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Пелоси выдвинула Блинкену ультиматум по России
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп, сообщили американские СМИ.
«Пелоси обратилась к... Блинкену с посланием: признайте Россию страной-спонсором терроризма, в противном случае это сделает Конгресс», – передает РИА «Новости» сообщение газеты Politico.
Отмечается, что предупреждение было сделано в ходе телефонного звонка, который состоялся на этой неделе. По информации издания, некоторые конгрессмены считают, что могут принять закон без участия госдепартамента.
«Очевидно, что принятие конгрессом закона – это более сложный путь, чем решение секретаря, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для усиления экономического давления на Путина и ужесточения риторики в его адрес», – приводит газета слова неназванного сотрудника Конгресса.
Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «мерой идиотического характера» инициативу США о признании России «страной-спонсором терроризма». Дипломат подчеркнула, что такие действия «отрикошетят» по Вашингтону. Блинкен заявил, что Вашингтон изучает возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма. По его мнению, «нет сомнения в том, что русские терроризируют украинцев». Комитет Сената США одобрил разрешающий признать Россию спонсором терроризма законопроект.
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Захарова ответила США на угрозу введения новых санкций
Заявления Белого дома о введении новых санкций при вхождении районов Украины в состав России цели не достигнут, а лишь укрепят уверенность Москвы в выбранном курсе, заявила спикер МИД Мария Захарова.
«Белый дом заявил, что США при вхождении районов Украины в состав России введут новые санкции», – написала она в своем Telegram-канале.
При этом Захарова добавила, что «ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят новые санкции и без вхождения районов Украины в состав России.
Представитель МТД подчеркнула, что «поэтому очередная угроза цели не достигла». «Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу», – резюмировала она.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что заявления Минобороны Украины о намерении «уничтожить Черноморский флот России и вернуть Крым» только подтверждают оправданность российской специальной военной операции.
Ранее США пообещали ужесточить уже введенные против России санкции и попытаться ослабить ее военный потенциал в случае попытки Москвы, как утверждает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, «аннексировать» освобожденные территории на Украине.
Напомним, Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области также сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
Захарова разоблачила фейк французского корреспондента о посещении Крыма
Спикер российского МИД Мария Захарова рассказала, как журналист французской газеты создал фейк об организованной для иностранных корреспондентов поездке на Черноморский флот в Крыму, чтобы якобы «продемонстрировать милитаристский настрой» России.
Пресс-тур был организован в 2015 году для иностранных журналистов, программа включала посещение детского лагеря «Артек», а также других объектов инфраструктуры. При этом французский журналист отдельно попросил показать ему Черноморский флот. «Это было его желание... Мы не планировали показывать Черноморский флот, потому что мы хотели показать именно гражданскую инфраструктуру, показать Крым с его возможностями, каким он был до 2014 года и как его восстанавливают. Мы хотели сделать фокус именно на этом, но раз был такой заказ от западных журналистов, пожалуйста», – передает радио Sputnik ее слова.
По словам Захаровой, позднее вышла статья про Черноморский флот под авторством журналиста Figaro.
«Причем он приехал только на ту часть, которая связана с Черноморским флотом, никакие другие пункты программы этот журналист французский не посещал. Выходит статья, где написано, что в очередной раз, чтобы продемонстрировать свой милитаристский настрой, поиграть мускулами, Россия и российские чиновники организовали для иностранных корреспондентов поездку на Черноморский флот», – рассказала Захарова.
Представитель МИД подчеркнула, что корреспондент попросту сам попросился, а потом выдал экскурсию за «игру мускулами».
«То есть самому попроситься, а потом выдать за наши «игры мускулами», что хотели продемонстрировать милитаризм, развитие его на территории Крыма. Естественно, ни строчки про то, что Черноморский флот исторически там дислоцирован... является неотъемлемой частью истории Крыма», – отметила Захарова.
Ранее спикер МИД обратила внимание на публикации греческих СМИ о российской спецоперации на Украине, отметив, что они «дисциплинированно следуют антироссийскому заказу заокеанских кураторов». Более того, Захарова рассказала о работе ведомства по разоблачению антироссийских фейков в специальном разделе на сайте МИД.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Путин заявил о наступлении нового этапа в мировой истории
На новом этапе мировой истории только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».
«Наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалах – моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее Путин, комментируя ситуацию на продовольственных рынках в мире, заявил, что США напечатали деньги и скупают продовольствие, а развивающиеся страны оказались в наихудшем положении.
Американские СМИ назвали пять «приободривших» Россию неудач Байдена
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Американский информационный канал Fox News опубликовал обширную аналитическую статью под названием «Пять неудач Байдена на Украине, которые только приободрили Россию».
«Политика президента Джо Байдена в отношении России и Украины обернулась грандиозной катастрофой. Российские силы уже пятый месяц опустошают Украину, пока Байден продолжает выписывать Зеленскому чеки, и конца этому не видно», – пишет бывший офицер разведки РУМО (Разведывательное управление Минобороны США) Ребекка Коффлер. Содержание статьи приводит «Ридус».
По словам Коффлер, администрация Байдена «не только не смогла сдержать» Россию, «ее действия дали российским силам фору, прежде чем начать наступление на Украину». «Путин смог мобилизовать боеспособные силы, которые почти окружили Украину», – констатирует она. «Байден дал Путину «зеленый свет» для нападения на Украину, заявив в январе, что «незначительное вторжение» не вызовет серьезной реакции США», – уверена бывший офицер разведки РУМО.
Коффлер также припомнила «бюрократам Обамы – Байдена» заявления о том, что «ВВП России равен итальянскому, а Россия – это заправочная станция, не имеющая экономических возможностей для проведения крупномасштабных военных операций».
Автор публикации уверена, что энергетическая и экономическая политика Байдена «только помогает финансировать» российскую «военную машину». «Беспрецедентные экономические санкции, введенные против России, не остановили Путина и бумерангом отразились на Западе. Европейцы опасаются апокалипсиса – наступит зима, Германия уже нормирует потребление энергии», – констатирует она.
«Помощь Байдена в обеспечении безопасности Украины – без надзора и без требования, чтобы президент Украины Зеленский ставил перед собой реалистичные цели войны – продлевает войну, истощая наши собственные запасы оружия», – подчеркнула она.
Коффлер указывает, что российская армия «несоизмеримо мощнее украинской». «Нет ни денег, ни вооружений, которых хватило бы Украине для победы, как это определил Зеленский», – подчеркивает эксперт.
«Политика Байдена помогла Путину углубить связи как с противниками США, такими как Иран, Китай и Северная Корея, так и с нашими традиционными союзниками, такими как Саудовская Аравия», – заключила она.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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В США назвали приоритетом НАТО наращивание поставок РСЗО HIMARS Киеву
Страны НАТО в ближайшие месяцы намерены нарастить поставки Украине ракетных систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System, «Хаймарс»), чтобы закрепить «успехи» украинских военных, сообщили американские СМИ.
Как пишет The Washigton Post, летом и осенью приоритетной задачей НАТО будет поставка большего числа этих ракет для «закрепления недавнего успеха», говорится в материале издания. По словам европейского чиновника, официальные лица в США и Европе хотят, чтобы оборонные компании ускорили производство оружия, передает ТАСС.
Как отмечает газета, американское министерство обороны ранее опасалось поставлять Киеву HIMARS из-за неуверенности в том, что украинцы смогут применять такой вид вооружения в бою. Теперь, пишет издание, Пентагон убежден, что оружие смогло оказать «значительное влияние» на происходящее на передовой, по словам представителя ведомства.
Кроме оружейной тематики, газета пишет о ситуации вокруг обучения украинских военных. Так, отмечает издание, Британия намерена каждые четыре месяца обучать 10 тыс. украинских военнослужащих, а другие страны Запада потенциально могут еще больше.
Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли мост через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. После чего властями региона было принято решение усилить прикрывающие мост через Днепр системы ПВО.
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США отчитались о количестве поставленных на Украину РСЗО HIMARS
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Киеву переданы 12 из более чем 20 обещанных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил на брифинге председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли.
«По состоянию на сегодняшний день мы передали Украине 12 систем HIMARS. Это часть из более чем 20 [установок], которые США и наши союзники пообещали передать. Мы также обучили 200 украинцев применению HIMARS, и подготовка еще большего количества продолжается», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
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Глава ЦРУ счел Путина «слишком здоровым»
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Насколько может судить американская разведка, российский президент Владимир Путин «слишком здоров», заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
Бернс подчеркнул, что «это неформальная оценка разведки», передает РИА «Новости».
Бернс признался, что «большая часть седых волос» на его «голове появилась после переговоров с русскими и иранцами на протяжении многих лет», передает ТАСС.
Кроме того, Бернс считает, что отстранение на Украине от исполнения обязанностей главы СБУ Ивана Баканова не делает американскую разведку более уязвимой для российских специалистов. Он сказал, что ЦРУ «ведет себя очень осторожно» с СБУ, «как и со множеством других партнеров по всему миру, но в данном случае – особенно».
«Мы делимся значительным количеством разведданных с украинскими службами и украинским руководством, которые они эффективно используют», – сказал он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.
