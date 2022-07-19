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Эрдоган анонсировал обсуждение ситуации в Сирии с президентами России и Ирана
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Президент Турции Эрдоган заявил, что обсудит с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси последние события в Сирии на трехсторонней встрече во вторник в Тегеране.
«Помимо встречи стратегического совета на высшем уровне между Турцией и Ираном будет реализована еще одна встреча в рамках «тройки» по астанинскому процессу. Я и мои коллеги – уважаемый господин Путин и уважаемый господин Раиси – обсудим последние события в Сирии, обсудим то, что у нас есть на столе», – сказал Эрдоган в своем заявлении для прессы в Тегеране, сообщает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Эрдоган рассчитывает провести двусторонние переговоры с Путиным в ходе визита в Иран.
Эрдоган вновь пригрозил заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара по-прежнему может заморозить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии, если они не выполнят ее условия, касающиеся противодействия террористическим организациям.
«Хочу еще раз напомнить, что если Швеция и Финляндия не предпримут необходимые шаги для выполнения наших условий, мы заморозим этот процесс. Турция придерживается очень четкой позиции, все остальное – их [Швеции и Финляндии] дело», – сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам заседания правительства, которое прошло под его председательством, сообщает ТАСС.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, 18 мая подали заявки на вступление в НАТО. Как ожидалось, приглашение на вступление они должны были получить на саммите альянса в Мадриде, однако вето Турции блокировало этот процесс. Главы МИД Турции, Швеции и Финляндии в присутствии генсека НАТО подписали 28 июня в Мадриде меморандум, снимающий преграды на пути вступления северных стран в альянс.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «вселенским позором» итоги мадридского саммита НАТО, где с беспрецедентной скоростью было оформлено решение о членстве в альянсе Швеции и Финляндии. Она добавила, что политики в Хельсинки и Стокгольме до сих пор не могут объяснить, о чем они договорились с Турцией.
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Эксперты объяснили важность будущей встречи Путина, Эрдогана и Раиси
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«Во время встречи в рамках астанинского формата Россия сможет показать Турции, что не собирается уходить из Сирии, и провести переговоры по ряду аспектов с Ираном. Также Москва сможет послать несколько важных сигналов другим странам региона», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя предстоящую встречу лидеров России, Турции и Ирана в Тегеране.
«Не думаю, что по итогам встречи стоит ожидать каких-то конкретных решений. Но сам факт диалога очень важен, поскольку на фоне международной политической обстановки тема Сирии в последнее время ушла в тень», – сказал Федор Лукьянов, глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Теперь на Ближнем Востоке есть серьезные опасения, что Москва в скором времени снизит свою активность на этом направлении. Кроме того, некоторые допускают, что на фоне ситуации вокруг Украины Россия и вовсе свернет дела в регионе. На деле же это не так. У нас есть возможность продемонстрировать свою позицию», – отмечает собеседник.
Эксперт также заметил, что для Москвы важен не только трехсторонний диалог, но личные двухсторонние переговоры глав России, Турции и Ирана. «С Анкарой у нас целый ряд тем, которые Москва может обсудить: начиная с Украины, «зернового вопроса», обхода санкций и заканчивая Карабахом, а также Сирией», – говорит Лукьянов.
«Отдельно важно обратить внимание на переговоры с Ираном. Дело в том, что в отношениях с Тегераном в последнее время стали появляться некие заминки. И в силу изменившихся обстоятельств мы имеем дело с очень своенравным и непростым партнером. В Тегеране очень нервно следят за тем, чтобы не оказаться на второстепенных ролях. И переговоры призваны отогнать подобные мысли у Раиси», – заключил Лукьянов.
В свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что визит Владимира Путина в Тегеран отражает изменившуюся систему внешнеполитических приоритетов России. По его словам, значение Тегерана как партнера Москвы сейчас возрастает как на экономическом направлении, так и на военно-политическом и региональном треках. В связи с этим поездка в Тегеран является символичной и несет определенный сигнал, цитирует Кортунова ТАСС.
