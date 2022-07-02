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На Западе предупредили о переходе мирового лидерства от G7 к БРИКС
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«Большая семерка» может уступить лидирующие позиции группе БРИКС, поскольку ее члены не желают интегрировать в свое сообщество развивающиеся страны и учитывать их интересы на глобальной арене, пишет американское издание The Hill.
«Хотя G7 пригласила на встречу представителей так называемого Глобального Юга в качестве особых гостей, но в ее составе нет ни одной страны из этого региона, что может стать базой для создания нового миропорядка, альтернативного западному», – приводит мнение автора статьи РИА «Новости».
В материале подчеркивается, что значительная часть западных стран нацелена на сдерживание и не стремится ускорить глобальное развитие. Кроме того, западные лидеры пытаются заставить страны Глобального Юга занять их сторону, в том числе и по ситуации на Украине, что редко находит положительный отклик в развивающемся мире.
Автор заметил, что уже сейчас Россия и Китай выразили заинтересованность в расширении группы стран БРИКС, а Аргентина и Иран подали заявки в качестве кандидатов на вступление.
«Если G7 не пригласит в свои ряды развивающиеся страны, то вскоре будет противостоять позиции 6 млрд человек и половине мировой экономики», – заключил журналист.
Напомним, в понедельник Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС. Перед этим помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия положительно относится к возможности расширения БРИКС и предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение к этому объединению.
В минувший четверг председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что содружеству БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) необходимо расширить число участников.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет.
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Прием в посольстве США в Грузии завершился дракой
Физическими и словесными оскорблениями между депутатом и руководителем оппозиционного телеканала был омрачен прием в посольстве США в Грузии связи с Днем независимости Америки, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Посольство США сообщило, что приступило к изучению обстоятельств инцидента, вероятно, будут изучены видеозаписи с места.
Основатель оппозиционного телеканала «Пирвели» («Первый») Вато Церетели уверяет, что его избили депутаты правящей «Грузинской мечты».
В свою очередь, парламентарий от правящей партии Анри Оханашвили заявил о «грязной провокации» со стороны Церетели, за что тот «получил ответ, который заслужил».
Предполагается, что Церетели обматерил Оханашвили, после чего началось выяснение отношений.
Евросоюз требует от Грузии снижения внутриполитической напряженности, чтобы предоставить стране через шесть месяцев статус страны-кандидата, однако радикальная оппозиция назначила на третье июля митинг с требование отставки правительства.
Телеканал «Пирвели» известен как один из рупоров радикалов, наряду с двумя другими – «Мтавари» («Главный») и «Формула».
В Кремле оценили привезенное Видодо послание от Зеленского
Переданное президентом Индонезии по итогам переговоров в Кремле с президентом Владимиром Путином послание от главы Украины Владимира Зеленского, не является письменным документом, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Смотрите, я смогу сказать следующее, речь не идет о каком-то письменном послании. Единственное, что я могу сказать по этой теме», – передает его слова РИА «Новости».
Накануне Видодо заявил о готовности стать посредником в переговорах между главой российского государства Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
Ранее президент Индонезии заявил, что в ходе визита в Россию и на Украину намерен пригласить лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского «к открытию пространства для диалога».
Киссинджер назвал три варианта завершения спецоперации на Украине
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Россия одержит победу на Украине, если удержит занятые территории, на которых находятся ключевые районы промышленности и сельского хозяйства, что, в свою очередь, ослабит НАТО, предположил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Российская спецоперация на Украине может разрешиться тремя способами, в зависимости от того, какой будет реализован, НАТО ослабнет или окрепнет, выразил мнение Киссинджер в интервью The Spectator.
По словам Киссинджера, первый сценарий предусматривает, что российские войска останутся на занятых к этому дню позициях, таким образом, они «получат 20% Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря». Причем такой вариант стал бы победой России, тогда как значение НАТО будет «не столь решающим», как считалось прежде, передает РБК.
Второй вариант предполагает, что Россию «попытаются вытеснить» из Крыма – территории, которую она взяла под контроль до начала спецоперации, то есть в этом случае «встанет вопрос о войне с самой Россией», отметил бывший госсекретарь США.
