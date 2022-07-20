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В США назвали приоритетом НАТО наращивание поставок РСЗО HIMARS Киеву
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Страны НАТО в ближайшие месяцы намерены нарастить поставки Украине ракетных систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System, «Хаймарс»), чтобы закрепить «успехи» украинских военных, сообщили американские СМИ.
Как пишет The Washigton Post, летом и осенью приоритетной задачей НАТО будет поставка большего числа этих ракет для «закрепления недавнего успеха», говорится в материале издания. По словам европейского чиновника, официальные лица в США и Европе хотят, чтобы оборонные компании ускорили производство оружия, передает ТАСС.
Как отмечает газета, американское министерство обороны ранее опасалось поставлять Киеву HIMARS из-за неуверенности в том, что украинцы смогут применять такой вид вооружения в бою. Теперь, пишет издание, Пентагон убежден, что оружие смогло оказать «значительное влияние» на происходящее на передовой, по словам представителя ведомства.
Кроме оружейной тематики, газета пишет о ситуации вокруг обучения украинских военных. Так, отмечает издание, Британия намерена каждые четыре месяца обучать 10 тыс. украинских военнослужащих, а другие страны Запада потенциально могут еще больше.
Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли мост через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. После чего властями региона было принято решение усилить прикрывающие мост через Днепр системы ПВО.
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В Испании назвали неожиданного соперника США и Европы
В то время как Соединенные Штаты и Евросоюз изнуряют себя антироссийскими санкциями, страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) способствуют укреплению и расширению многополярного сотрудничества, пишет испанское издание Rebelion.
«БРИКС продвигается в программах развития, экономической интеграции и выгодной торговли для своих членов», – считает автор статьи Хедельберто Лопес Бланш, передает РИА «Новости».
По его мнению, стремление экономического блока к единству развивающихся экономик притягивает все больше стран в ряды организации.
Автор статьи также высоко оценил прошедший в июне саммит БРИКС, отметив активизацию контактов между российскими компаниями и партнерами по организации.
«На саммите обсудили возможность открытия сети индийских магазинов в Москве и увеличения доли китайских автомобилей на российских дорогах», – напомнил Бланш.
Накануне китайские СМИ сообщили, что страны Запада начали смотреть на группу БРИКС как на оппонента в борьбе за мировое лидерство после заявлений нескольких государств о желании присоединиться к группе.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС, обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения в 2023 году.
Западные СМИ: Путин губит президентство Байдена
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Нет никаких шансов, что американские демократы получат достаточно поддержки, чтобы занять необходимое количество из 33 мест в Сенате и реализовать тактику флибустьера в 60 мест. Это связано с низкими рейтингами президента США Джо Байдена из-за его политики по вопросам инфляции, пишет The States Man.
«Страны Запада ополчились против Владимира Путина после его нападения на Украину. Они хотели смены режима в Москве. Вместо этого пал один из главных лидеров Запада, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Гордыня делает свое дело. В течение многих лет Украина заигрывала с НАТО, что сильно волновало Россию. В конце концов Россия потеряла терпение и взяла дело в свои руки», отмечает обозреватель The States Man.
С приходом к власти Джо Байдена в январе 2021-го инфляция стала вызывать слишком много беспокойства. Эпидемия коронавируса прервала глобальные цепи поставок. Бензин на заправке стоил в среднем 4 доллара за галлон (один галлон = 3,8 литра). Байден взял ситуацию с COVID под контроль при помощи кампаний по вакцинации (точно так же, как это сделал Моди в Индии), но он не смог обуздать инфляцию. Инфляции было суждено нанести удар по Байдену на промежуточных выборах 2021 года. Именно тогда Путин нанес удар. Байден и весь Запад хотели преподать Путину серьезный урок.
«Они сделают все, чтобы уничтожить президента России. В лице президента Украины Владимира Зеленского они нашли желаемого партнера. Зеленский не собирался идти на компромисс с Путиным. Как не собирался и Путин идти на компромисс с Зеленским. Война продолжается уже несколько месяцев. Она превратилась в войну на истощение. НАТО вооружало Украину до зубов. Но и Россия не проигрывала. Запад ввел самые строгие санкции в отношении России. Россия является одним из ведущих мировых экспортеров нефти и газа, в первую очередь в Западную и Северную Европу. Без российских энергоносителей западные экономики, такие как Германия, оказались под угрозой. Представьте себе: Германия – это экономический гигант, опора Запада. Если он пойдет ко дну, Европа пойдет ко дну. Германия традиционно была главным сторонником «зеленой» энергетики, но без российских нефти и газа теперь переходит на использование грязного угля в качестве источника энергии», отмечает издание.
«Индия и Китай начали импортировать российскую нефть, тем самым значительно облегчив жизнь Путина», пишет The States Man. Газета напоминает, что одним из первых шагов Байдена на посту стал запрет на гидроразрыв пласта на федеральных землях. Он счел, что гидроразрыв пласта вносит значительный вклад в изменение климата. Но по мнению ученых, производство электроэнергии из природного газа, полученного в результате гидроразрыва пласта, производит загрязнений аж наполовину меньше, чем производство электроэнергии из угля, к которому стремится Германия. Бензин на заправках в США сейчас подскочил примерно до 6 долларов за галлон, и нет никакой надежды на снижение его цены в будущем. Во-первых, нет никаких признаков того, что война на Украине скоро закончится. И «даже если это произойдет, Запад будет продолжать вводить санкции против России, по крайней мере, до тех пор, пока Путин находится у власти. Но Путин не проявляет никаких признаков того, что собирается отходить от дел. Он по-прежнему широко популярен в России. Он дружит с Моди и Си Цзиньпином. Слухи о его плохом самочувствии и попытках покушения на него остаются всего лишь слухами», отмечает обозреватель.
Во-вторых, независимо от того, чего это будет стоить экономике, Байден откажется возобновить добычу полезных ископаемых на федеральных землях. Зеленое лобби в его партии невероятно сильно и считает гидроразрыв ядом. Байден не может позволить себе враждовать с «зелеными», даже если американцы радикально сократят свои поездки и будут питаться замороженной пиццей. Поэтому Байдену суждено получить на промежуточных выборах такой разгром, какого не видел ни один современный президент. Учитывая непопулярность Байдена из-за вопросов инфляционной политики, демократы никоим образом не смогут получить достаточное количество из 33 мест, чтобы пересечь рубеж для тактики флибустьера в 60 мест. Президентство Байдена будет парализовано навсегда. Демократы уже жалуются, что Байден либо слишком стар и/или недостаточно силен, чтобы противостоять кандидату от республиканцев в 2024 году.
«Запад – это в основном белые англосаксонские протестанты (США, Великобритания, Германия) и белые латинские католики (Франция), – напоминает издание. – Христианская церковь разделилась на католическую, протестантскую и православную, к которой и относится Россия. Между тремя ветвями по-прежнему существует сильная неприязнь. Кроме того, русские – это славяне. Англосаксы и латиняне считают славян низшими по отношению к себе, хотя славяне и белые. И в этом они видят возможность преподать славянам урок. Украина тоже славянская страна, но Запад рассматривает межславянский спор как прекрасную возможность заставить подчиниться более крупного славянского врага – Россию. Вот только те, кто пытались подчинить Мать-Россию (Наполеон, Гитлер), были наказаны сами, и это тоже неизбежно. Такая же судьба ждет и Джо Байдена», заключает The States Man.
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В США назвали уничтожение HIMARS Россией плохой новостью для НАТО
Уничтожение российской армией реактивных установок залпового огня HIMARS и склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе – это плохая новость для НАТО, считает американский эксперт Джек Бакби, его цитирует 19Fortyfive.
По мнению специалиста, HIMARS и Harpoon – лучшие артиллерийские разработки западных стран, способные поражать цели на больших расстояниях с высокой точностью, поэтому ликвидация этих РСЗО – позитивный результат для России и «печальное известие» для Украины и Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».
Как напомнил Бакби, на прошлой неделе США уже отправили восемь установок HIMARS для ВСУ, еще четыре планируют поставить в ближайшем будущем.
M142 HIMARS – высокомобильная РСЗО, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Установка с шестью направляющими для пуска ракет калибра 227 мм или одной управляемой оперативно-тактической баллистической ракеты семейства ATACMS смонтирована на пятитонном шестиколесном шасси семейства средних тактических автомобилей FMTV.
Ранее в Минобороны заявили, что в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США.
