Вирусолог сравнил меры защиты от COVID-19 и оспы обезьян

Если для заражения вирусом оспы обезьян человеку не требуется длительное время контактировать с больным, то придется вернуться к тем же мерам, что были при COVID-19, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов, комментируя выявление первого случая заболевания оспой обезьян в России.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России выявлен первый случай заражения оспой обезьян. Отмечается, что заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы. В ведомстве порекомендовали россиянам использовать медицинские маски при контакте с вернувшимися из стран, где выявлены случаи оспы обезьян.

«Опасность распространения оспы обезьян в России есть. Эта болезнь распространяется по материкам и континентам, в том числе и в Европе с ее чистоплотностью. Передается заболевание от человека к человеку. Передача стала ускоренная, очевидно, по сравнению с тем, что было описано для этой болезни раньше. Если раньше она останавливалась из-за того, что больного человека сразу было видно, он как минимум недомогает, у него появляется температура, сыпь, и с этим человеком никто длительно не контактировал, то сейчас, по-видимому, вирус изменен и заражение происходит быстрее», – говорит Чепурнов.

Насколько актуально будет соблюдение масочного режима при распространении данного заболевания, вирусолог сказать затрудняется. Исходя из того, что оспа обезьян передается воздушно-капельным путем, защита в виде медицинской маски может поспособствовать остановке распространения, однако специалист не исключает, что заболевание имеет и другие способы передачи. Для выяснения данного вопроса необходимо провести ряд исследований.

«Насколько это критично – не знаю. Но я бы подумал о вакцинации. По крайней мере можно было бы предоставить такую возможность для тех, кто захочет, поскольку косметически это очень травмирующая болезнь. Думаю, даже многие антиваксеры вприпрыжку побегут на прививку, чтобы не попасть под раздачу», – считает профессор.

Он подчеркивает, что болезнь медленно, но неумолимо расползается. Предсказать, каковы риски перерождения локальных случаев заражения в эпидемию, очень сложно. Более того, пока эпидемиологи не знают, как именно заболевание распространяется.

«Пока у нас очень мало данных о способах распространения, знаем, только что при тесном контакте идет заражение и о дозе. Дозозависимый эффект, очевидно, здесь играет важную роль. Это когда возрастает частота мутирования с увеличением дозы ионизирующего излучения или длительности мутагенного воздействия. Раньше он срабатывал на то, что люди длительно не контактировали с больными. Сейчас если этого нет, и вирус распространяется быстрее, возможно придется вернуться к тем же эпидемическим мерам, что были при коронавирусе», – заключил Чепурнов.

В конце июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ситуация со вспышкой оспы обезьян в мире не является чрезвычайной в области здравоохранения, имеющей международное значение. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заметил, что штамм оспы обезьян необычно быстро мутирует, за май-июнь произошло более 50 мутаций, хотя раньше их было две-три за два года.