При этом Киссинджер обрисовал и третий вариант развития событий – если Киев окажется способен «удержать Россию» и линию противостояния «отодвинут» к границам до начала спецоперации, это будет означать проигрыш официальной Москвы. По его мнению, в таком случае Украина окажется перевооружена, между ней и НАТО будут налажены тесные связи либо страна сама станет частью альянса.
Как подчеркнул Киссинджер, президент Украины Владимир Зеленский решил реализовать третий вариант. Бывший госсекретарь США отметил, что этот сценарий станет «существенным достижением» для западных стран, НАТО окажется еще более усиленным благодаря присоединению Финляндии и Швеции, а Украина будет располагать «крупнейшими сухопутными войсками в Европе».
«Впервые в новейшей истории России придется столкнуться с необходимостью сосуществования с Европой как единым целым, а не с Америкой как главным звеном в защите Европы своими ядерными силами», – подвел он итог.
Ранее Киссинджер заявил, что по завершении спецоперации нужно будет найти место для Украины и место для России. «Если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», – сказал он.
До этого стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
Напомним, согласно информации телеканала CNN, сотрудники Белого дома понемногу теряют уверенность в том, что Украина сможет вернуть территории, которые взяли под контроль российские военные в ходе спецоперации.
Эксперты объяснили указ Путина передать «Сахалин-2» российскому оператору
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«Фирма Shell – основной зарубежный акционер компании-оператора проекта «Сахалин-2» – уже заявляла о желании покинуть Россию. Если в Shell не подпишут допсоглашение о дальнейшем участии в проекте, их долю перепродадут на азиатский рынок», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя указ президента о передаче нефтегазового проекта «Сахалин-2» российской компании-оператору.
«Сама идея о создании нового юридического лица и переводе на него проекта «Сахалин-2» включает в себя два момента. Во-первых, необходимо, чтобы новая компания-оператор была российской, поскольку иностранным юрисдикциям мы уже не доверяем. Во-вторых, таким образом получится внести некую ясность в состав акционеров проекта», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Согласно указу президента Владимира Путина, подписанному в четверг, проводится смена оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2». Нынешний оператор – компания Sakhalin Energy Investment Company Ltd., зарегистрированная на Бермудских островах. Акционеры компании: Газпром (50% плюс одна акция), британско-голландская Shell (27,5% минус одна акция), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).
Смена оператора проводится в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Согласно указу президента, вместо Sakhalin Energy оператором станет российское юрлицо, поскольку есть угрозы «возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера», «жизни и безопасности людей», а также «национальным интересам и экономической безопасности» России, передает РИА «Новости».
«Компания Shell говорила уже о намерении уйти из проекта, но так и не покинула его. Теперь Москва, по сути, требует определенного выбора. И если компания подпишет дополнительное соглашение, то это станет обязательством на дальнейшее участие в «Сахалине-2». Если же этого сделано не будет, то организация остается за бортом этой сделки, а ее долю просто перепродадут», – утверждает собеседник.
Юшков также рассказал о том, как юридически это может выглядеть. «Согласно процедуре, их доля перейдет некоему российскому юрлицу, деньги на основе оценки этой доли зачислятся на специальный счет, которым Shell управлять не может. А дальше наши власти оценят нанесенный ущерб, взыщут его со счета, а остаток вернут компании. Но только России выгодно оценить этот ущерб так, чтобы Shell в конечном счете ничего не досталось», – рассуждает эксперт.
Совсем иначе дела будут обстоять с японскими компаниями – участниками проекта, уверен Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ. «Они пока не говорили о намерении покинуть проект. Да и в этом нет никакого смысла, поскольку СПГ востребованный, завод хорошо работает, а продукт в любом случае найдет своего покупателя. Они останутся, но просто станут акционерами другого юридического лица», – отметил Митрахович.