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США пригрозили «наказать» Россию за решение новых регионов воссоединиться с ней
Если в результате спецоперации на Украине в состав России войдут новые регионы, США «не оставят это без наказания», заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайс прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о расширении географических задач спецоперации. Руководитель пресс-службы Госдепа заявил, что в высказываниях Лаврова «не содержалось ничего, что не было бы известно» американской стороне. Представитель Госдепа напомнил о заявлении координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби «о планах России аннексировать дополнительную украинскую территорию», передает ТАСС.
«Мы ясно сигнализировали о том, что аннексия силой стала бы серьезным нарушением Устава ООН. Мы не позволили бы этому пройти беспрепятственно, не оставили бы это без наказания», – заявил Прайс. Он обещал, что США «продолжат стоять» плечом к плечу «с Украиной в поддержку ее суверенитета, в поддержку ее независимости, в поддержку ее территориальной целостности».
Напомним, Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
Кирби заявил: «Из источников нашей разведки и из открытого доступа мы получаем явные свидетельства того, что Россия намерена попытаться аннексировать новые украинские территории. Россия действует по «сценарию аннексии» – очень похожему на тот, который мы видели в 2014 году. Россия уже назначает нелегитимных чиновников в районах Украины, которые находятся под ее контролем. И мы знаем, каковы будут их следующие шаги».
Следует отметить, что на днях российские власти фактически подтвердили сделанные ранее экспертами заявления о том, что самоопределяться будут и другие освобожденные территории Украины, не только ДНР и ЛНР. Кирби уверяет, что речь идет о «Херсонской и Запорожской областях», но Россия уже освободила и другие территории, в частности, почти треть Харьковской области и небольшой фрагмент Николаевской.
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Американский эксперт высмеял идею США о потолке цен на российскую нефть
Предложение США о введении потолка цен на российскую нефть «смехотворно», заявил директор Института анализа глобальной безопасности Галь Люфт в комментарии телеканалу CNBC.
По его словам, эта идея не принимает во внимание тот факт, что нефть является взаимозаменяемым товаром.
CNBC напоминает, что США предложили ввести потолок цен на российскую нефть, чтобы ограничить экспортные доходы России.
Люфт сравнил этот план с походом в магазин и просьбой продавца продать товар дешевле, чем указано в ценнике. «Рынок нефти так не работает. Это очень сложный рынок, на нем нельзя понизить цены намеренно», – приводит RT слова Люфта.
По мнению аналитика, идея потолка цен в итоге может сыграть в обратную сторону и ударить по США и остальным странам G7, потому что Россия в ответ может сократить добычу, создав на рынке искусственный дефицит. В результате европейцы и американцы получат нефть не по 40 долларов за баррель, а по 140 долларов за баррель, заявил эксперт.
CNBC отмечает, что Люфт является далеко не единственным аналитиком, скептически относящимся к идее потолка цен на российскую нефть. Многие другие эксперты подчеркивают, что Индия и Китай, покупающие у России нефть со скидкой, не примут политику потолка цен.
Ранее в Госдепе США сообщили о планах Соединенных Штатов и стран «Группы семи» (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) установить предельные цены на российскую нефть. В конце июня вопрос установления предельных цен на российскую нефть обсуждался в ходе саммита G7. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами». Позже американские СМИ сообщили, что США и Китай обсудили введение ограничительной цены на российскую нефть.
США посоветовали Ирану не продавать России беспилотники
Возможная продажа Ираном беспилотников России – «это по-настоящему плохая идея», США «советовали бы Ирану этого не делать», заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли добавил, что, по его мнению, такой шаг «не будет мудрым поступком», передает ТАСС.
Как заявил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс, «было поразительно услышать то, что верховный лидер» Ирана Али Хаменеи на встрече с президентом России Владимиром Путиным, «по сути, совершенно недвусмысленно одобрил» российскую спецоперацию на Украине.
По его словам, «это особенно поразительно, потому что Иран все это время пытался сохранить видимость нейтральности», но «теперь ясно, что это было совершенно неискренне». Прайс утверждает, что Иран присоединился «к небольшой группе стран, которые создавали видимость нейтральности лишь для того, чтобы в итоге поддержать президента Путина» и спецоперацию.
Во вторник в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. Кроме того, на двустороннем уровне президент России провел отдельные встречи с лидерами Турции и Ирана.
На прошлой неделе, буквально за несколько часов до объявления о визите президента России Владимира Путина в Тегеран, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил: Иран готовится передать России «несколько сотен» беспилотных летательных аппаратов, в том числе с ударными возможностями. Кремль опроверг обсуждение беспилотников на встрече Путина с иранским лидером. Иран выразил готовность к экспорту беспилотников в дружественные страны.
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Пентагон: США пока не хотят передавать Украине снаряды для HIMARS большой дальности
Соединенные Штаты пока не намерены поставлять Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, имеющие дальность свыше 80 км, дал понять министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции.
