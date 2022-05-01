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Путин отменил упрощенную выдачу виз для ряда стран ЕС
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Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной выдачи виз с рядом европейских стран, а также отдельных категорий граждан Европейского союза. Кроме того, глава государства запретил российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам недружественных стран.
Закон предусматривает приостановку упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации, передает РИА «Новости».
В пояснительной записке отмечалось, что закон «подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств – обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и верховных судов и журналистов».
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». В частности, указ приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз.
Кроме того, Путин подписал закон, запрещающий российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам стран, вводящих санкции против России, ее граждан или организаций. Документ призван минимизировать риски, связанные с принятием иностранными государствами законов, направленных на получение у российских кредитных организаций под угрозой штрафных санкций сведений, составляющих банковскую тайну.
В начале 2021 года США приняли закон, согласно которому финансовые структуры России под угрозой штрафов обязаны предоставлять американским властям любую запрашиваемую персонифицированную информацию, в том числе составляющую банковскую тайну.
Закон запрещает кредитным организациям РФ предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные ими сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, а также о представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Исключение сделано лишь для случаев, предусмотренных законами о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств (127-ФЗ) и об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юрлицами (173-ФЗ).
Кредитная организация вправе проинформировать компетентный орган иностранного государства о запрете на предоставление запрашиваемых сведений согласно российскому законодательству. При этом банк не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса должен проинформировать о нем Банк России через личный кабинет на его сайте. ЦБ, в свою очередь, направит полученную информацию в уполномоченный федеральный орган, определенный президентом России. Причем предварительно он должен заключить с этим органом соглашение.
Уполномоченный орган после получения информации от ЦБ может разрешить предоставить иностранному ведомству запрашиваемую информацию. В таком случае ЦБ должен в течение трех рабочих дней уведомить об этом банк. Только тогда кредитная организация будет вправе направить иностранному органу запрашиваемую информацию, причем это не будет считаться нарушением банковской тайны и законодательства о персональных данных.
К банкам и их должностным лицам, нарушившим эти требования, будут применяться меры ответственности, предусмотренные законодательством. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Захарова объяснила нервный срыв представителя Пентагона Джона Кирби
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По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о президенте России можно объяснить «нервами».
«У пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби сдают нервы. Хамит, обзывается, безобразничает. Какую-то глупость сморозил про президента России», – отметила Захарова.
«Среди прочей ереси он заявил, что ему «трудно смотреть на то, что российские войска делают на Украине». Это американскому-то контр-адмиралу трудно на что-то смотреть?!» – сыронизировала Захарова в своем Telegram-канале.
Далее представитель российского МИД рассказала о карьере Кирби.
«У Кирби солидный послужной список. 28 лет во флоте, с 1986 по 2015 год, включая работы в качестве главы информационной службы Военно-морских сил США. То есть он был среди тех высших офицеров США, в чье распоряжение стекалась вся информация Пентагона, он был осведомлен буквально обо всем. Он знал про обедненный уран в Югославии, знал про «иракское досье», как сейчас называют значительный массив документов, свидетельствующих о военных преступлениях военнослужащих США в Ираке. Мы обо всем этом узнали благодаря «Викиликс» и его авторам, которых изничтожают коллеги Кирби, а сам Джон каждый день читал эти отчеты: о тысячах и тысячах гражданских, погибших в деревнях Ирака и Сирии от зверств американского контингента. С учетом уровня оснащенности американских военных, нет сомнений, что он видел фотографии, видел видеоматериалы. Интересно, не трудно ему было на эти бесчеловечные зрелища смотреть?» – поинтересовалась представитель МИД.
Причиной его нервозности Захарова назвала раскрытые сведения о работе американских биолабораторий на Украине, а также отток высокопоставленных чиновников из Белого дома.
«Второе. Всё это на фоне отъезжающей из Белого дома политической команды. Бегут все. Как сообщают американские СМИ, из Белого дома начался отток высокопоставленных чиновников. Повод, который называют эксперты в США, это упаднические настроения на фоне отсутствия доверия к администрации и лично Байдену», – написала Захарова, отметив, что Кирби тяжело смотреть не на украинские события, а на свое будущее.