Причем, настаивает эксперт, уход Shell не станет большой потерей для проекта. «Рынок продолжит функционировать, завод тоже. Даже если забрать из проекта разработки Shell, никакого вреда процессу это не нанесет. Более того, компания и сама заявляла о желании прекратить работу на территории России», – рассуждает Митрахович.
«Что касается Запада в целом, там и так пытаются вести тотальную экономическую войну с нашей страной. И они делают все, что могут, но так, чтобы минимизировать собственные потери. Например, до сих пор не введены санкции против российского газа. Имеется в виду прямой запрет на закупку трубопроводного топлива. Так что разозлить их этими действиями еще больше, пожалуй, не удастся», – резюмировал Митрахович.
Создание новой компании-оператора – общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в России – поручено правительству, но учредителем нового юрлица кабинет министров не будет. Акционеры за месяц должны уведомить правительство о согласии принять доли в новом операторе. Имущество Sakhalin Energy подлежит незамедлительной передаче в собственность России с одновременной его передачей в безвозмездное пользование новому ООО. К новому российскому юрлицу переходят и все права и обязанности компании-оператора.
В Японии решение российских властей вызвало серьезную обеспокоенность. Японские корпорации могут потерять свои права в проекте «Сахалин-2», отмечает агентство Киодо. «На Россию приходится около 9% импортируемого в Японию сжиженного природного газа, практически весь он идет с проекта «Сахалин-2». Если долговременные контракты на закупки оттуда не удастся сохранить, придется закупать СПГ на открытом рынке по высоким ценам. Это неминуемо приведет к росту цен на электроэнергию», – отмечается в публикации агентства. В Японии сейчас и без того сложилась крайне напряженная ситуация с электроэнергией, население и бизнес официально призывают к экономии. В пятницу заместитель генсекретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара выразил надежду на то, что решение Москвы сделать российское ООО оператором «Сахалина-2» не повлияет на права и интересы Японии в этом нефтегазовом проекте.
В конце февраля Shell объявила о намерении выйти из актива и позднее отозвала оттуда свой управляющий и технический персонал. Mitsui и Mitsubishi были не намерены выходить из проекта, передает «Интерфакс». В июне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Япония должна выйти из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» или изменить свое отношение к России: «Получается: как прибыль, так партнеры; как санкции – недружественное отношение. Пускай выберут для себя что-то», – цитировало спикера «Дума ТВ».
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США впервые обошли Россию в поставках газа в Европу
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По итогам июня объем экспорта сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Евросоюз незначительно превысил поставки Газпрома, сообщил глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль.
«Недавние шаги России по сокращению поставок газа в ЕС значат, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортировал больше СПГ из США, чем через газопроводы из России. Сокращение поставок из России требует усилий ЕС по сокращению спроса, чтобы подготовиться к суровой зиме», – передает «Коммерсант» его слова.
Бироль добавил, что страны ЕС должны работать над сокращением спроса на газ на фоне снижения поставок российского газа.
Ранее Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию. Это связано с тем, что контрагенты из этих стран не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
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Цены на газ в Латвии выросли почти на 90%
Оператор газотранспортной системы Latvijas gaze повысил тарифы на газ для домохозяйств Латвии, рост в зависимости от объемов потребления составил от 65,6% до 89,9%, сообщил портал Delfi.
Представитель правления компании Айгар Калвитис сообщил, что с учетом роста цен на природный газ на мировом рынке в настоящее время больше невозможно закупать недорогой природный газ, а закупленный в прошлом сезоне дешевый газ уже использован, поэтому его приходится покупать по нынешней высокой цене, передает ТАСС.
Ранее министр экономики Латвии Янис Витенбергс заявлял, что Рига планирует принять законодательные поправки, запрещающие импорт российского газа с 1 января 2023 года.
15 июня премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страна больше не будет покупать российский газ.
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Берлин возмутили действия Литвы по блокаде перевозок в Калининград
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Правительство Германии возмущено действиями Литвы по блокаде перевозок грузов в Калининград, Берлин настаивает на снятии запрета, сообщило онлайн-издание Spiegel.
