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В России за сутки госпитализировали 757 человек с коронавирусом
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки госпитализировано 757 человек, на 36,9% меньше по сравнению с 23 июля.
Выписали в связи с выздоровлением 4 812 человек, на 0,2% больше по сравнению с 23 июля. Всего за сутки было выявлено 7 523 новых случая COVID-19. Подтверждено 37 летальных исходов, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне в России госпитализировано 1200 человек, на 2,8% меньше по сравнению с 22 июля.
Премьер-министр Венгрии увидел на Украине угрозу западному господству
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введенные Западом санкции не пошатнули Москву, но отразились на Европе.
Так, он заявил, что Европа потеряла уже четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисе.
«Вполне возможно, что события на Украине положат конец западному господству, а в дверь постучится многополярный миропорядок», – передает РИА «Новости» слова премьер-министра страны.
Политик добавил, что для Венгрии дело чести заявить, что Европе необходима новая стратегия в украинском конфликте, нацеленная на мир.
«Задача ЕС состоит не в том, чтобы занять чью-либо сторону, а в том, чтобы встать между Россией и Украиной», – сказал Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад.
Ранее Орбан заявлял, что Евросоюз должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Он отметил, что чем больше санкций вводит ЕС, тем сильнее это вредит всему блоку, а Европа в конце концов окажется «проигравшей стороной» из-за экономических проблем.
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У украинских беженцев на Западе начали изымать детей
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В западных странах начали изымать детей у украинских беженцев под надуманными предлогами, уже известно о 79 случаях, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«К нам поступает информация с просьбой о помощи от украинских беженцев, в том числе с Запорожской области, которые уехали с началом спецоперации в западные страны, а теперь столкнулись с массовым изъятием детей под весьма надуманными предлогами», – цитирует РИА «Новости» Рогова.
По его словам, уже известно о 79 случаях. Это в том числе жители Днепропетровска, Киева, регионов Западной Украины.
«Детей изымают за то, что они не доедают порции, которые им дали или наоборот – быстро съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность с родителями, за то, что мама громко ругала ребенка. Наиболее частые факты изъятия детей зафиксированы в Германии», – подчеркнул Рогов.
Ранее Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) сообщила, что педофилы из Великобритании приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, среди которых оказались тысячи детей без родителей.
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Американские СМИ рассказали о страхе Байдена перед Путиным
Президенты России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин фактически контролируют внешнюю политику Вашингтона, считает обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей.
«После решительных действий в Крыму Москва укрепила свои позиции на международной арене и может диктовать Западу условия», – передает РИА «Новости» мнение автора статьи.
Мюррей добавил, что такое положение США вызвано страхом американского лидера Джо Байдена перед тем, как российский президент может отреагировать на санкции.
«Все происходит из-за нашего страха перед ответными действиями Путина, которые вероятно будут более разрушительными для нас», – говорится в его статье.
Кроме того, журналист обратил внимание на независимую политику КНР, преследующую свои цели и не считающуюся с НАТО. Отдельно он указал на провал санкционной войны против Москвы.
«Владимир Путин прекрасно догадывался, к чему приведут экономические ограничения против России и поэтому не испугался их. Он знал, что санкции приведут к росту цен на энергоносители», – отмечается в публикации.
Ранее американский информационный канал Fox News опубликовал обширную аналитическую статью под названием «Пять неудач Байдена на Украине, которые только приободрили Россию».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы
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Москва во время состоявшегося контакта заявила о непричастности к удару по Одессе, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
«В контактах, состоявшихся с Россией, было сказано, что они (РФ – прим.ВЗГЛЯД) не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос», – приводит РИА «Новости» слова министра.
По словам Акара, в связи с инцидентом он также провел телефонные разговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, который подписал в пятницу в Стамбуле соглашение по экспорту зерна. «Мы получили необходимую информацию. Они сообщили о факте ракетного нападения на один из пунктов погрузки в порту, негативных последствий нет», – сообщил он.
Министр заявил, что тот факт, что инцидент произошел сразу после соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна, достигнутого в пятницу, вызывает у турецкой стороны беспокойство.