«Идет расширение многосторонних форматов сотрудничества незападных стран, – отметил специалист. – Иран не так давно начал процесс формального вхождения в ШОС. Вот сейчас обсуждается вопрос дальнейшего развития БРИКС. Есть целый ряд других многосторонних форматов, важных и для России, в которых участвует Иран. Это, безусловно, явный сигнал и Западу, и Востоку, что формируется новая геополитическая реальность, с которой так или иначе придется считаться».
Напомни, во вторник в Тегеране пройдет встреча лидеров России, Ирана и Турции. Как заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, главы государств обсудят «все интересующие их вопросы». Формат такой трехсторонней встречи называют астанинским, поскольку в свое время он создавался в том числе для взаимодействия этих стран в интересах сирийского урегулирования. Обсуждение этого процесса станет одной из тем саммита глав государств.
Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил актуальность данной встречи. «Президенты Ирана, Турции и России договорились встретиться в Тегеране, по очередности именно там должна состояться встреча. Она весьма важна и актуальна, это хорошая возможность обсудить региональные и международные проблемы», – цитирует ТАСС Пескова.
Помимо трехсторонних переговоров, на полях саммита также запланированы двусторонние контакты. Как сообщил посол России в Иране Леван Джагарян, Владимир Путин встретится с духовным лидером и верховным руководителем Ирана Али Хаменеи, а также с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва продолжит усилия по восстановлению ядерной сделки с Ираном, считая важным продолжить контакты по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).
«Вполне логично, что в ходе двух контактов [Путина] с иранскими руководителями будет обсуждена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», – сказал представитель Кремля.
По словам Ушакова, на встрече во вторник в Тегеране обсудят и вопрос вывоза украинского зерна. Помощник российского лидера подчеркнул, что Москва готова к продолжению работы по этому направлению.
«Конечно, этот вопрос будет непосредственно обсуждаться между президентами, это сто процентов», – сказал представитель Кремля, анонсируя темы предстоящей встречи глав двух государств, сообщает ТАСС.
Ушаков констатировал, что «работа ведется весьма активно». Он напомнил, что 13 июля в Стамбуле прошла первая четырехсторонняя встреча по зерну с участием представителей России, Украины, Турции и ООН, «договорились подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов, условлено об открытии совместного координационного центра в Стамбуле».
Помощник президента России также отметил, что по итогам саммита в рамках астанинского формата в Тегеране лидеры планируют принять совместное заявление, проект которого «подготовлен и уже практически согласован».
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Названа тема разговора Путина и Эрдогана в Тегеране
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече во вторник в Тегеране обсудят вопрос вывоза украинского зерна, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, подчеркнув, что Москва готова к продолжению работы по этому направлению.
«Конечно, этот вопрос (о вывозе украинского зерна) будет непосредственно обсуждаться между президентами, это сто процентов», – сказал представитель Кремля, анонсируя темы предстоящей встречи глав двух государств, сообщает ТАСС.
Ушаков констатировал, что «работа (по вывозу украинского зерна) ведется весьма активно». Он напомнил, что 13 июля в Стамбуле прошла первая четырехсторонняя встреча по зерну с участием представителей России, Украины, Турции и ООН, «договорились подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов, условлено об открытии совместного координационного центра в Стамбуле».
«Мы готовы продолжать работу на этом треке, и эта работа будет продолжена», – заверил Ушаков.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и решение «зернового вопроса», сообщила канцелярия турецкого лидера.
Путин призвал госкорпорации инвестировать в технологические компании России
Крупным российским госкорпорациям, накопившим миллиарды долларов, нужно инвестировать в отечественные высокотехнологичные и быстроразвивающиеся компании, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По его словам, пока в стране нет обеспечения молодых высокотехнологичных компаний источниками финансирования, передает ТАСС.
