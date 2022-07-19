Кадыров высказался о влиянии натовских трансгендеров на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фото трансгендеров в НАТО и подчеркнул, что в рядах российской армии такого никогда не произойдет.

«Вот они, натовские воины! Нам западло с ними воевать. Дайте нам нормального противника, чтобы мужественный был, чтобы мы могли внукам рассказывать, какой он был страшный и опасный. А это что? Это кто? Как про них внукам рассказывать», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что подобные ценности Запад пытается пропагандировать повсюду и навязывает это принудительно, что дало свои плоды на Украине.

«Посмотрите официальные аккаунты Незалежной в соцсетях, публикации их официальных СМИ. Все пропитано этой мерзкой идеей. Как считаете, станем мы такими же, как эти... Никогда такого не будет», – подчеркнул глава Чечни.

По его словам, президент России Владимир Путин выдерживает строгую внутреннюю политику, чтобы не допустить деградации общества.

«Мы защищаем естественные, здоровые, ясные человеческие ценности. Мы хотим, чтобы у детей были папа и мама, чтобы их психика с самого детства не была травмированной, а была здоровой, сильной, уравновешенной. И это будет», – отметил Кадыров.

Ранее в сети опубликовали фото трансгендерного адмирала США Рейчел Левин, которая посетила вечер в посольстве Франции в честь годовщины взятия Бастилии.

В марте 2021 года Сенат США по предложению президента страны Джо Байдена утвердил трансгендера Рейчел Левин помощником министра здравоохранения. Рейчел Левин стала первым трансгендером на таком высоком посту в США.

В прошлом Левин идентифицировала себя как мужчину, была жената и имела двоих детей, но в 2011 году сменила пол и в 2013 году развелась.

Напомним, с 1 января 2018 года трансгендеры могут записываться на службу в вооруженные силы США. Против этого решения выступал предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп, но суд решил отменить запрет, введенный американским президентом.