«Если контроль над Конгрессом перейдет к республиканцам, мало вообще никому не покажется. И Кирби затаскают по публичным слушаниям первым. Нет, сначала Нуланд. Потом Кирби.
Уже писала про внезапное желание отдохнуть от содеянного, возникшее у архитектора антироссийских санкций, зампомощника президента США по нацбезопасности Далипа Сингха. И, как оказалось, устали там за год многие.
По сообщениям американских СМИ, в отставку уходит старший советник Байдена по связям с общественностью С. Ричмонд, туда же планирует отбыть старший советник Байдена по климату Дж. Маккарти, замдиректора по коммуникациям Белого дома П. Табор, глава аппарата спецпредставителя Байдена по климату Д. Фельдман.
Джон Керри в раздумьях, не оставить ли этот корабль до конца года, как пишут те же американские СМИ. Но я в него верю. В такой момент просто непорядочно бросать климат и Байдена.
Что творится в рядах вице-президента США К. Харрис, и писать не хочется. Там просто массовый исход. Руководители аппарата, пресс-служба последуют примеру десятков ключевых сотрудников, которые уже ушли», – прогнозирует Захарова.
Накануне Кирби, отвечая на вопрос журналистов, являются ли, по мнению Пентагона, российские шаги по отношению к Украине рациональными, заявил, что «трудно смотреть на то, что он и российские войска делают на Украине, и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать».
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Немцы высмеяли полет Шольца через Северный полюс в обход России
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Читатели немецкого журнала Spiegel разразились саркастическими комментариями после перелета канцлера Германии Олафа Шольца через Северный полюс по пути из Японии, чтобы обойти российское воздушное пространство.
Читатели сочли такие маневры неразумными как с точки зрения стоимости топлива, так и проблем, связанных с климатом, учитывая, что сам канцлер еще недавно был крайне обеспокоен этой темой, пишет РИА «Новости».
Так, пользователь Spiegelspiegler порадовался, что Шольц полетел «не над Южным».
А читатель Bier_Bock назвал этот перелет «уклончивым маневром, который обходится налогоплательщикам в огромные суммы денег». «Не думаю, что это того стоит», – написал он.
«Таким образом, из-за него выбросы углекислого газа оказались более высокими, чем обычно. Внезапно климат перестал волновать. Что бы сказали по этому поводу вице-канцлер и министр по защите климата?» – задался вопросом bayya48sghLirmac6L9R4Z.
Пользователь Armanix сыронизировал, спросив, не было ли промежуточной остановки у Деда Мороза.
«Почему он не мог отправиться туда на парусной лодке? Разве климатический кризис не был одной из тем его предвыборной кампании?» – отметил derfreddy.
Читатели в целом пришли к мнению, что Шольц мог просто полететь по обычному маршруту. «Этот человек гарантированно не будет восприниматься Путиным как угроза или ценная мишень», – подытожили читатели.
Напомним, 1 марта Россия в качестве ответной меры ограничила полеты гражданских воздушных судов Швейцарии в своем воздушном пространстве.
До этого Россия закрыла небо для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии и Румынии.
Еще 25 февраля Россия в ответ на предпринятые против нее меры закрыла небо для Британии.
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В США оценили опасность ракет «Калибр» для НАТО
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Российская крылатая ракета «Калибр» будет представлять угрозу для НАТО еще долгие годы, выразил уверенность обозреватель The National Interest Крис Осборн.
«Россия модернизирует свою крылатую ракету «Калибр» корабельного и подводного базирования, чтобы улучшить характеристики [изделия] для будущих боевых действий, – что не так уж и удивительно, учитывая внушительный арсенал ее крылатых и баллистических ракет», – приводит мнение автора материала РИА «Новости».
При этом Осборн в своей статье высказал утверждение, что неизвестно, будет ли модернизация «Калибра» соответствовать последним разработкам ракеты «Томагавк». Как отмечает автор статьи, ракеты «Томагавк» Block IV используют двусторонний канал передачи данных для обмена данными о целях и корректировки курса в полете по мере необходимости. А ракета с GPS-наведением также имеет возможность расширенного картографирования и навигации и режим барражирования, зависая рядом с возможными целями.