«По информации Spiegel, федеральное правительство возмущено действиями Литвы. Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. Заявляется, что «это транспорт из России в Россию, это разрешено», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Reuters со ссылкой на источники сообщило, что транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом.
Накануне судно «Холмогоры», назначенное ранее на новую линию морских перевозок из Санкт-Петербурга в Калининград, прибыло в конечную точку первого рейса с партией необходимых Калининградской области грузов.
Посол России в Болгарии решила поставить вопрос о закрытии посольства в Софии
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Глава дипмиссии России в Болгарии Элеонора Митрофанова собирается поставить перед руководством России вопрос о закрытии посольства в Софии, говорится в специальном обращении российского дипломата к болгарским гражданам.
«К сожалению, наше обращение в МИД Болгарии было проигнорировано. В связи с этим незамедлительно намерена поставить вопрос перед руководством моей страны о закрытии посольства России в Болгарии, что неизбежно повлечет закрытие болгарской дипмисии в Москве. Ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага лежат на правительстве Кирила Петкова», – передает заявление Митрофановой ТАСС.
Ранее Митрофанова заявила болгарскому ТВ о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки дипломатов России.
Посольство поставило ультиматум властям Болгарии с требованием пересмотреть решение до 12 часов. «Ожидаем, что 1 июля МИД Болгарии отзовет две ноты, содержащие поименный список сотрудников российских загранучреждений в Болгарии», – цитирует заявление «Интерфакс».
«В противном случае перед российским руководством будет немедленно поставлен вопрос о закрытии посольства России в Софии (что автоматически означает закрытие и посольства Болгарии в Москве), а ответственность за чрезвычайно тяжелые последствия для двусторонних отношений полностью ляжет на болгарскую сторону», – сказано в сообщении.
Напомним, глава правительства Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария.
До этого болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Петков обвиняет в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову. Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым.
В Болгарии предупредили о риске народных протестов из-за дипломатического конфликта с РФ
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От бунтов болгарское общество сдерживает только то, что Болгария – аграрная страна, и у многих есть огороды, поэтому люди верят, что продуктовый кризис им пока не грозит, сказал газете ВЗГЛЯД болгарский общественный деятель Христо Маринов. По решению действующего правительства страны, из Болгарии высылают 70 российских дипломатов. Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова поставила перед руководством России вопрос о закрытии нашего диппредставительства.
«Народ Болгарии категорически против решений марионеточного правительства Петкова, приведших к ухудшению отношений с Россией. Взаимное закрытие посольств Россией и Болгарией вызовет взрыв в болгарском обществе», – подчеркнул председатель Болгарского общественного фонда народного единения Христо Маринов.
Собеседник отметил, что решение о высылке российских дипломатов, означающее дальнейшее ухудшение отношений Москвы и Софии, происходит на фоне усиливающегося экономического кризиса в Болгарии. «Жители Болгарии испуганы – никакой стабильности нет, уверенности в завтрашнем дне нет, – рассказал Маринов. – Бешеные цены на электроэнергию, резко выросла стоимость водоснабжения, будет ли газ в стране – никто не знает, уголь подорожал».
По словам Маринова, от бунтов болгарское общество сдерживает только то, что Болгария – аграрная страна, и у многих есть огороды, поэтому люди верят, что продуктовый кризис им пока не грозит. Общество возмущает навязывание Вашингтоном своей воли европейским и в том числе балканским странам. «Почему на встрече двух министров энергетики суверенных государств – Болгарии и Греции – с ними за столом сидит посол США? Это позор для Софии и Афин», – подчеркнул собеседник.
«И на фоне всего этого проходимец из Канады, которого мало кто тут считает болгарским патриотом, ссорится с Россией», – заметил Маринов.
Собеседник имеет в виду Кирила Петкова, который руководил правительством Болгарии с декабря прошлого года. 22 июня парламент вынес правительству Петкова вотум недоверия. Осенью возможны внеочередные парламентские выборы. Пока кабинет продолжает работать, а Петков руководит им в ранге и. о. премьер-министра. Действующий глава правительства учился и начинал работать в Канаде, делал карьеру в канадском бизнесе. В политическом кризисе, приведшем к вотуму недоверия правительству, Петков обвинил, помимо оппозиции, российского посла в Софии Элеонору Митрофанову.
