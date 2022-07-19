Академик РАН рассказал о новом подвиде COVID-19 «Кентавр»

«Кентавр» является лишь подвидом штамма коронавируса «омикрон» и не обладает какими-то необычными новыми свойствами. Причин для беспокойства нет, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя выявление данного заболевания у пятерых людей в столице.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в Москве выявили пять человек, которые заболели подвидом COVID-19 «Кентавр», который относится к подварианту штамма «омикрон». Отмечается, что у всех пятерых граждан заболевание протекает легко.

«Подъем заболеваемости в России в ближайшее время будет, но не думаю, что катастрофический. Наступит он скорее всего в осенне-зимний период. А что касается «Кентавра», то речь идет не о новом варианте, а о подвиде коронанавируса. Это все равно известный нам штамм «омикрон», – говорит Зверев.

Он подчеркивает, что «Кентавр» является одним из подвариантов «омикрона», и свойства вируса существенно не меняются. То есть, он не способен вызвать какое-то более тяжелое заболевание, а лишь может чуть быстрее распространяться и замещать те варианты «омикрона», которые сейчас находятся в популяции.

«Люди, которые переболели предыдущими «омикронами», будут устойчивы к этому подвиду. Так что абсолютно неважно, какой вид «омикрона» у нас в России преобладает, картины в целом это не меняет. Пока ничего, из-за чего можно было бы беспокоиться, я не вижу», – заключил академик.

Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов предупредил, что из-за выявления в России случая заболевания оспой обезьян в стране могут вернуть эпидемические меры, которые действовали при пандемии COVID-19.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД