За минувшие сутки российские войска поразили на территории Донецкой народной республики более 50 взводов украинской артиллерии, а также уничтожили более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс», сообщили в Министерстве обороны России.

«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Адамовки, Славянска и Северска, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Мста-С», десять артиллерийских взводов орудий «Мста-Б», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 15 артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» на огневых позициях в районах населенных пунктов Звановка, Парасковиевка, Опытное, Веселое, Раздоловка, Бахмутское, Водяное, Георгиевка, Часов Яр, Серебрянка и Камышеваха», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Кроме того, в районе села Верхнекаменское артиллеристы уничтожили более 60 боевиков на позициях националистического формирования «Донбасс».

Авиация, в свою очередь, нанесла удары в городе Апостолово Днепропетровской области, где уничтожила до 200 человек из 406-й артиллерийской бригады ВСУ, и в районе Белогоровки в ДНР – там второй батальон 14-й механизированной бригады потерял более половины личного состава.

Всего за сутки российские военные поразили 12 пунктов управления, четыре склада боеприпасов в районе Никаноровки в ДНР и близ Николаева, а также живую силу и военную технику в 226 районах.

Ранее сообщалось, что спецназ России поразил опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении.

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