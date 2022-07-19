Заболевших подвидом COVID-19 «Кентавр» выявили в Москве

Пятеро заболевших подвидом COVID-19 «Кентавр» выявлены в Москве, все болеют легко, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Согласно сообщению, за последние две недели к линии BA.1 геноварианта «омикрон» отнесено 1,85% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 – 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 – 51,67%, к геноварианту «дельта» – 0,73%.

«В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 («Кентавр») штамма «омикрон». Забор материала датирован июлем. Материал отобран в г. Москве. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там добавили, что эпидситуация в России по COVID-19, в том числе в части распространения новых вариантов «омикрона», находится на контроле.

Согласно сообщению, в связи с распространением новых подвариантов штамма «омикрон» наблюдается рост выявленных случаев COVID-19. При этом заболевание, вызванное подвариантами, чаще всего протекает в легкой форме.

«Эпидемическая ситуация по COVID-19, в том числе в части распространения новых подвариантов штамма «омикрон», находится на строгом контроле Роспотребнадзора», – говорится в сообщении.

Напомним, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки госпитализировано 1337 человек, на 132,5% больше по сравнению с 18 июля.

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