавил Туманян.

Попытка угона самолетов была возможностью получить образец российской техники для ее изучения. Также был заложен такой момент, как деморализация ВС России, поскольку серьезный эффект мог произвести сам факт предательства и угона такого образца.

«Третий фактор совершенно не интересен западным странам, практически бесполезен для украинцев, но является оружием в руках пропаганды. Он мотивируется уничтожением практически всей украинской военной авиации. С самого начала СВО киевское руководство объявило о вознаграждении за угон функционирующих российских самолетов и вертолетов. В условиях отсутствия собственной военной авиации это может быть и целесообразно, но не с таким высоким уровнем работы российских сил ПВО и ВВС», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что важно помнить о необходимости наличия профессиональных навыков для использования сложной современной техники, такой как модернизированные российские самолеты.

«Украинские пилоты преимущественно эксплуатировали устаревшие образцы техники и точно не готовы к работе на новейших моделях. Получается, что вся эта история с угоном – пусть и хорошо срежиссированная, но заведомо пустая и обреченная на провал история для украинских и западных потребителей», – заключил Туманян.

ФСБ объявила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.

В Кремле отметили, что высоко ценят действия российских спецслужб, предотвративших операцию военной разведки Украины.