Во вторник и. о. премьера заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». В ответ в четверг Митрофанова заявила болгарскому телевидению о возможности разрыва дипотношений. Позже посол сообщила ТАСС о том, что российское диппредставительство поставило условие Болгарии отмены решения об объявлении дипломатов персонами нон грата до 12.00 пятницы. «Если ответа не последует или он будет отрицательным, то я буду ставить перед президентом Российской Федерации вопрос о закрытии посольства, что будет означать разрыв дипломатических отношений», – пояснила Митрофанова.
МИД Болгарии отклонил ноту российских дипломатов об отмене решения о высылке. После этого Митрофанова распространила специальное обращение к болгарским гражданам, в котором сообщила, что намерена поставить перед руководством России вопрос о закрытии посольства в Софии.
Теперь многие десятки тысяч россиян в Болгарии, купившие недвижимость или приезжающие отдохнуть, останутся без поддержки, выразил опасение Маринов. «Кроме того, окажутся в трудной ситуации рабочие разных специальностей и квалификации, а также сотрудники различных компаний, приехавшие из Болгарии в Россию для работы по контрактам. Все идет к тому, что в лучшем случае останется два консульства Болгарии в России – в Петербурге и Екатеринбурге. И всем, кто работает в российском столичном регионе, нужно будет за каждой справкой ездить как минимум за 800 км», – пояснил собеседник.
«Если болгарское общество пока массово не выступает, то политики уже начали переходить к конкретным действиям – так, одна из национальных партий Болгарии собирается подать заявление в генпрокуратуру Болгарии на Петкова за решение о высылке российских дипломатов», – сообщил Маринов.
Добавим, что c учетом членов семей до 3 июля страну должны покинуть около 200 человек, а работа посольства и генеральных консульств РФ в Болгарии будет фактически блокирована. Это решение уже поставило дипломатические отношения двух стран на грань разрыва, констатирует ТАСС.
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Вдохновленный спецоперацией бронеавтомобиль «Ахмат» разработали в России
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Бронеавтомобиль «Ахмат», при разработке которого были учтены вызовы, с которыми сталкиваются оборонно-промышленный комплекс и военнослужащие в ходе специальной военной операции на Украине, создан в России, первым к нему проявил интерес глава Чечни Рамзан Кадыров, рассказал информированный источник.
«Новый бронеавтомобиль создан с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. По пожеланиям и рекомендациям военнослужащих, находящихся на фронте, была создана простая в обращении и экономически доступная машина с колесной схемой 6х6. Первым проявил к ней интерес еще в апреле лично глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров, в знак уважения к его патриотизму было решено назвать пилотную партию этих броневиков «Ахмат», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, впервые «Ахматы» были продемонстрированы на параде Победы в Грозном 9 мая. Ожидается, что публичная презентация бронеавтомобилей состоится в августе на форуме «Армия-2022».
Собеседник агентства отметил, что данный автомобиль был спроектирован в предельно короткие сроки, продиктованные потребностью как можно быстрее поставить такие машины военным. С начала работ в марте до готовности к серийному производству «Ахматов» прошло всего несколько месяцев.
Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что главными задачами «Ахмата» станут переброска десантов на фронт и сохранение жизни бойцов при угрозе подрыва на минах и обстрелов колонн техники кассетными боеприпасами.
«Главный функционал броневика – доставка десанта в полной экипировке к зоне боевых действий. Учитывая, что сейчас по нашим колоннам стараются бить осколочными и кассетными боеприпасами, то такие броневики дадут больше шансов выжить десанту», – сказал он.
Анализируя облик броневика, Леонков предположил, что эта машина сделана на штатном шасси «Урала». У «Ахмата» полностью бронированный двигатель и кабина десанта. Высокая рама шасси и V-образный выступ говорят о наличии у машины противоминной защиты (5 или 6-й класс). Бронированный корпус автомобиля должен защитить экипаж от стрелкового оружия калибра 12,7 и, возможно, 30 миллиметров.