Стивен Кинг в беседе с пранкерами предложил «запретить» русских писателей
Американский писатель Стивен Кинг заявил о запрете издавать свои книги и показывать фильмы в России в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), представившимся Владимиром Зеленским.
«Король ужасов» Стивен Кинг, похоже, решил стать еще и главным писателем-русофобом. В кепке с надписью «Украина» он вышел на связь с пранкерами Вованом и Лексусом. Розыгрыш писателя проводился от лица киевского президента Зеленского. В ходе беседы Кинг подчеркнул, что не просто запретил издавать свои книги в России (где он был одним из самых популярных писателей), но и показывать фильмы», – сообщается в Telegram-канале «Царьград ТВ».
Более того, в ответ на предложение пранкеров запретить всех русских писателей Кинг уверено кивнул.
«[Русских надо запретить как нацию] Да! И не только это. [Все эти русские писатели – ничто по сравнению с вами] Я думаю, что это так. Думаю, русским писателям нужно заткнуться!» – переданы его слова Telegram-каналом Пул N3.
Накануне Кинг пообещал помочь с созданием истории о «жестоких русских», которую можно было бы выдать за настоящую, после того как пранкеры от имени Зеленского обратились к писателю и попросили его помочь в информационной войне.
Иран выразил готовность к экспорту беспилотников
Тегеран подготовил передовые вооружения для экспорта в дружественные страны, сообщил главком сухопутных войск страны, бригадный генерал Киюмарс Хейдари.
Хейдари сказал, что у Ирана есть «технологии производства передовых беспилотников», которые «могут использоваться на больших расстояниях, а также для разведки и нанесения ударов за границей». По его словам, «Иран уже подготовил вооружение и оборудование для экспорта в дружественные страны», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
На прошлой неделе, буквально за несколько часов до объявления о визите президента России Владимира Путина в Тегеран, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил: Иран готовится передать России «несколько сотен» беспилотных летательных аппаратов, в том числе с ударными возможностями.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил: «Мы не видим никаких признаков, что продажа (иранских БПЛА Москве) на самом деле состоялась». По его словам, США не стали бы озвучивать подозрения, если бы не считали информацию важной и заслуживающей доверия. Потенциальную сделку, которая так и не подтвердилась, Кирби тем не менее назвал показателем того, насколько «отчаянной» якобы становится ситуация в военно-промышленной комплексе России и насколько велико желание продолжать боевые действия на Украине, передает РИА «Новости».
Напомним, Кремль опроверг обсуждение беспилотников на встрече Путина с иранским лидером.
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США решили бороться с отказом регионов оставаться в составе Украины санкциями
Если территории, которые были освобождены российскими войсками в ходе спецоперации на Украине, войдут в состав России, США введут новые санкции, следует из заявления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.
Комментируя готовящиеся, по мнению Вашингтона, планы России «аннексировать» территории, Кирби сказал, что США могут «ввести дополнительные санкции, ужесточить уже действующие, а также продолжить попытки ограничивать возможности» России продолжать спецоперацию. «Ведение войны – дорогостоящее занятие», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области также сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
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В Турции заявили о распаде «американского Ближнего Востока»
Соединенные Штаты, считающие себя «хозяевами» Ближнего Востока, утрачивают влияние в регионе, сообщает турецкое издание Cumhuriyet.
Заявление Байдена прозвучало в контексте формирования арабо-израильского союза против Ирана на фоне ослабления влияния США на Ближнем Востоке. Однако у слов американского лидера есть большая проблема: отношения Китая и России с арабскими странами и Израилем развиваются и углубляются, пишет РИА «Новости».
Как отметил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, на Ближнем Востоке нет «вакуума», хозяева Ближнего Востока – народы, проживающие на его территории».
По мнению издания, на Ближнем Востоке есть переизбыток «империализма» США. При этом подчеркивается, что этот переизбыток не вечен, ослабление американской гегемонии США обеспечивает распад «американского Ближнего Востока», а «новый многополярный мир» способствует проведению странами Ближнего Востока «многосторонней» внешней политики, полагает автор материала.
Ранее западные СМИ отметили низкие рейтинги президента США Джо Байдена из-за его политики по вопросам инфляции и неспособность выстроить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Напомним, американцы назвали Байдена клоуном после его визита в Саудовскую Аравию, которую он называл «страной-изгоем», где просил у Эр-Рияда увеличения объемов добычи нефти.
