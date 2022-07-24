В России за сутки госпитализировали 757 человек с коронавирусом

В ООН рассказали о действиях в случае нападения на судно в Черном море

В случае нападения на торговое судно, идущее в Черном море, урегулированием ситуации будет заниматься Совместный координационный центр (СЦК), заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«Как предполагает абсолютно стандартная практика, когда есть стороны конфликта, вы следите за нарушениями договоренностей. Например, если открыли огонь, вы собираете две стороны и проводите оценку – кто что сделал, кто виноват», – приводит РИА «Новости» слова Гриффитса.

По его словам, в СЦК входят представителя России, Украины, Турции и ООН.

Стороны договариваются о «корректирующих мерах» для остановки боевых действий и предотвращении подобных инцидентов впоследствии. Замгенсека указал, что за нарушенные обещания сторона будет привлечена к ответу. В то же время Гриффитс обратил особое внимание на тот факт, что договоренность о прохождении судов не предусматривает принуждения.

«Это добровольная договоренность. Это не суд. Принуждение, если хотите, идет от публичности, придания огласке Совместным координационным комитетом нарушения с той или иной стороны. Это стандартная практика», –заключил Гриффитс.

Ранее Мартин Гриффитс заявил, что размер буферной зоны по бокам от морского коридора, по которому через Черное море будет вывозиться продовольствие Украины, пока не определен.

Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.

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