«Дальность [передаваемого Вашингтоном Киеву] снаряда HIMARS составляет 80 км. Так что это достаточно хорошая дальность», – заявил шеф Пентагона. Он отвечал на вопросы о том, намерены ли США поставлять Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS большей дальности, нежели предоставляемые сейчас, передает ТАСС.
Остин добавил, что «мы считаем следующее: то, что у них (ВСУ) есть, то, с чем они работают, действительно дает им большой потенциал», имея в виду военные поставки Запада Киеву, в том числе РСЗО HIMARS. «Это (дальнейшие поставки американского оружия, военной техники и боеприпасов) будет зависеть от того, как они ведут данные боевые действия и в чем заключаются их потребности».
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
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Путин назвал идею «золотого миллиарда» неоколониальной и расистской
Идея тотального доминирования «золотого миллиарда» носит расистский и неоколониальный характер, делит народы на первый и второй сорт, заявил российский лидер Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
«Модель тотального доминирования так называемого золотого миллиарда несправедлива. Почему этот «золотой миллиард» из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения? Основанная на иллюзии исключительности, она (такая модель) делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной по сути своей, а лежащая в ее основе глобалистская, якобы либеральная идеология все больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживая творческий поиск, свободное историческое созидание», – передает ТАСС его слова.
Путин отметил, что существовавшее однополярное мироустройство было тормозом для глобального развития.
Также глава государства добавил, что западные страны заняли ведущие позиции не только благодаря собственным достижениям, но и «за счет грабежа других народов».
«Конечно, этот «золотой миллиард» неслучайно стал золотым. Добился очень многого. Но он не только занял такие свои позиции благодаря каким-то реализованным идеям, в значительной степени он занял свои позиции за счет грабежа других народов – и в Азии, и в Африке», – заявил Путин.
По его словам, Запад просто не может предложить миру модель будущего, и сейчас элиты «золотого миллиарда» панически боятся, что другие мировые центры могут представить свои варианты развития.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, как Россия ослабила позиции США на Ближнем Востоке.
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Минюст США захотел передать российское имущество беженцам с Украины
Минюст США просит Конгресс передать изъятое в результате санкций против России имущество в пользу беженцев с Украины и разрешить бороться с лицами, уклоняющимися от антироссийских санкций, как с мафией, сообщила первый замминистра юстиции – генпрокурора США Лиза Монако.
Монако сообщила, что ее ведомство «просит у Конгресса разрешение на передачу» беженцам «средств, вырученных от этого незаконно приобретенного имущества», передает ТАСС.
Кроме того, минюст «просит Конгресс позволить использовать норму против рэкета» и «относиться к этим олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются» – подобно тому, как раньше боролись с мафией, чтобы иметь возможность преследовать «всю сеть», передает РИА «Новости».
Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.
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В делегации России в ОБСЕ заявили о работающих в Киеве сотрудниках ЦРУ
Сотрудники ЦРУ, отвечающие за разведку, обеспечение оружием и обучение ВСУ, по-прежнему работают в Киеве, следует из распространенного в среду текста выступления члена делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлии Ждановой.
«Администрация президента США Джо Байдена отрицает прямое участие Вашингтона в конфликте, однако в Киеве продолжают работать сотрудники ЦРУ, которые отвечают за разведку, обеспечение оружием и обучение украинских солдат», – указала она на 1018-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, передает ТАСС.
По словам Ждановой, сейчас по указке США вся Европа «воюет с Россией руками украинцев». Она заявила о появлении доказательств того, что инструкторы НАТО и наводчики руководят действиями ВСУ по геноциду мирного населения Донбасса, используя оружие Запада.
«Видимо, в Капитолии уж очень хотят пополнить коллекцию из порядка 200 военных операций, совершенных США за 240 лет своей истории как государства», – добавила она.
Ранее сообщалось, что российская делегация не будет признавать решения, принятые на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит без участия России.
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Посольство России указало на желание США «раскочегарить» конфликт на Украине
Утверждения американских чиновников об «аннексии» освобожденных на Украине территорий подтверждают стремление США подогревать конфликт, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
«Утверждения о захватническом характере российской военной спецоперации в корне ложны. Мы возвращаем мир на освобожденные территории, создаем условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности», – говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.
Дипломаты констатировали, что данные инсинуации подтверждают намерение США как можно дольше «раскочегаривать» конфликт.
Ранее Штаты пригрозили ужесточить антироссийские санкции и попытаться ослабить ее военный потенциал, если Москва, по утверждению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, решит «аннексировать» освобожденные территории на Украине.
В ходе российской спецоперации Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.