В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом в 4,5 млрд рублей

Эксперт указал на печальные для Украины последствия европейских отставок

«Уход Драги важен для Киева не сам по себе, поскольку материальный вклад Италии даже близко не сравнить с оружейными поставками из США или Британии. Но он важен как яркий индикатор общего истощения континентальной Европы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Суслов, комментируя отставку главы итальянского правительства Марио Драги.

«Отставка Драги – показатель того, что в Европе общая экономическая и политическая обстановка уже складывается далеко не в пользу безусловной поддержки Украины. В перспективе эта солидарность будет сходить на нет», – уверен замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

Драги был одним из самых последовательных сторонников помощи Украине среди западноевропейских стран, напоминает эксперт. «Но вообще-то итальянской внешней политике свойственна либо близость, либо хотя бы отказ от враждебности по отношению к России. Драги отказался от привычного подхода, но многие видные партийные лидеры сохранили традиционный взгляд на Россию. Так, на этой стороне находится Сильвио Берлускони («Вперед, Италия!»), Джузеппе Конте из движения «Пять звезд» и «Лига Севера» с Маттео Сальвини. Теперь Италии предстоят новые парламентские выборы. И пока названные мною партии имеют все шансы на победу. В результате поддержка Киева со стороны Рима, скорее всего, снизится», – предрекает Суслов.

Поток помощи Киеву может снизиться и со стороны Лондона, добавил политолог. «Но там многое зависит от того, кто именно будет избран премьер-министром. Если Риши Сунак, который обещает сделать акцент на внутренних делах, на исправлении экономической ситуации и на смягчении социальных проблем, приоритет Украины если не сойдет на нет, то точно серьезно уменьшится. Конечно, Великобритания будет и впредь поставлять оружие, но внимание к этому направлению снизится», – убежден Суслов.

Если же к власти придет Лиз Трасс, то, скорее всего, концентрация на украинском конфликте останется отличительным признаком британской политики, как и при Джонсоне, полагает политолог. «Раньше Лондон сильно влиял на процесс принятия решений в Киеве. Напомню, что Борис Джонсон сыграл большую роль в срыве российско-украинских переговоров, проходивших в марте. Трасс будет придерживаться той же позиции, но вот в какой степени она сможет влиять на Киев, пока не очень понятно», – подытожил эксперт.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс не поддерживает прямое участие британских войск в украинском конфликте. Об этом она заявила в четверг в интервью Би-би-си. «Мы делаем все, что можем, чтобы поддержать Украину. Мы возглавили международную коалицию, отправляя вооружения, мы вводим санкции, но я не поддерживаю непосредственное участие британских войск», – сказала Трасс.

«Все, что происходит в Великобритании, это их внутреннее дело, – заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. – С учетом всех ранее сделанных заявлений мы, конечно, надеемся, что будущий или будущая премьер-министр Великобритании все-таки, заняв это кресло, скажем так, станет все-таки склоняться к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении нашей страны».

Накануне Трасс вместе с экс-главой Минфина Риши Сунаком вышла в финальный раунд выборов премьера Британии, обогнав с небольшим отрывом замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.

В четверг в Италии президент Серджо Маттарелла принял прошение об отставке премьер-министра Драги, поручив правительству выполнять его текущие обязанности.