По мнению обозревателя, вопрос состоит в том, насколько модернизированный «Калибр» будет похож на новые модификации «Томагавка». «Раскрывать подробностей русские не стали, но разумно предположить, что «Калибры» будут представлять угрозу НАТО еще долгие годы», – резюмирует автор.
Напомним, в среду Минобороны России опубликовало видео удара крылатыми ракетами Калибр из акватории Черного моря по объектам инфраструктуры ВС Украины. В понедельник гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил о старте работ по усовершенствованию крылатой ракеты «Калибр», которая будет обладать улучшенными летно-техническими характеристиками и повышенной боевой эффективностью.
Семейство «Калибр» объединяет несколько видов ракет: противокорабельные ЗМ-54К/ЗМ-54Т (с проникающей боевой частью фугасного действия) и ЗМ-14К/ЗМ-14Т для ударов по наземным целям (также оснащенные фугасными боеголовками). Все модели унифицированы по габаритам и умещаются в ячейки корабельных комплексов ЗС14. Варианты для подводных лодок «Калибр-ПЛ» заряжаются в 533-миллиметровые торпедные аппараты.
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В Госдуме оценили вероятность ядерной войны
Вероятность начала ядерной войны – нулевая, к нулю стремится и возможность локальных событий подобного рода, считает депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин.
Делягин стал гостем выпуска на YouTube-канале «Дайте сказать!». Касаясь вопроса ядерной угрозы, он выразил мнение, что вероятность обмена ударами межконтинентальными баллистическими ракетами равна нулю. Близится к нулю и «возможность разного рода локальных событий», так как это «крайне неэффективно с сугубо военной точки зрения».
При этом он отметил, что в Европе «довольно много американского тактического ядерного оружия, и (кто угодно может) долбануть этим оружием по пригороду Берлина, а потом сказать, что это (якобы приказал сделать президент России Владимир) Путин, учитывая уровень сегодняшних американских управленцев».
Реальную угрозу, по его мнению, представляет ситуация с украинскими атомными электростанциями, потому что если на одной или нескольких из них произойдет взрыв, то, «что называется, на кого бог пошлет это (радиоактивное) облако».
Кроме того, в ходе интервью был затронут вопрос импортозамещения на фоне западных санкций. Делягин выразил мнение, что в стране будет расти число производств, даже при невыгодных кредитах.
«У нас у среднего бизнеса дикое количество высококлассного оборудования, вместе с рабочими, которое загружено на 5-15%. Потому что большие корпорации предпочитали импортировать. Это производство, эти станки сейчас будут загружаться (...) Это будет реальное импортозамещение, даже без новых заводов (...) У нас много пустующих производственных площадей, не все застроены, они будут восстанавливаться быстро», – добавил он.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, отвечая на вопрос, будет ли Россия применять на Украине ядерное оружие, что Москва на данной стадии спецоперации рассматривает только опцию использования обычных вооружений.
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Болгарские работодатели потребовали от властей платить Газпрому рублями
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Работодатели в Болгарии потребовали от руководства страны возобновить диалог с Газпромом и восстановить обычные поставки газа с оплатой в рублях, заявила вице-премьер, министр экономики и промышленности Болгарии Корнелия Нинова.
Свыше 25 тыс. предприятий обеспечивают 86% ВВП страны, они производят продукцию более чем на 20 млрд евро, на этих предприятиях работают порядка 82% трудящихся Болгарии, заявила Нинова, передает ТАСС.
«Цель нашей встречи – спасение болгарской экономики и индустрии, спасение рабочих мест, снижение инфляции. По ее итогам мы предлагаем правительству восстановить переговоры с Газпромом и поставки газа по существующему договору. А пока этого не произошло, принять решение и заморозить стоимость газа на уровне нынешних цен», – указала она в ходе встречи с представителями предприятий.
Также предлагается ввести дополнительные налоги на сверхприбыль энергетических компаний и продолжить выплату компенсаций за высокую стоимость электричества.
Она заявила, что как председатель Болгарской социалистической партии внесет на рассмотрение парламента эти предложения.
Представители работодателей указали, что альтернативы газу из России сейчас нет, потому Болгария должна исполнить обязательства по договору с Газпромом по оплате газа в рублях.
