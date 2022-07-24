New York Times заявила о моде на каннибализм

Американская газета New York Times утверждает, что человечество якобы захлестнула мода на каннибализм.

Как утверждается в опубликованном New York Times материале, в книгах, фильмах и шоу, которые сейчас выпускают, есть прозрачные намеки на то, что пора вернуться к каннибализму – по заявлению NYT, данная тема анализируется и воспевается в большом количестве произведений западной культуры. В соцсетях издание спросило у читателей, как они относятся к каннибализму и не собираются ли «отведать человечины», передает РЕН ТВ.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что этот феномен не прижился в мировой культуре несмотря на потуги США сделать вид, что он стал глобальным. По его словам, «есть масса характерных для англо-саксонской черт, маний и синдромов, не воспринимаемых другими культурами – от демонстративного раболепия перед черными до «бесполых» детей или регулярных попыток оправдать педофилию». Он заявил, что нашествие бесчисленных «докторов Лекторов» отделяет Америку от остального мира, пишет «Московский комсомолец».

В 2019 году профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд предложил употреблять в пищу мясо, полученное из трупов людей. Издание отмечает, что идеям профессора может помешать опасность каннибализма для здоровья. Например, до 1960-х годов аборигены Папуа-Новой Гвинеи практиковали поедание своих мертвецов, что привело к эпидемии «болезни Куру».