«Надо проработать с нашими компаниями, которые не знают, куда накопленные миллиарды долларов девать. Ну, вот замечательное направление использования этих ресурсов – ну, пожалуйста. Надо встречаться с ними, работать, объяснять, создавать альянсы соответствующие», – указал глава государства, обсуждая возможности инвестирования в технологические компании.
Ранее президент Владимир Путин назвал скромным результат Ростеха, говоря о направлениях, за которые компания отвечает.
Путин заявил об обязательном выходе России на путь опережающего развития
Россия преодолеет любые трудности и выйдет на траекторию опережающего развития, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Будет прорыв в технологиях, широкой цифровой трансформации, подготовке специалистов в этих сферах – преодолеем и любые трудности, и нынешние, и будущие. А трудности возникают всегда, но мы любые трудности преодолеем и выйдем на траекторию опережающего развития», – передает ТАСС слова Путина.
Президент попросил правительство России, региональные команды «ставить вопросы технологического развития во главу угла в своей деятельности».
Ранее президент заявил, что крупным российским госкорпорациям, накопившим миллиарды долларов, нужно инвестировать в отечественные высокотехнологичные и быстроразвивающиеся компании.
Путин поручил актуализировать стратегию цифровой трансформации в России
Президент России Владимир Путин поручил перезапустить работу по развитию сквозных технологий и актуализировать стратегию цифровой трансформации в России.
«Работа по развитию сквозных технологий должна быть перезапущена, скорректирована с учетом реальных потребностей в экономике и новых условий, в которых мы живем. Необходимо актуализировать и стратегию цифровой трансформации с позиции полноты охвата всех отраслей экономики и социальной сферы, а также глубины и значимости планируемых в них изменений», – сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.
Ранее в ходе заседания Путин заявил, что крупным российским госкорпорациям, накопившим миллиарды долларов, нужно инвестировать в отечественные высокотехнологичные и быстроразвивающиеся компании.
Путин предложил закрепить за каждым вице-премьером вопросы высокотехнологичных отраслей
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам предложил закрепить за каждым вице-премьером развитие в высокотехнологичных отраслях.
«У нас Андрей Рэмович (Белоусов) отвечает за все, за всю эту поляну, но мне представляется целесообразным, чтобы под его руководством... И попросил бы председателя правительства потом контролировать все, что происходит. Вот наметили бы грядку для каждого заместителя председателя правительства», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Ранее Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что одной из основных целей нацпроектов остается снижение бедности в России.
Стало известно о серьезных подвижках в переговорах по зерновому вопросу
Переговорщикам по зерновому вопросу удалось достичь серьезных подвижек, однако остались технические вопросы, проинформировал знакомый с ситуацией источник.
«Там серьезные подвижки есть», – передает РИА «Новости» его слова, с пометкой, что источник не смог уточнить, когда состоится следующая встреча, поскольку имеются «технические вопросы».
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил надежду на достижение соглашения о вывозе зерна с Украины по Черному морю на этой неделе.
Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вернуть российское продовольствие и удобрения на рынки. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе выступления на мероприятии высокого уровня ГА ООН по борьбе с продовольственным кризисом заявил, что западные санкции против России препятствуют экспорту продовольствия и стали оружием против продовольственной безопасности во всем мире.
В прошлую пятницу в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива».
Путин: До 2023 года будет рекультивировано не менее 111 свалок
Более ста свалок будут рекультивированы в российских регионах до 2023 года по федеральному проекту «Чистая страна», заявил во время заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин.
«Рекультивируются несанкционированные свалки в Татарстане, Чувашии, на Ставрополье, в Омской, Рязанской, Тульской и других областях. В этом году будет убрано еще 17 таких свалок, а до конца 2023 года не менее 111. Вы знаете, как все это начиналось на одной из «Прямых линий»: граждане остро поставили этот вопрос – вопрос с этими свалками. Хотелось бы, конечно, еще большими темпами, но все-таки работа идет», – приводятся слова Путина на сайте Минприроды России.