Предприниматели отметили, что не желают «дополнительно платить за газ новым посредникам», которые станут обеспечивать поставки газа в Болгарию, минуя Газпром, ведь это существенно удорожит стоимость газа, рост может достигнуть более 30%.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров. Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит польско-болгарский демарш для них самих, России и всего мирового рынка газа.
В Германии придумали новый способ запуска «Северного потока – 2»
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ФРГ должна запустить «Северный поток – 2», и если страна пойдет на это в обмен на согласие России вновь принимать евро за газ, то такая сделка могла бы стать хорошей идеей, заявил член комитета немецкого Бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
Крупалла считает, что Германия должна в любом случае придерживаться введения «Северного потока – 2», передает «Прайм».
«Поэтому я рассматриваю валютный вопрос как не зависящий от проекта. Если аргумент о торговле в евро поможет убедить федеральное правительство ввести в эксплуатацию готовый газопровод, то это может быть хорошей идеей», – сказал он.
При этом Крупалла выразил опасение, что речь в данный момент идет «вовсе не о таких подробностях», так как есть «опасность того, что клин в европейский континент будет вбит еще глубже, а евразийские торговые отношения будут навсегда заблокированы санкционным режимом».
«Мы должны четко дать понять, что не допустим такого раскола континента», – добавил он.
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
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Посол Латвии призвал к нормализации отношений России и Запада
Латвия не рада введению антироссийских санкций, и как непосредственный сосед России желает нормализации ее отношений с Западом, заявил посол балтийской республики в Москве Марис Риекстиньш в интервью RTVI.
«Почему мы не рады вот тому, что санкции [против РФ] нужны? Потому что Латвия – непосредственный сосед Российской Федерации. <...> Потому что по логике мы как соседи, мы будем иметь более позитивное и самочувствие, и какие-то перспективы, если отношения между Западом в целом и Россией будут нормальными, прагматичными», – цитирует ТАСС Риекстиньша.
По его словам, разногласия с Россией будут и в дальнейшем, но «не такие, как сейчас». «Я не скажу, что у нас особая такая нервозность (из-за ухудшения отношений между Россией и Западом в связи с событиями на Украине – прим. ВЗГЛЯД), но все равно то, что происходит, нас тревожит больше, это объективно, нежели тех стран, которые находятся далеко-далеко отсюда», – добавил посол.
«Мы, конечно, были бы рады, если бы эти отношения были на таком позитивном плане, но, увы, на данный момент мы не можем поступаться принципами», – подчеркнул он.
Газета ВЗГЛЯД писала, как антироссийские санкции повлияли на Прибалтику.
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Эксперт объяснил потерю интереса простых американцев к Украине
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«Украинская повестка перестала быть актуальной для американского общества еще в начале апреля», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее телеканал Fox News зафиксировал резкую потерю интереса к Украине со стороны американцев на фоне растущих проблем в экономике.
«На первом месте для американцев стоят вопросы экономики, потом борьба с преступностью, миграция и так далее. Украина даже в пятерку проблем периодически не попадает», – отметил эксперт. «Для американского общества проблемы за 10 тыс. километров от границ США довольно абстрактны», – добавил он.
«Совсем другое отношение к этому вопросу у вашингтонского политического класса. Они инвестировали очень много политического капитала в Украину», – рассказал собеседник. «С большой долей вероятности можно говорить, что истеблишмент будет повышать ставки до того момента, пока они не убедятся в своем тотальном поражении», – продолжил политолог.
Дудаков подчеркнул, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса довольно значительную сумму для помощи Украине – порядка 33 млрд долларов. «Такую большую сумму он запросил специально для того, чтобы хватило на весь год. И, скорее всего, он эти деньги получит», – заметил он.
«Скоро выборы в Конгресс США. Уже летом законодатели разъедутся по своим штатам, чтобы участвовать в праймериз, им будет совсем не до Украины. Поэтому Байден пытается этот вопрос закрыть до конца года», – добавил собеседник.
Политолог рассказал, что у Вашингтона есть достаточно серьезные просчеты в оценке взаимоотношения российской власти и олигархов. «В американском истеблишменте придерживаются точки зрения, что если надавить на русских олигархов, то они устроят «дворцовый переворот» в России и изменят внешнюю политику нашей страны», – отметил он.