«Однако мы продолжаем выполнять свои обязательства в рамках достигнутой нами договоренности», – добавил Акар.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что считает обязательным выполнение договоренностей по экспорту украинского зерна и осуждает данные об ударах в порту Одессы.
Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта.
По ее словам, в результате попадания ракет начался пожар, который был оперативно ликвидирован. Ударной волной выбиты окна в близлежащих зданиях. Ракеты не попали в хранилище зерна в одесском порту.
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Президент Казахстана в беседе с Зеленским дал оценку «продуктовой сделке»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским положительно оценил подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
«Президент Казахстана высказал положительную оценку достигнутого в Турции при содействии ООН трехстороннего соглашения по экспорту украинского зерна», – отмечается в пресс-релизе.
Также Токаев подтвердил принципиальную позицию Казахстана по дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
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В ЛНР разоблачен агент ЦРУ
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Министерство госбезопасности (МГБ) Луганской народной республики (ЛНР) возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении бывшего сотрудника ОБСЕ от республики, который был завербован резидентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на Украине.
«В апреле текущего года по подозрению в совершении государственной измены задержан житель ЛНР из числа персонала ОБСЕ. Установлено, что сотрудник ОБСЕ Шабанов Дмитрий Павлович, занимавший должность ассистента безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, действуя в ущерб безопасности ЛНР», – говорится в сообщении службы МГБ ЛНР.
Было возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК ЛНР «Государственная измена».
Как уточняет ведомство, установлено, что Шабанов «в 2016 году был завербован бывшим сотрудником СБУ, резидентом ЦРУ на Украине Лукашенко Андреем Владимировичем». По данным следствия, «Лукашенко с 1999 года осуществлял разведывательную деятельность по заданию кадрового сотрудника ЦРУ Стивена Габавикса, полковника армии США, занимавшего на тот момент должность командира специального подразделения Центрального разведывательного управления США, обеспечивающего охрану исправительного лагеря на военно-морской базе в Гуантанамо».
МГБ сообщает, что «после прохождения специальной подготовки в США» Шабанов в период с августа 2021 года по апрель 2022 года, выполняя задания Андрея Лукашенко, на территории ЛНР собирал «сведения о передвижениях военной техники и вооружений, а также перемещениях личного состава подразделений Народной милиции ЛНР». Как сообщается, полученные сведения «он передавал представителю ЦРУ посредством смартфона со специализированным программным обеспечением, предоставленным ему СММ ОБСЕ».
Ранее в делегации России в ОБСЕ заявили о работающих в Киеве сотрудниках ЦРУ.
Трасс собралась получить пост премьера Британии за счет враждебности к России
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс собирается победить экс-министра финансов Риши Сунака в борьбе за пост премьера, упрекая его в недостаточной враждебности к России, пишут СМИ.
Как утверждают близкие сторонники Трасс, она решила использовать вопросы внешней политики и безопасности, позиционируя себя как «ястреба» в отношении России и Китая. Один из ее союзников заявил Sunday Telegraph, что «у Лиз есть опыт, авторитет и решимость, когда дело доходит до Украины и Китая». Риши же, по его словам, «больше находится на стороне «голубей», передает ТАСС.
«Довод Лиз такой: сейчас более опасное время, чем когда бы то ни было со времен завершения холодной войны, и она может вернуть Великобритании лидирующую роль на мировой арене», – заявил сторонник Трасс, добавив, что во время «введения банковских санкций против России минфин при Риши не хотел двигаться так быстро, как хотели Борис и Лиз».
По его словам, британский минфин «очень медлил, когда дело дошло до отключения российских банков от системы SWIFT», ведь это ведомство «по умолчанию должно быть более осторожным, думать лишь о математике, но иногда нужно принимать сложные решения».
Трасс также намерена использовать то, что она более чем за 10 лет работы в правительстве сменила несколько министерских должностей, в то время как Сунак возглавлял лишь одно ведомство в течение двух с половиной лет.
Напомним, Трасс является лидером борьбы за пост премьера Великобритании. Опросы среди членов правящей Консервативной партии, которым и предстоит выбрать нового лидера, указывают на то, что Трасс значительно опережает Сунака. Так, исследование компании YouGov показало 21 июля, что 62% опрошенных членов партии поддержали бы Трасс, а 38% предпочли бы Сунака.
