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Эрдоган намерен провести двусторонние переговоры с Путиным в Иране
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ходе визита в Иран, сообщили канцелярии турецкого лидера.
«Президент планирует провести двустороннюю встречу со своим российским коллегой», – приводит текст заявления РИА «Новости».
Во вторник сообщалось, что президент России Владимир Путин во время визита в Тегеран на следующей неделе проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и решение «зернового вопроса», сообщила канцелярия турецкого лидера.
Западные СМИ сравнили, как Саудовская Аравия принимала Путина и Байдена
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Различия в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показывает усиливающуюся роль Москвы, заявил в колонке для Welt журналист Даниэль-Дилан Бемер.
Обозреватель напомнил, что во время визита в Эр-Рияд предыдущего хозяина Белого дома Дональда Трампа в 2017 году ему оказали роскошный прием в виде танцев с саблями и отдельной гостиницы для американского президента, напоминающей дворец. Однако гостеприимство саудитов при визите Путина было еще большим, передает РИА «Новости».
«Больший шик и почет [во время визита Трампа] трудно было себе представить. Казалось бы. Однако, когда двумя годами позже российский президент Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию, то его кортеж при проезде по Эр-Рияду сопровождал эскорт из 16 всадников на благородных скакунах. Путину предоставили настоящий дворец из личного владения королевского семейства. Это был шик не хуже, чем у Трампа, и тогда почет и в самом деле достиг пика», – написал Бемер.
А вот действующего президента США Байдена Эр-Рияд встречает совсем по-другому, указал он. «Американский президент Джо Байден, прибывает сейчас в Саудовскую Аравию без перспективы подобных почестей. Его ждет довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, куда, помимо руководства Саудовской Аравии, входят главы государств Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. В качестве гостей приглашены Египет, Ирак и Иордания. Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах», – отметил Бемер.
Он напомнил, что Вашингтон потерпел неудачу, пытаясь заставить своих ближневосточных союзников выступить против Москвы в вопросе Украины. Они не поддержали политику Запада в отношении Киева, а ОАЭ воздержались и не проголосовали за антироссийскую резолюцию, предложенную Штатами в Совбезе ООН.
«От своих арабских союзников США получили первый и неожиданный отказ. Не прошла попытка американцев создать после 24 февраля глобальный антироссийский фронт», – указал эксперт.
Напомним, Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогджи. Также Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста. В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман напомнил главе американского государства о тюрьме Абу-Грейб в Ираке, где американские военные пытали и унижали иракских узников.
Эксперты объяснили кадровые перестановки в Роскосмосе
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«Назначение Юрия Борисова свидетельствует о том, что сейчас в аэрокосмической отрасли России главным станет реализация военной программы», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Илья Крамник. Ранее президент уволил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назначив на эту должность бывшего вице-премьера Юрия Борисова.
«От реализации военной программы будет зависеть обороноспособность нашей страны в нынешних непростых условиях. Это станет приоритетом на ближайшие годы», – убежден научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник. «Учитывая, что Борисов курировал военно-промышленный комплекс, его назначение в Роскосмос означает приоритет военной программы. Думаю, перед ним будет поставлена задача обеспечить ее реализацию», – полагает Крамник.
Схожее мнение выразил и политолог Михаил Виноградов. Назначение Юрия Борисова связано с «усилением военной составляющей космической отрасли», – сказал он газете ВЗГЛЯД. «Такие кадровые перестановки могут свидетельствовать о возможном сдвиге в сторону усиления военной составляющей космической отрасли. Это особенно актуально в условиях того, что интерес к гражданскому освоению космоса находится на спаде», – посетовал собеседник.
В пятницу глава государства Владимир Путин принял ряд кадровых решений. Своим указом он сместил Юрия Борисова с должности вице-премьера. Также Путин освободил от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и назначил на эту должность Борисова. Кроме того, Путин подписал указ о назначении Дениса Мантурова вице-премьером.
Еврокомиссия решила смягчить ряд санкций против России
Еврокомиссия планирует внести ряд изменений в режим санкций в отношении Москвы таким образом, чтобы они не затрагивали экспорт продовольствия и зерна из России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Согласно информации источников, Еврокомиссия также намерена ввести новые антироссийские рестрикции. Они коснутся золота, химикатов и машиностроения, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград, более 80%.
Кроме того, Европейский суд юстиции частично признал правоту по иску против Еврокомиссии оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG, оспаривавшей дополнения в газовую директиву ЕС.
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В Совфеде призвали к демилитаризации всей Украины после угроз атаковать Крымский мост
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Поступающие от Киева угрозы атаковать Крым или Крымский мост подтверждают необходимость проведения денацификации и демилитаризации на всей территории Украины, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры», – написал сенатор в своем Telegram-канале.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого.