«Я думаю, что заявления об аресте имущества российских олигархов связанны именно с желанием оказать давление на систему, а не жажды наживы. Суммы там приличные, но не критические для американского бюджета», – резюмировал эксперт.
В среду телеканал Fox News опубликовал результаты опроса, согласно которому проблемы миграции беспокоят американцев больше, чем проблемы Украины. Кроме того, опрос, проведенный университетом Квиннипиак, показал, что инфляция на сегодняшний день является самой актуальным вопросом для американцев – 31% опрошенных заявили, что это их самая насущная проблема. На втором месте миграция (10%), затем избирательные законы (8%), и лишь затем Украина (7%).
В аналогичном опросе месяц назад инфляция была главной проблемой для 30% американцев, за ней следовали Украина (14%), а затем иммиграция с 9%.
Ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос о выделении дополнительных 33 млрд долларов на поддержку Украине. Из этих средств порядка 20,4 млрд долларов пойдут на военную помощь, 8,5 млрд – на экономическую и 3 млрд – на гуманитарную помощь и поддержку Украины в сфере продовольственной безопасности.
В США также заявили о намерении изъять активы российских олигархов и направить вырученные средства на помощь Украине. Соответствующие законодательные предложения направил в Конгресс американский президент.
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В Германии заявили об «очевидности» следующей оплаты российского газа в рублях
Очевидно, что немецкому импортеру газа Uniper со следующим счетом придется заплатить за российский газ в рублях, заявил член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
Крупалла заявил, что, по мере приближения мая, «становится ясно, что немецкому импортеру Uniper со следующим счетом придется платить за газ в рублях», передает РИА «Новости».
«В настоящее время ведутся разговоры о том, что Uniper будет осуществлять свои платежи «Газпрому» в евро на счет в России. Это призвано удовлетворить как требования России, так и режима санкций», – добавил депутат.
При этом, по его словам, на долгосрочную перспективу такой баланс будет сохранить невозможно: «Европейские валюты должны укрепляться не только в торговле газом, но и в торговле энергоносителями. Эпоха нефтедоллара подходит к концу».
Также Крупалла выразил мнение, что при возобновлении экономических связей с Москвой «уж точно будет легче договориться об условиях оплаты».
«Замораживание российской иностранной валюты является деструктивной мерой, направленной на нанесение ущерба российской экономике и торговым отношениям в Европе. Эта атака на рубль вынудила Россию взимать плату за газ в рублях», – добавил он.
Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
Затем стало известно, что Польша начала закупать российский газ реверсом из Германии, а болгарские работодатели потребовали от властей платить Газпрому рублями.
Вместе с тем австрийская OMV опровергла планы открыть в Швейцарии счет для оплаты газа из России.
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Заявки на газ из России для Европы выросли до 97,2 млн кубометров
Заявки европейских потребителей на российский газ к 1 мая выросли и составляют 97,2 млн кубометров, транзит со стороны России продолжается в штатном режиме, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
Куприянов сообщил, что «Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей – 97,2 млн куб. м на 1 мая», передает ТАСС.
В максимуме заявки со стороны Европы достигали 109,6 млн кубометров в начале марта.
Ранее в Германии пришли к выводу, что запланированное в ЕС заполнение газовых хранилищ при сокращении поставок газа из России возможно только при условии отключения от газа промышленных предприятий.
Напомним, после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям.
Тем временем СМИ сообщают, что Газпромбанк отклонил платеж от компании Gazprom Marketing & Trading за некоторые поставки газа в Германию и Австрию в апреле и мае 2022 года. Причем Газпромбанк не провел оплату, даже несмотря на то, что Gazprom Marketing & Trading пыталась оплатить газ с использованием рублевого счета, то есть уже по новой схеме.
Американских читателей разозлили заявления Кирби о спецоперации на Украине
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Американские читатели Daily Mail возмутились эмоциональными высказываниями пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о российской спецоперации на Украине.
Кирби заявил, что на кадры с поля боя «трудно смотреть», а потом допустил несколько нелестных высказываний в адрес Москвы. Также Кирби едва не разрыдался, отвечая на вопросы журналистов, передает РИА «Новости».
Многие пользователи не поверили в искренность пресс-секретаря Пентагона и напомнили ему о преступлениях, совершенных США по всему миру.
«А по поводу тех мест, куда мы вторглись, слез по-прежнему нет. Интересно», – отметил Mosey1966.