Отмечается, что недавно глава Минприроды выступил с инициативой – выработать упрощенный механизм приемки проектов по ликвидации свалок Главгосэкспертизы, которые рассматриваются только после подтверждения наличия финансирования и одобрения на штабе в Минстрое России. При этом Минприроды России финансирование может подтвердить только после получения положительных заключений госэкспертиз.
Кроме того, с этого года началась реализация нового федерального проекта «Генеральная уборка». Для его реализации Минприроды России выступило с инициативой наделить Росприроднадзор и Роспотребнадзор новыми полномочиями.
Ранее министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявлял, что экология – одно из главных условий повышения качества жизни граждан.
МИД: Саммит России, Ирана и Турции позволит обсудить все интересующие вопросы
Встреча России, Ирана и Турции на высшем уровне 19 июля в Тегеране позволит лидерам обсудить все интересующие вопросы, заявил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.
«Предстоит очень важная встреча на высшем уровне в Тегеране с участием руководителей России, Турции и Ирана. Этот формат мы называем астанинским, в свое время он создавался, в том числе, для взаимодействия этих ведущих стран в интересах сирийского урегулирования. Сегодня, как и любой саммит, он должен позволить по решению участников обсудить все интересующие эти три страны вопросы», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин отправится в Тегеран, где состоится трехсторонний саммит президентов России, Ирана и Турции, стран – гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Также состоятся двусторонние контакты на полях этого саммита. После этого Путин вернется в Москву и продолжит работу в столице.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил актуальность встречи президентов России, Ирана и Турции, так как будет возможность обсудить региональные и международные проблемы.
Путин назвал прошедший год самым успешным в сфере строительства
В прошлом году в России было введено 92,6 млн кв. метров жилья, что на 18,7% больше, чем планировалось, увеличилась и выдача ипотеки, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По словам президента, было выдано рекордное количество ипотечных кредитов – почти два миллиона, в том числе благодаря государственным программам ипотечного кредитования. Также растет количество реализованных проектов по созданию комфортной городской среды, передает РИА «Новости».
Вместе с тем президент указал на проблему с возведением новостроек без детсадов и школ рядом, обратил внимание губернаторов на это.
«В ряде регионов остаются проблемы с доступностью этих учреждений, особенно в таких новостройках, где вовремя не позаботились о необходимой инфраструктуре. Конечно, строить нужно, мы много раз об этом говорили, но нужно так строить, чтобы все-таки людям комфортно жилось, а получается иногда, что в итоге родителям приходится возить детей в другой район города», – приводит ТАСС слова Путина.
Он попросил «руководителей регионов обратить на это особое внимание, ведь в новых кварталах живет немало именно молодых семей, семей с детьми, и их планы по рождению детей зачастую во многом зависят от того, насколько развита инфраструктура в их микрорайоне».
Ранее Путин заявил, что задача по доступности яслей и детских садов в России почти решена, надо обратить внимание на регионы, в которых проблема еще не до конца ликвидирована.
Путин заявил о необходимости поддержки попавших под санкции институтов развития
Необходимы системные меры поддержки для российских институтов развития, попавших под санкции, заявил президент России Владимир Путин в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Вы тоже упомянули о работе с нашими институтами развития. Некоторые из них прямо назвали. Здесь тоже нужны какие-то системные меры поддержки этих структур, поскольку они практически все попали под санкции», – приводит ТАСС слова Путина после доклада первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Ранее Путин заявил, что Россия не может развиваться оторванно от всего мира, но так и не будет, несмотря на санкции.
Путин поручил согласовать проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств
Президент России Владимир Путин поручил за две недели завершить согласование между ведомствами нюансов, касающихся эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств.
«Не затягивайте, пожалуйста. В течение двух недель вопрос этот закройте, пожалуйста, все эти согласования закройте», – сказал он, заслушав доклады профильных ведомств на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.