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Блок Коммунистов и социалистов Молдавии заявил о подготовке вотума недоверия правительству
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Оппозиционный в Молдавии парламентский блок Коммунистов и социалистов начал готовить вотум недоверия правительству Натальи Гаврилицы, следует из заявления вице-спикер парламента Влада Батрынча.
«За год это правительство не показало никаких результатов, не оправдало ожиданий граждан, не представило антикризисный план, не оказало населению реальную помощь. Мы думаем о вотуме недоверия кабинету министров Гаврилицы», – передает РИА «Новости» слова Батрынча, сказанные в эфире транслируемого в соцсетях онлайн-канала Rlive.
Политик указал на рост расходов госструктур, несмотря на экономический и социальный кризис в стране. Бытранча заверил, что протестная волна в стране будет нарастать, и неизбежны досрочные выборы в парламент.
Ранее глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу сообщил о вероятной ликвидации в Молдавии оппозиционной партии «Шор».
Напомним, Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%.
СМИ: Сирийские военные прогнали американскую колонну
Сирийские военные в субботу не дали пройти колонне американских военных на северо-востоке САР, сообщает СМИ.
«Военные на блокпосту в деревне Телль-Захаб провинции Камышлы прогнали колонну американских ВС из пяти БТР, пытавшуюся въехать в деревню», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство SANA.
Отмечается, что подобные инциденты стали чаще, в ряде случаев инициатива исходит от жителей деревень, на помощь которым приходят военные.
Напомним, ВС США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупные месторождения нефти и газа Сирии. В Дамаске не раз называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и пиратством.
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В Гагаузской автономии Молдавии сформировали политдвижение в поддержку ЕАЭС
В Гагаузской автономии создано общественно-политическое движение, выступающее за сближение республики с Россией и ЕАЭС, сообщил председатель Общественного совета Молдавии Вячеслав Пержу.
«Сегодня в Комрате (столица Гагаузии) прошел учредительный съезд движения, которое называется «Gagauz Halk Birlii» (Народный союз Гагаузии). Участники встречи приняли резолюцию, в которой, в частности, говорится о необходимости укрепления взаимоотношения с Россией и развивать сотрудничество в рамках евразийского направления», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Пержу.
Участники собрания призвали власти республики считаться с позицией жителей автономии, большая часть которых не одобряет стремление официального Кишинева интегрироваться в ЕС. Сообщалось, что президент Майя Санду планировала 11 июля поездку в Гагаузию, но отложила свой визит.
На съезде избрали председателя нового движения, им стал депутат Народного собрания Гагаузии (местный парламент) Виктор Петров.
«Мы считаем антинародной и антигосударственной политику властей по отдалению нашей страны от России, а также от участия в деятельности ЕАЭС и СНГ», – заявил Петров.
Ранее оппозиционный в Молдавии парламентский блок Коммунистов и социалистов начал готовить вотум недоверия правительству Натальи Гаврилицы, следует из заявления вице-спикер парламента Влада Батрынча.
Захарова высмеяла «мольбы» дипломатов США не фотографироваться с Лавровым
Американские дипломаты в разных странах упрашивают зарубежных коллег не фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Захарова сообщила, что «Сергей Лавров в Каире», где «завтра состоятся его переговоры с руководством Египта». Тем временем дипломаты США, по ее словам, «бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым». Как пояснила Захарова, американцы не хотят, чтобы фотографии «использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции».
«Американские «партнеры» даже не догадываются, что мы для этих целей используем не фотографии, а их самих: глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности высокопоставленных представителей США», – заявила Захарова в Telegram.
Напомним, российский посол в Индонезии Людмила Воробьева соощила, что на министерской встрече G20 на острове Бали не было речи об «изоляции» России, на двусторонние встречи с Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц G7. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен решил избегать групповых фото глав МИД G20 из-за Лаврова. В результате совместное фотографирование глав МИД G20 отменили.
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МИД Украины назвал слова Орбана российской пропагандой
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Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко обвинил главу правительства Венгрии Виктора Орбана в том, что премьер якобы распространяет «российскую пропаганду».