Эксперт не исключил возможности размещения на крыше «Ахмата» боевых модулей типа пулеметных точек или автоматических гранатометов. При этом, по мнению Леонкова, класс машины не предполагает ее прямого участия в боевых действиях.
Собеседник также обратил внимание, что это один из первых известных примеров доработки российской техники по опыту, полученному военными в ходе спецоперации на Украине.
Ранее в компании-разработчике «Ремдизель» сообщили, что Вооруженные силы России получили новую машину сопровождения и управления «Напарник».
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Посол Грузии во Франции покинула пост со скандалом
Посол Грузии во Франции Теа Катукия скандально покинула должность, обвинив МИД своей страны в «постоянных оскорблениях, инсинуациях, давлении, притеснении и контексте угроз», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Она была назначена на эту должность в 2019 году, а два месяца назад МИД принял решение освободить ее раньше срока истечения каденции.
Теперь уже экс-посол заявила, что во внешнеполитическом ведомстве Грузии «глубоко утвердилась клановость», противоречащая ее ценностям.
По ее словам, в посольстве Грузии во Франции были «серьезные нарушения, структурные недочеты, что вредило имиджу и интересам представительства Грузии во Франции».
МИД Грузии пока не прокомментировал эти заявления.
Ранее в пятницу стало известно, что прием в посольстве США в Грузии завершился дракой.
Полянский назвал единственный способ «исключить» Россию из СБ ООН
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Исключение России из Совета Безопасности ООН возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново, заявил постоянный представитель РФ при СБ ООН Дмитрий Полянский, комментируя призывы президента Украины Владимира Зеленского исключить РФ из СБ и Генассамблеи ООН.
«Это все-таки попытка некую псевдоправовую базу задействовать. Но это никакой критики не выдерживает, и, естественно, все нормальные люди понимают, что такой сценарий возможен только если распустить ООН и заново сделать», – приводит ТАСС слова Полянского, сказанные российским дипломатом в эфире телеканала «Соловьев Live».
Вторая задача Киева, по словам постпреда РФ, заключается в попытке «раскачать» членов Совбеза ООН, которые уже начинают уставать от украинской темы. «Показать им, что «вы ничего не делаете, прошло уже четыре месяца, Россия по-прежнему атакует, она по-прежнему в Совбезе, участвует вот в этих заседаниях», то есть попытка сыграть на эмоциях. И заодно рассказать своим согражданам, что что-то делается», – объяснил Полянский.
«И Зеленский, и постпред Украины периодически сотрясают воздух, выдавая мысль о том, что мы (Россия) сидим в этом кресле [Совбеза ООН], не имея на него права, и якобы что мы даже незаконно в нем сидим после распада Советского Союза, что абсолютно полный бред, и мы это все объясняли, и даже ооновцы делали соответствующие разъяснения», – напомнил Полянский. Сейчас, по его словам, аргументация Киева заключается в том, что Россия «просто недостойна находиться в ООН в целом».
Во вторник Зеленский призвал исключить Россию из Совета Безопасности ООН и состава Генеральной Ассамблеи. Как говорится в Уставе ООН, член организации, «систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности».
Напомним, в феврале Зеленский призвал генсека ООН лишить Россию права голоса в Совбезе организации и признать действия РФ на Украине «геноцидом», хотя у генсека нет таких полномочий. В Кремле подчеркивали, что альтернатив СБ ООН не существует, любые реформы должны быть исключительно продуктом консенсуса постоянных членов Совбеза. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках ряда стран изменить устав ООН, чтобы лишить постоянных членов Совета Безопасности, среди которых и Россия, права вето. Так, в 2016 году Россия и США совместно выступили против предложения Британии и Франции ограничить право вето, которым обладают постоянные члены Совета Безопасности ООН.
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МИД: Поставки ПЗРК Украине приведут к бесполетной зоне над всей Европой
В случае если поставки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) на Украину не прекратятся, то во всей Европе придется объявлять бесполетную зону, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в ходе заседания клуба «Валдай».