Путин попросил премьер-министра России Михаила Мишустина доложить о том, какое решение будет принято. «Доложите потом, как коллеги между собой договорились. Мы с вами так и поступим», – пояснил Путин.
В апреле Путин поручил правительству подготовить законопроект об эксперименте по продаже рецептурных лекарств дистанционно.
Путин: Необходимо создать механизм привлечения капитала в технологические компании
Многие российские быстрорастущие технологические компании, например, Ozon и Яндекс, финансировали свои ресурсы с западных рынков, с которыми сегодня есть трудности, надо создать в финансовой системе России такие механизмы, заявил президент России Владимир Путин в ходе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Многие российские быстрорастущие технологические компании – такие, например, как Озон или Яндекс, – финансировали свое развитие за счет привлечения ресурсов с западных финансовых рынков. Скажем прямо, российская финансовая система была не готова обеспечивать ресурсами те компании, которые не имеют активов или большой прибыли, но при этом имеют большую перспективу развития», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
По его словам, только у Ozon убыток уже почти 20 лет подряд, однако только за прошлый год объемы продаж товаров на этой платформе приблизились к отметке 0,5 трлн рублей, а в следующем году могут и превысить триллион.
«Такие наши компании активно использовали, как я уже говорил, западные финансовые институты, с которыми сегодня есть известные трудности. Они нам недоступны. Необходимо в короткие сроки сформировать такие механизмы в российской финансовой системе, чтобы быстрорастущие российские компании могли привлекать отечественный частный капитал под свое развитие. И очень рассчитываю на обстоятельные предложения и министерства финансов, и Банка России, в чьей зоне ответственности находится работа финансового рынка», – сказал Путин.
Также Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину взять на особый контроль реализацию проектов по высокотехнологичным направлениям, сообщает ТАСС.
«Считаю целесообразным за каждым направлением закрепить ответственного в ранге вице-премьера. У нас [первый вице-премьер] Андрей Рэмович [Белоусов] отвечает за все, за всю эту «поляну», но мне представляется целесообразным, чтобы под его руководством – и я просил бы председателя правительства [Михаила Мишустина] потом контролировать все, что происходит – наметили бы «грядку» для каждого заместителя председателя правительства. И необходимо здесь определять более амбициозные показатели, исходя из сегодняшних потребностей нашей экономики», – сказал президент.
МИД: Участие Лондона в вывозе зерна с Украины не требуется
Участие каких-либо стран, кроме России, Турции, Украины в операции по вывозу зерна через Черное море не требуется, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин.
«Я не вижу для этого необходимости, поскольку речь сегодня идет о трех странах и содействии со стороны ООН», – передает РИА «Новости» его слова.
Вершинин добавил, что поставки зерна с Украины, в случае достижения договоренности о вывозе по Черному морю, не будут подвергаться ударам со стороны России.
«Я напомню о заявлении нашего президента, который говорил, что если украинцы разминируют порты и будут направлять суда с грузом зерновых, эти поставки, естественно, будут гарантированно избавлены от каких-либо нападений, будет обеспечен мирный проход», – отметил он.
Кроме того, по словам замглавы МИД, Россия считает неприемлемой перспективу отправки западных вооружений Киеву судами, которые, как ожидается, будут вывозить зерно Черным морем.
«В принципиальном плане мы, конечно же, считаем невозможным использовать эти гуманитарные поставки для того, чтобы поставлять летальные вооружения западных стран (а их очень много) на Украину и которые дополнительно разжигают непримиримость украинской стороны», – добавил он.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил надежду на достижение соглашения о вывозе зерна с Украины по Черному морю на этой неделе.
Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вернуть российское продовольствие и удобрения на рынки. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе выступления на мероприятии высокого уровня ГА ООН по борьбе с продовольственным кризисом заявил, что западные санкции против России препятствуют экспорту продовольствия и стали оружием против продовольственной безопасности во всем мире.
В прошлую пятницу в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива».
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