Как заявил Николенко, слова Орбана о том, что «санкции не пошатнули Россию» являются «классическим примером российской пропаганды». Николенко также не согласился с мнением Орбана, согласно которому накачивание Украины современным оружием лишь увеличивает продолжительность конфликта. По версии МИД Украины, «предоставление оружия Украине спасает жизни украинцев», передает ТАСС.
Напомним, Орбан заявил, что введенные Западом санкции не пошатнули Москву, но отразились на Европе. Он также заявил о затягивании ситуации на Украине из-за поставок ей оружия. Орбан призвал свою страну готовиться к 2030 году, чтобы остаться «успешным локальным исключением» в период глобального кризиса, который, по его мнению, в это время затронет Европу и США.
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Европейский эксперт назвал продуктовую сделку уроком для США и ЕС
Подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна стало уроком для Евросоюза и США, которые не смогли достичь заметного результата в своих переговорах по военным и энергетическим вопросам, выразил мнение профессор Брюссельского свободного университета Самуэль Фурфари.
«Это, конечно, укрепляет позиции президента Турции Эрдогана, который проявил великолепные дипломатические навыки, очень осторожно приведя обе стороны к сепаратным переговорам в Стамбуле с помощью Организации Объединенных Наций. Результат налицо. Это урок для Европейского союза и США, чьи слишком болтливые подходы – вспомните Эммануэля Макрона по военным вопросам или Джо Байдена в Саудовской Аравии по энергетическим вопросам - не принесли заметного результата», – передает РИА «Новости» его слова.
Профессор отметил, что Турция и ООН «смогли работать гораздо эффективнее, чтобы добиться соглашения».
Также Фурфари добавил, что подписание «продуктовой сделки» ослабит напряженность на мировых рынках и позволит избежать голода на Ближнем Востоке и в Африке.
Ранее в ООН заверили, что операционные издержки при экспорте продовольствия и удобрений России снизятся после подписания документов о снятии ограничений.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
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В ООН рассказали о действиях в случае нападения на судно в Черном море
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В случае нападения на торговое судно, идущее в Черном море, урегулированием ситуации будет заниматься Совместный координационный центр (СЦК), заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
«Как предполагает абсолютно стандартная практика, когда есть стороны конфликта, вы следите за нарушениями договоренностей. Например, если открыли огонь, вы собираете две стороны и проводите оценку – кто что сделал, кто виноват», – приводит РИА «Новости» слова Гриффитса.
По его словам, в СЦК входят представителя России, Украины, Турции и ООН.
Стороны договариваются о «корректирующих мерах» для остановки боевых действий и предотвращении подобных инцидентов впоследствии. Замгенсека указал, что за нарушенные обещания сторона будет привлечена к ответу. В то же время Гриффитс обратил особое внимание на тот факт, что договоренность о прохождении судов не предусматривает принуждения.
«Это добровольная договоренность. Это не суд. Принуждение, если хотите, идет от публичности, придания огласке Совместным координационным комитетом нарушения с той или иной стороны. Это стандартная практика», –заключил Гриффитс.
Ранее Мартин Гриффитс заявил, что размер буферной зоны по бокам от морского коридора, по которому через Черное море будет вывозиться продовольствие Украины, пока не определен.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
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Лавров прибыл в Египет
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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Египет, с которого начинается его африканское турне, сообщают информационные агентства.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что «завтра состоятся его переговоры с руководством Египта». «Визитом в эту дружественную страну министр иностранных дел России начинает турне по государствам Африки», – приводит ее слова РИА «Новости».
После Египта Лавров посетит Республику Конго, Уганду и Эфиопию, передает ТАСС.
Напомним, Египет нарастил закупки российской пшеницы почти в три раза – с 41 тыс. до 114,6 тыс. тонн. Также сообщалось, что Египет захотел вступить в БРИКС. Банки Египта решили подключить к российской платежной системе «Мир».
Депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины, указывал, что Россия ясно понимает, какие проблемы с продовольствием возникают у ее близких партнеров в Африке, например – у Египта, и всячески содействует улучшению ситуации: «Сделка станет еще одним сигналом Москвы африканским странам с тем, чтобы они понимали: кто им друг, а кто враг».