Ситуация с поставками ПЗРК Украине напоминает Афганистан, когда США начали поставлять такие комплексы «Стингер» моджахедам, заявил Грушко, передает телеканал «Звезда».
Он напомнил, что тогда пришлось создавать международную программу для поиска этих комплексов, поскольку они могли попасть в руки к террористам.
Ранее стало известно, что на Украине начал появляться нелегальный онлайн-рынок с маркетплейсами по продаже различного вооружения, поставляемого Западом. В числе такого оружия – противотанковые комплексы Javelin и передовые барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost.
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В России оценили три варианта Киссинджера завершения спецоперации на Украине
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«Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации – диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Барабанов. Ранее экс-глава Госдепа Киссинджер назвал три варианта завершения спецоперации на Украине.
«Учитывая настроения нынешних украинских властей, они будут воевать до последнего – до победного конца или просто до конца. Даже если допустить, что боевые действия остановятся на границах ДНР и ЛНР, а все остальные регионы снова вернутся под украинское администрирование, то Киев не устроит и это. Он не будет заключать мирный договор», – считает программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию The Spectator обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине.
Первый сценарий – Вооруженные силы России остаются на занятых на данный момент позициях. Таким образом, Россия получает «20% Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря». По оценке Киссинджера, такой вариант стал бы победой России, значение НАТО будет «не столь решающим», как считалось прежде.
Второй вариант предполагает: Россию «попытаются вытеснить» из Крыма – территории, которую она взяла под контроль до начала спецоперации, то есть в этом случае «встанет вопрос о войне с самой Россией».
Третий вариант – Киев окажется способен «удержать Россию» и линию противостояния «отодвинут» к границам до начала спецоперации. Это будет означать проигрыш России, полагает Киссинджер. В таком случае Украина окажется перевооружена, между ней и НАТО будут налажены тесные связи либо Украина сама войдет в альянс. Сам Киссинджер полагает, что Владимир Зеленский избрал для себя третий вариант. На деле Киев ставит перед собой задачу, близкую ко второму варианту – с «отвоеванием» Крыма, полагают эксперты.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
Впрочем, отмечает Барабанов, реальные планы украинского режима не укладываются ни в один из сценариев Киссинджера, так как в Киеве не предполагают заключения мирных соглашений с Россией.
Эксперт прогнозирует затяжной конфликт с линией фронта примерно в нынешнем виде – «плюс-минус несколько городов». «Для Вооруженных сил РФ территории не являются принципиальным вопросом, поэтому они осуществляют операцию поступательно, не форсируя события. Но там, где ВС РФ не хотят, там ВСУ не могут. К примеру, мы видим, что обещанное Киевом контрнаступление, о котором говорят с апреля, не происходит», – заметил он.
Аналитик уверен, что весь дискурс по поводу окончания спецоперации будет строиться не вокруг принадлежности тех или иных территорий, а вокруг статуса Украины и гарантий безопасности для России со стороны Киева и западных кураторов украинских властей.
«Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации – диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России. Все другие вопросы: сохранит ли Украина по итогам спецоперации опцию возможного членства в НАТО, уйдут ли российские военные с занятых территорий – второстепенны», – соглашается гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Таким образом, по его словам, главный вопрос заключается в том, будет ли нынешнее противостояние на Украине иметь политическое решение или оно перерастет в замороженный конфликт, когда стороны заключат перемирие, чтобы копить силы для попытки изменить статус-кво.
Ранее Киссинджер заявил о том, что по завершении спецоперации нужно будет найти место для Украины и место для России. «Если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», – сказал он. В начале июня стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
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Стало известно об отключении «Северного потока» на ремонт
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Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта, сообщил оператор газопровода.
«С 11 по 21 июля компания Nord Stream AG произведет временный останов обеих ниток газопровода «Северный поток» для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода», – передает ТАСС сообщение Nord Stream AG.
В компании отметили, что ежегодные профилактические работы были запланированы заблаговременно, график их проведения согласован и скоординирован с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку.
Ранее сообщалось, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
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