Экс-спичрайтер Белого дома Марк Тиссен заявил в эфире Fox News, что президент США Джо Байден напрасно умоляет Саудовскую Аравию нарастить нефтедобычу после своей политики отказа от наращивания производства этого энергоресурса в собственной стране.
В субботу президент США Джо Байден завершил ближневосточное турне, предпринятое с целью продемонстрировать странам Ближнего Востока лидерскую роль США в регионе, не уступая ее России и Китаю. Накануне во дворце Аль-Салман в городе Джидда американский лидер встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В ходе переговоров Байден заявил наследному принцу, что считает его ответственным за жесткое убийство в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашогджи. Принц заявил, что если США продолжат навязывать свои ценности другим странам, то из союзников у Вашингтона останутся только члены НАТО.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Байдену не удалось настроить саудитов против России.
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Хинштейн: Google стал крупнейшим рассадником деструктивного контента
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«Google не заботится о безопасности контента. Поэтому нам ничего не остается, кроме как штрафовать нарушителя», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя новый оборотный штраф для компании Google в размере 21 миллиарда рублей.
«Google получает уже второй оборотный штраф, наложенный российским судом. И это вполне ожидаемо. ИТ-гигант системно нарушает нормы нашего законодательства. Игнорировать требования российских властей в этом вопросе совершенно недопустимо», – сказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
По словам собеседника, «компания не особо заботится о безопасности российских пользователей». «Они предпочитают выполнять заказ, направленный на усиление антироссийской кампании в Сети, распространение деструктивного контента и фейков», – отмечает он
«Сервисы Google стали крупнейшими рассадниками деструктивного контента. Государство обязано защищать пользователей и организации от произвола иностранных ИТ-компаний. Именно поэтому регулятору ничего не остается, кроме как штрафовать злостных нарушителей», – заключил Хинштейн.
В понедельник мировой судья Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев наложил на Google оборотный штраф за нарушение части 5 статьи 13.41 КоАП – повторное неудаление запрещенной информации. Сумма штрафа превышает 21,77 млрд рублей – это десятая часть выручки американской компании и ее афиллированных структур в России.
Представитель компании попросил суд отложить слушания, сменить подсудность, истребовать сведения из налоговой и исключить из числа доказательств некоторые таблицы. Судья отклонил все четыре ходатайства, сообщает РИА «Новости».
Протокол составили 22 июня, а до этого Роскомнадзор направил 17 уведомлений в адрес Google LLC с требованием удалить с YouTube недостоверную и дискредитирующую российские Вооруженные силы информацию о ходе специальной военной операции на Украине.
Также, указывал РКН, YouTube способствует тиражированию материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, в том числе инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.
Кроме того, видеохостинг, по мнению ведомства, способствует распространению материалов, пропагандирующих индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних; контента с призывами к участию в несанкционированных акциях.
Это уже второй оборотный штраф для IT-гиганта в России. Так, в конце декабря суд обязал американскую корпорацию выплатить 7,22 млрд рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту. Как сообщали в Роскомнадзоре, этот штраф уже взыскали.
Напомним, российская «дочка» Google – ООО «Гугл» – начала процедуру банкротства в мае. Российский филиал вывез основную часть своих сотрудников за рубеж, большинство из них решили продолжить работу в компании за пределами страны.
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Захарова ответила США на угрозу введения новых санкций
Заявления Белого дома о введении новых санкций при вхождении районов Украины в состав России цели не достигнут, а лишь укрепят уверенность Москвы в выбранном курсе, заявила спикер МИД Мария Захарова.
«Белый дом заявил, что США при вхождении районов Украины в состав России введут новые санкции», – написала она в своем Telegram-канале.
При этом Захарова добавила, что «ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят новые санкции и без вхождения районов Украины в состав России.
Представитель МТД подчеркнула, что «поэтому очередная угроза цели не достигла». «Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу», – резюмировала она.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что заявления Минобороны Украины о намерении «уничтожить Черноморский флот России и вернуть Крым» только подтверждают оправданность российской специальной военной операции.