«Уроки актерского мастерства Кирби брал у Зеленского?» – задался вопросом Kelly_S.
«О Господи! Хватит уже! Тактика новых демократов – «давай плакать»! Покажем, какие мы настоящие! Кроме того, для Джо это будет легко, потому что его глаза все равно всегда блестят и слезятся!» – возмутился SoCalGal21.
«Хорошая актерская игра. Любой человек, у которого есть хоть одна клеточка мозга, понимает, что наши политики участвуют в этой опосредованной войне не для того, чтобы помогать невинным людям. На самом деле затягивание войны приводит к тому, что людей гибнет все больше, а военная машина зарабатывает миллиарды на производстве оружия», – написал Stephbenz.
«Как насчет тысяч погибших в Ираке и на Ближнем Востоке?» – уточнил Morris Oxford.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила нервозность Кирби во время пресс-конференции.
Антонов счел оскорбительными слова пресс-секретаря Пентагона о России
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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес России «оскорбительными и неприемлемыми».
«Считаем высказывания Дж. Кирби в адрес России оскорбительными и неприемлемыми. Вызывает удивление, что настолько провокационные тезисы идут от бывшего военного, который прекрасно отдает себе отчет в значимости слова», – сообщается в Telegram-канале посольства.
По словам Антонова, в США стало нормой, что «чиновники администрации основывают свои суждения на похабной лжи украинских властей», при этом не хотят «замечать бесчисленных преступлений киевского режима и толкают его на новые злодеяния, продолжая накачивать Украину вооружениями».
Посол допустил, что, по всей видимости, власти США не заинтересованы в прекращении огня. «Главное для Дж. Кирби и ему подобных – чтобы американский военно-промышленный комплекс получал дополнительные доходы, очищая свои склады от устаревшего оружия. Дж. Кирби потерял достоинство американского офицера, опустившись до площадных оскорблений. Ему должно быть стыдно за то, что запятнал честь своего мундира», – заключил Антонов.
Накануне Кирби, отвечая на вопрос журналистов, являются ли, по мнению Пентагона, российские шаги по отношению к Украине рациональными, заявил, что «трудно смотреть на то, что он и российские войска делают на Украине и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать», пишет РИА «Новости».
Далее после десятисекундной паузы он добавил, что «трудно смотреть на кадры с поля боя и представить, что так поступил бы любой здравомыслящий, серьезный и зрелый руководитель».
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Германия назвала условие отмены санкций против России
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Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, при каком условии антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации на Украине, можно будет снять.
По ее словам, мир на условиях Москвы не даст Европе желаемой безопасности. «Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска [с территории Украины]», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild am Sonntag.
По мнению министра, Брюссель не будет строить отношения с Россией так же, как прежде. Она считает, что Европейский союз «никогда больше не сможет положиться на обещания» Москвы.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что замыслы противников России удушить ее с помощью санкций не привели к успеху. Он говорил, что оппоненты нашей страны давно проводили экономическую войну против России и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».
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Премьер Словакии заявила о невозможности долгосрочной изоляции России
Европе нужно будет возобновить сотрудничество с Россией по окончании боевых действий на Украине, изоляция России в долгосрочной перспективе невозможна, считает вице-премьер Словакии Вероника Ремишова.
Ремишова заявила, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире ООН, что ее точка зрения «неортодоксальна» для Евросоюза, передает ТАСС.
«Я полагаю, что когда война закончится, то будет необходимость интегрировать Россию», – сказала вице-премьер.
Она подчеркнула, что Москва не должна стать такой же изолированной от мирового сообщества, как КНДР.
При этом ранее Еврокомиссия заявила о мерах против отказавшихся выполнять антироссийские санкции стран ЕС. Вместе с тем главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша заявил, что российским властям удалось сдержать финансовый коллапс и предотвратить банкротство крупных банков страны.
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Путина и Зеленского пригласили на саммит G20 в Индонезии
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский приглашены на саммит «Большой двадцатки» в Индонезии, передает AFP.
Сообщается со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо, что и Путин, и Зеленский получили приглашение на мероприятие, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский сообщил, что провел переговоры с Видодо и поблагодарил его за приглашение на саммит G20.
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