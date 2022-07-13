Более 90 км федеральных автодорог решили отремонтировать в Марий Эл

В Республике Марий Эл в 2022 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приводят более 240 км региональных трасс и улично-дорожной сети Йошкар-Олинской агломерации. На эти цели направят 4,4 млрд рублей, из них порядка 1,7 млрд рублей – это средства федерального бюджета.

В ходе рабочего визита в Приволжский федеральный округ руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков встретился с врио главы Республики Марий Эл Юрием Зайцевым и оценил ход работ на объектах строительства и ремонта, как федеральной, так и местной дорожной сети, говорится на сайте Росавтодора.

«Для нас это очень важный визит, потому что у нас стоят масштабные задачи по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Я думаю, что в процессе мы обсудим ремонт и состояние дорог федерального значения. Также хотел бы поговорить о перспективах. Мы с Вами проехали по дорогам республики, по дорогам города, где-то состояние хорошее, где-то необходимо принимать участие в масштабных ремонтных работах. Естественно, мы надеемся здесь на национальный проект и на Вашу поддержку», – обратился Зайцев к руководителю ведомства.

В свою очередь Новиков выразил признательность руководству республики за продуктивную совместную работу.

«Для нас важно быть в регионах, важно общаться с субъектами, с проектными командами, главами субъектов, чтобы получать обратную связь и выбирать направления деятельности, в какой-то части вместе их определять, чтобы двигаться вперед», – сказал он.

Участники встречи рассмотрели и перспективы развития сети федеральных автомобильных дорог республики. В текущем году на территории Марий Эл планируется отремонтировать более 92 км федеральных трасс, из них 16,7 км – капитально. На участках капремонта км 31+500 – км 40+500 трассы Р-176 «Вятка» и км 67 – км 75 дороги А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск в Звениговском и Волжском районах предусмотрено увеличение количества полос движения с двух до четырех. Техническая готовность объектов составляет 65% и 78,3% соответственно.

Всего в 2022 году в границах субъекта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приводят более 240 км региональных трасс и улично-дорожной сети Йошкар-Олинской агломерации. На эти цели направят 4,4 млрд рублей, из них порядка 1,7 млрд рублей – это средства федерального бюджета.

В прошлом дорожно-строительном сезоне в Республике Марий Эл на средства нацпроекта отремонтировано, в том числе капитально, более 292 км дорожной одежды, из них 268,8 км – на региональных трассах. Кроме того, в нормативное состояние приведено 63,1 пог. м искусственных сооружений. Всего на эти цели направлено 5,2 млрд рублей, из них порядка 1,6 млрд рублей – средства федерального бюджета.

Общая протяженность трасс в границах республики составляет более 8600 км. Из них 396 км – протяженность федеральной сети автомобильных дорог. Свыше 650 км входит в опорную сеть автомобильных дорог Российской Федерации. Программой дорожной деятельности Республики Марий Эл на период 2022–2024 годов к 2025 году запланировано приведение в нормативное состояние более 700 км региональных дорог, в том числе более 78 км дорог, входящих в опорную сеть.

В ходе встречи глава Росавтодора остановился на теме повышения уровня безопасности на автомобильных дорогах региона. По итогам шести месяцев 2022 года на федеральных трассах Марий Эл количество ДТП снизилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Роман Новиков отметил необходимость продолжения совместной работы с представителями региона в рамках комиссии по безопасности дорожного движения.

«Показатель на сегодняшний день здесь, в республике, достаточно стабильный, что связано со своевременными оперативными мерами реагирования как со стороны дорожников, так и со стороны субъекта. Наша основная задача – свести все показатели к минимуму и повысить уровень безопасности на дорогах», – подчеркнул Роман Новиков.

В продолжение рабочего визита в Марий Эл руководитель Федерального дорожного агентства совместно с врио главы республики осмотрел объект строительства магистральной улицы в Йошкар-Оле, где работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».