Ранее США пообещали ужесточить уже введенные против России санкции и попытаться ослабить ее военный потенциал в случае попытки Москвы, как утверждает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, «аннексировать» освобожденные территории на Украине.
Напомним, Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области также сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
Американские СМИ назвали пять «приободривших» Россию неудач Байдена
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Американский информационный канал Fox News опубликовал обширную аналитическую статью под названием «Пять неудач Байдена на Украине, которые только приободрили Россию».
«Политика президента Джо Байдена в отношении России и Украины обернулась грандиозной катастрофой. Российские силы уже пятый месяц опустошают Украину, пока Байден продолжает выписывать Зеленскому чеки, и конца этому не видно», – пишет бывший офицер разведки РУМО (Разведывательное управление Минобороны США) Ребекка Коффлер. Содержание статьи приводит «Ридус».
По словам Коффлер, администрация Байдена «не только не смогла сдержать» Россию, «ее действия дали российским силам фору, прежде чем начать наступление на Украину». «Путин смог мобилизовать боеспособные силы, которые почти окружили Украину», – констатирует она. «Байден дал Путину «зеленый свет» для нападения на Украину, заявив в январе, что «незначительное вторжение» не вызовет серьезной реакции США», – уверена бывший офицер разведки РУМО.
Коффлер также припомнила «бюрократам Обамы – Байдена» заявления о том, что «ВВП России равен итальянскому, а Россия – это заправочная станция, не имеющая экономических возможностей для проведения крупномасштабных военных операций».
Автор публикации уверена, что энергетическая и экономическая политика Байдена «только помогает финансировать» российскую «военную машину». «Беспрецедентные экономические санкции, введенные против России, не остановили Путина и бумерангом отразились на Западе. Европейцы опасаются апокалипсиса – наступит зима, Германия уже нормирует потребление энергии», – констатирует она.
«Помощь Байдена в обеспечении безопасности Украины – без надзора и без требования, чтобы президент Украины Зеленский ставил перед собой реалистичные цели войны – продлевает войну, истощая наши собственные запасы оружия», – подчеркнула она.
Коффлер указывает, что российская армия «несоизмеримо мощнее украинской». «Нет ни денег, ни вооружений, которых хватило бы Украине для победы, как это определил Зеленский», – подчеркивает эксперт.
«Политика Байдена помогла Путину углубить связи как с противниками США, такими как Иран, Китай и Северная Корея, так и с нашими традиционными союзниками, такими как Саудовская Аравия», – заключила она.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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МИД: Microsoft выполняет заказ Пентагона по лишению Украины цифрового суверенитета
Компания Microsoft выполняет заказ спецслужб и Пентагона по взятию под полный контроль всей информационной инфраструктуры Украины, чтобы лишить ее цифрового суверенитета, следует из комментария замглавы МИД России Олега Сыромолотова об антироссийском докладе компании Microsoft «Защита Украины: первые уроки кибервойны».
«Мы обратили внимание на этот материал. Все говорит о том, что доклад состряпан под русофобские установки администрации США или вообще написан под диктовку ее функционеров», – передает ТАСС слова Сыромолотова.
По его словам, ведомство располагает данными о том, что Microsoft исполняет заказ Пентагона и спецслужб по взятию под полный контроль всей информационной инфраструктуры Украины ради лишения ее цифрового суверенитета.
«В сущности, компания сама же в этом призналась в упомянутом докладе», – добавил замминистра.
Так, компания, прикрываясь обещаниями помочь в укреплении безопасности, убедила украинские органы власти предоставить удаленный доступ к их сетям, отметили в МИД России.
С помощью сервисов RiskIQ, под предлогом проведения оценки уровня защищенности информационных ресурсов госорганов, выявлены устройства с незакрытыми (unpatched) известными уязвимостями. Их теперь может использовать США.
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США выразили готовность к сложным решениям ради задержанных за рубежом сограждан
Для освобождения задержанных в других странах граждан США американские власти готовы к сложным решениям, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайс заверил, что власти США «нацелены сделать все» возможное для «освобождения американских граждан, которые удерживаются в заложниках, либо были несправедливо задержаны в других странах». По его словам, «это, в частности, включает принятие сложных решений», передает РИА «Новости».
Одним из примеров принятия таких решений, как заявил Прайс, стала ситуация с возвращением в США Тревора Рида. Прайс заявил, что глава американского государства Джо Байден «принял решение лично принять участие в обмене». Он заверил, что члены администрации США и лично президент «готовы к принятию трудных решений».
