В российских регионах намерены установить более 170 тыс. новых дорожных знаков

Обустройство региональных трасс и участков улично-дорожной сети городских агломераций является неотъемлемой частью реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2022 году в регионах России по нацпроекту запланирована установка более 174 тыс. новых дорожных знаков.

В регионах по нацпроекту также установят около 967 тыс. пог. м барьерного и 256 тыс. пог. м пешеходного ограждения, более 2,1 тыс. светофоров и свыше 429,4 тыс. пог. м стационарного освещения. На проезжую часть нанесут около 20,3 млн пог. м разметки, а вдоль дорог появятся более 1,2 млн пог. м тротуаров, говорится на сайте Росавтодора.

«Снижение аварийности на дорогах – задача первостепенной важности, – отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков. – Для достижения этой цели работы на дорожных объектах и искусственных сооружениях проводятся комплексно: в ходе строительно-монтажных работ приводят к нормативу не только дорожное покрытие, но и обустраивают элементы дорожной инфраструктуры».

В частности, в Кирове благодаря национальному проекту устанавливают новые и модернизируют действующие светофоры. Так, новые регулировщики размещены на перекрестке улиц Воровского и Володарского. Ранее здесь были зарегистрированы несколько ДТП с тяжкими последствиями.

В управлении дорожной и парковой инфраструктуры Кирова подчеркнули, что новые светофоры настроены с учетом графика работы других регулировщиков на улице Воровского. Для транспортных средств планируют создать так называемую «зеленую волну», которая позволит водителям проезжать непрерывно и не тратить время на ожидание.

После модернизации введен в эксплуатацию светофорный объект на перекрестке улиц Советской и Индустриальной в Нововятском районе. «Заменена кабельная система, установлены новый контроллер и само устройство, которое хорошо видно даже в яркую солнечную погоду», – рассказал начальник отдела транспорта города Кирова Артем Драчков.

Этот светофор важен потому, что рядом находится школа №62 и на перекрестке всегда много автомашин и пешеходов.

Отметим, что всего в этом году в Кирове благодаря нацпроекту появятся 20 новых и обновленных светофорных объектов.

Новые регулировщики установлены и Барнауле. Одним из участков, где появился светофор, стал перекресток улиц Гоголя и Максима Горького. Рядом находятся Росреестр и Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае. Ранее здесь также был нерегулируемый пешеходный переход, и горожане неоднократно обращались к местным властям по поводу установки здесь светофора.

Безопаснее стали перекрестки на пешеходном переходе вблизи Алтайского краевого онкодиспансера и у транспортной развязки Павловский тракт – Малахова. Здесь установили светофоры вызывного типа: для того, чтобы для пешехода загорелся зеленый свет, нужно просто поднести ладонь к датчику.

«Это новое оборудование, которое людям интересно и пользоваться им легко. Даже ребенок, который не умеет читать, может спокойно приложить руку и перейти дорогу», – добавил начальник отдела организации дорожного движения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Никита Уваров.

Одним из основных мероприятий, повышающих безопасность участников дорожного движения, является обустройство трасс линиями наружного электроосвещения. В Кабардино-Балкарской Республике в этом году запланировано сделать светлее 32 км региональных автодорог.

В настоящее время введены в эксплуатацию порядка 17 км наружного освещения в селениях Псыхурей и Плановское, а также на участке от селения Хушто-Сырт до Чегемских водопадов. Стоит отметить, что здесь освещение было устроено впервые, а работы выполнялись в горной местности и в стесненных условиях.

Станет светлее в селениях Малка, Курп, Инаркой и на улице Кабардинской в Нальчике. Завершить весь комплекс работ планируется до конца текущего года.

А в Липецке благодаря нацпроекту развивают инфраструктуру для велосипедистов. В этом году на улицах Плеханова и 50 лет НЛМК в рамках строительно-монтажных работ планируют обустроить порядка 4,5 км велодорожек. В целом в областном центре планируют постепенно создать кольцевой маршрут для легкого транспорта, проходящий по всему городу – через район НЛМК, Набережную, центральный пляж, площади Героев и Победы, а также старые и новые микрорайоны.

«Каждый год на улицах города становится все больше велосипедов, появляются и новые средства передвижения – электросамокаты, моноколеса. Поэтому мы обязаны думать на шаг вперед, развивать инфраструктуру, чтобы велосипедисты и обладатели самокатов не мешали ни автомобилистам на проезжей части, ни пешеходам на тротуарах», – сказала глава Липецка Евгения Уваркина.

Ранее сообщалось, что в Республике Марий Эл в 2022 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приводят более 240 км региональных трасс и улично-дорожной сети Йошкар-Олинской агломерации. На эти цели направят 4,4 млрд рублей, из них порядка 1,7 млрд рублей – это средства федерального бюджета.