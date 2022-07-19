Украинского мэра заподозрили в госизмене после неисполнения гимна

На Украине главу города Чабаны Александра Киризлиева, не спевшего гимн страны на одном из заседаний в прошлом году, обвинили в государственной измене, пишут СМИ.

В декабре на заседании Киризлиев заявил, что в стране скоро «все изменится», и появятся «настоящие профессионалы», и не встал во время гимна, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Monde.

По данным издания, он принадлежит к партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», запрещенной в мае.

«Киризлиев... исчез 4 февраля и обвиняется в том, что служил российским интересам... В его отношении было возбуждено дело за измену», – указало издание.

Он также заявлял близким, что Россия – великая страна, и она победит.

Другой представитель местной власти, глава Фастовской районной государственной администрации Киевской области Евгений Кабатов на заседании в феврале предлагал передать город российским силам.

Тогда мэр города Михаил Нетяжук заявил, что Кабатов – тайный российский шпион.