Киев потребовал от ЕС выдавать визы только не поддерживающим спецоперацию россиянам

Военный летчик высмеял попытку Украины угнать самолеты ВКС России

«Украинская разведка не учла обстановку в рядах российской армии, когда пыталась перекупить летчиков. Наши ребята не стали бы предавать страну. И эта операция – большой успех и ФСБ, и нашей военной контрразведки», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик России Владимир Попов. Ранее стало известно о срыве операции ГУР МО Украины по угону самолетов ВКС России.

«Похоже, в Минобороны Украины не знают об обстановке в нашей стране. На сегодняшний день уровень патриотизма среди граждан возрос во много раз по сравнению с девяностыми годами. Люди понимают, зачем и почему мы проводим спецоперацию. Да и в армии обстановка изменилась в лучшую сторону. Так что «с наскока» провести такую операцию – глупая затея», – сказал заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Эксперт высмеял те условия, которые предлагали украинские спецслужбы российским летчикам. «Летчики, к которым пришли с такими каверзными вопросами, наверняка сразу доложили все своему руководству. Ведь что такое сегодня два миллиона долларов?» – сыронизировал Попов.

«Не стали бы наши летчики предавать страну. Им же потом еще каким-то образом надо поддерживать отношения со своими родными. А понимания они бы не встретили. Здравый смысл сработал тут быстрее, чем какие-то меркантильные намерения», – уверен эксперт.

При этом собеседник не исключил, что после того, как поступило предложение от ГУР Минобороны Украины, российские контрразведчики и военные вели двойную игру. «Наша контрразведка могла спланировать все так, чтобы при условном перегоне самолета знать расположение ПВО противника. В итоге нам удалось получить и подтвердить эту важную и очень ценную информацию. Так что украинские разведчики больше раскрыли себя, нежели получили какой-то результат. Это большой успех и ФСБ и военной контрразведки», – заключил Попов.

В понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что спецслужба сорвала операцию украинской военной разведки по угону самолетов ВКС России, которую курировали спецслужбы НАТО. Планировалось угнать Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ.

Сообщается, что «сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков, склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы».

Из видеоматериалов, обнародованных ФСБ, также следует, что украинская разведка сама раскрыла перед Россией расположение средств ПВО и аэродромов Украины. В их числе – зоны действия ПВО на юго-востоке Украины, схемы аэродромов Озерное (Черниговская область) и Староконстантинов (Хмельницкая область), карта высот окрестностей аэродрома Прилуки (Черниговская область), карта высот окрестностей Житомира, передает РИА «Новости».

Кроме того, украинские военные, готовясь принять российский боевой самолет, сами раскрыли, что именно в населенных пунктах Украины сосредоточено наибольшее число переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

Помимо этого, выяснилось, что главный расследователь издания Bellingcat (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Христо Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать самолеты ВКС России России.

В сюжете «России 24», посвященном срыву операции ГУР МО Украины, показан фрагмент переписки Грозева с одним из участников операции. Через своего координатора Грозев нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вез аванс в размере 4 тыс. долларов для якобы согласившегося на угон российского летчика.

«О причастности Грозева к (британской внешней разведке) MI6 нам известно не только из его заявлений», – сказал в эфире телеканала оперативный сотрудник ФСБ. «Вообще в последнее время украинская разведка перестала скрывать свои связи со спецслужбами стран НАТО, стремится занять место поближе к хозяевам из Вашингтона и Лондона», – добавил он.

В сюжете показаны кадры оперативной видеосъемки с рассказом координатора курьеров по имени Динар, которого оперативники ФСБ задержали в его квартире в Казани. «На самом деле у меня большая злость к Христо Грозеву. Могу пояснить, почему. Я ему все-таки доверял как человеку, что он никогда не подставит меня... Именно поэтому я с легкостью согласился на все это, потому что был полностью уверен в том, что никому ничего не угрожает. Я не думал, что там настолько черное дело», – сказал молодой человек.

Информацию об участии Грозева в операции украинской разведки прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев. «Участие в попытке угона российских боевых самолетов Христо Грозева вполне может указывать на то, что через него стали задействовать сетку навальнистов в качестве курьеров СБУ и западных спецслужб (передать денежный аванс, доставить клофелин и т. д.)», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Соловьева, эту же сетку могут использовать для поиска потенциальных целей вербовки. «Кто пошел служить, кто вышел замуж за военного, у кого члены семьи – военнослужащие. Давние закладки западных спецслужб начинают работать. Не зря ведь столько лет Запад спонсировал структуры Навального и вкачивал деньги в него лично. При этом вербовать могут как и идейных навальнистов, так и шантажировать тех наивных простаков, кто перечислял деньги и сливал информацию структурам гульфик-фюрера. А это уже не «критика власти», а измена Родине», – добавил телеведущий.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц. У СВР есть информация о том, кто управляет этим проектом якобы журналистских расследований, в котором есть и бывшие сотрудники спецслужб, отмечал Нарышкин.

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