27 апреля состоялся обмен осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы. При этом власти США сообщили, что работают над тем, чтобы добиться освобождения и возвращения на родину американской баскетболистки Бриттни Грайнер, находящейся под судом в России, а также отбывающего срок в России американца Пола Уилана, однако комментариев по возможному обмену Грайнер на россиянина Виктора Бута не дают.
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Белый дом усмотрел в «астанинском» формате «изоляцию» России
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби считает, что саммит в «астанинском» формате якобы свидетельствует об «изоляции» России, хотя «астанинский» формат переговоров по Сирии действует уже несколько лет.
По версии Кирби, саммит «демонстрирует градус изоляции». Он сказал, что Россия из-за «изоляции» якобы «должна повернуться в сторону Ирана ради помощи». Кирби заявил о проблемах в военно-индустриальном комплексе России, трудностях с поставками микроэлектроники. Кроме того, по мнению Кирби, визит главы российского государства Владимира Путина в Иран якобы показывает отсутствие намерений сесть за стол переговоров с Украиной. Кирби вновь заявил о том, что Россия готовится купить БПЛА у Ирана, передает РИА «Новости».
При этом Кирби заявил: «Мы не видим никаких признаков, что продажа (иранских БПЛА Москве) на самом деле состоялась». По его словам, США не стали бы озвучивать подозрения, если бы не считали информацию важной и заслуживающей доверия.
Напомним, в Тегеране прошли переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Следует отметить, что «астанинский» формат переговоров по Сирии сформировался еще в 2017 году и не связан со спецоперацией на Украине.
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В аэропорту Лас-Вегаса столкнулись два самолета
В аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе штата Невада столкнулись два самолета, сообщил телеканал Fox3 Now.
Как сообщается, в департаменте авиации округа Кларк заявили о множестве погибших, однако конкретных данных по этому поводу не приводится. В то же время в полиции сообщили, что пока «не могут подтвердить» информацию о каких-либо погибших. Отмечается, что в расследовании происшествия участвуют Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление США, передает РИА «Новости».
По сведениям Associated Press, в столкнувшихся легкомоторных самолетах находились четыре человека, все они погибли, передает ТАСС.
«По предварительной информации, Piper PA-46 заходил на посадку и в этот момент столкнулся с Cessna 172. Piper упал в поле восточнее взлетно-посадочной полосы, <…> Cessna – в водохранилище», – приводит Associated Press выдержку из сообщения Федерального авиационного управления США.
Информация о личности погибших и причине произошедшего пока не разглашается.
Напомним, в июле прошлого года направлявшийся из Дубая в Бишкек самолет эмиратской низкобюджетной авиакомпании Flydubai столкнулся на рулежной дорожке с самолетом бахрейнской авиакомпании Gulf Air.
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Минюст США захотел приравнять помощь в обходе санкций против России к рэкету
Администрация США хочет получить право на изъятие собственности у физических и юридических лиц России, попавших под санкции в связи с ситуацией вокруг Украины, а содействие в обходе санкций приравнять к рэкету, сообщил глава рабочей группы минюста США по выявлению и аресту российских активов Эндрю Адамс.
Адамс на слушаниях в юридическом комитете Сената США сказал, что администрация хочет «распространить существующие полномочия по отчуждению» на «используемую собственность», а «не просто на доходы, получаемые в результате таких правонарушений», передает ТАСС.
Кроме того, Белый дом хочет законодательно приравнять обход антироссийских санкций к рэкету, чтобы укрепить полномочия правоохранительных органов США. Также предлагается вдвое (до 10 лет) продлить срок давности по совершенным в других странах правонарушениям, наказание за которые предусматривает отчуждение Вашингтоном прав собственности. По словам Адамса, требуется улучшить ситуацию в области сотрудничества с другими странами ради изъятия «активов, связанных с коррупцией за рубежом».
Один из членов комитета Линдси Грэм предложил выработать «своего рода международный подход» к такой антироссийской деятельности, например, по линии НАТО. По его словам, речь идет об усилиях всего «цивилизованного мира». Грэм призвал «интернационализировать» идею формирования рабочей группы Адамса.
Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.
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