Напомним, представитель украинского главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что украинские военные могут применить американские реактивные системы залпового огня HIMARS для атаки объектов на Крымском полуострове. Бывший главнокомандующий НАТО генерал ВС США Филипп Бридлав заявил, что украинская сторона может нанести «сокрушительный удар» по российской, ударив по Крымскому мосту недавно поставленными ракетами Harpoon, и это будет «законной целью».
Минобороны показало уничтожение пусковой установки американской РСЗО HIMARS на Украине
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Минобороны России опубликовало видео уничтожения в Донецкой народной республике высокоточным оружием наземного базирования пусковой установки и транспортно-заряжающей машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных на Украину США.
На кадрах видно, как военнослужащие прицеливаются и наносят удар по американским пусковым установкам, передает ТАСС.
M142 HIMARS – высокомобильная РСЗО, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Установка с шестью направляющими для пуска ракет калибра 227 мм или одной управляемой оперативно-тактической баллистической ракеты семейства ATACMS смонтирована на пятитонном шестиколесном шасси семейства средних тактических автомобилей FMTV.
Ранее в Минобороны заявили, что в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США.
В Индии заявили о неудачной попытке западных лидеров «всей толпой» навалиться на Путина
Конфронтация с Россией представляет серьезную опасность для президента США Джо Байдена, пишет индийское издание The Statesman.
По мнению автора статьи Сунила Шарана, поддержка Вашингтоном Киева со всеми вытекающими из этого экономическими последствиями снижает шансы американского лидера на переизбрание.
«Первым поводом для беспокойства американцев стала высокая инфляция, которую американский президент так и не смог укротить. Бензин подскочил уже до 6 долларов за галлон, и ничто не предвещает улучшений», – отметил обозреватель, подчеркнув, что Владимир Путин смог нанести удар в нужный момент, передает РИА «Новости».
Автор публикации также указал на попытки западных стран «навалиться» на российского президента «всей толпой». В частности, Шаран напомнил о многочисленных экономических ограничениях, введенных против Москвы.
«Все, кто пытались наказать Россию-матушку, сами жестоко за это поплатились», – подчеркнул он, отметив, что российский лидер «убивает» президентство Байдена.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
В ДНР заявили о развитии наступления союзных войск на Соледар
Силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских военных установили контроль над селами Новая Каменка и Стряповка под Соледаром, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 17 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила 253 населенных пункта, включая Новую Каменку и Стряповку», – цитирует сообщение штаба «Донецкое агентство новостей».
Уточняется, что на данный момент продолжается наступление в сторону Соледара.
Накануне в Минобороны заявили, что ВСУ оборудовали в одной из школ Соледара опорный пункт, в подвале создан склад боеприпасов, а на прилегающей территории размещено тяжелое вооружение.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские военные пока могут покинуть Северск, но лишь малыми группами в направлении Соледара, все дороги находятся под контролем союзных сил.
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Макфол признал поддержку многими в США позиции Путина по Украине
Многие американцы, в том числе представители научного сообщества, разделяют мнение президента Владимира Путина об историческом единстве России и Украины, заявил бывший посол США в Москве Майкл Макфол.
«В США есть много людей, разделяющих некоторые заявления Путина об Украине: «Русские, украинцы, они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном одинаковы, не так ли? <…> «. Такими категориями рассуждают даже ученые и профессора», – сказал Макфол в интервью украинским СМИ. Его слова передает РИА «Новости».
Как указал экс-дипломат, многие американские специалисты помнят, что и Россия, и Украина ведут свою историю с единого Древнерусского государства.
Макфол выразил мнение, что Вашингтон вместе с Киевом должны реализовать некую образовательную программу, с помощью которой мир обучат новой истории Украины, выгодной Западу.
Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что русские и украинцы являются одним народом. Так, он называет русских и украинцев единым целым в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной 12 июля 2021 года. В публикации российский лидер обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
В Китае рассказали, как Путин «сломал» Запад
Призывы Запада объединиться против России не нашли отклика в других частях мира, пишет гонконгское издание South China Morning Post.
По мнению автора статьи Мохамеда Зишана, Владимир Путин ловко смог заручиться поддержкой развивающихся стран и сломать программу Запада по Украине.
«В последние недели российский лидер, будучи далеко не изолированным, контактировал с президентом Индонезии Джоко Видодо, недавно свергнутым президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой и президентом Сенегала Маки Саллом, который также является председателем Африканского союза», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Обозреватель добавил, что, несмотря на попытки представителей Запада избегать Сергея Лаврова на встрече G20, главу российского внешнеполитического ведомства застали за «душевным разговором» с коллегами из Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентины.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
В Запорожской области начали ремонт дороги Мелитополь – Бердянск
Ремонт дороги Мелитополь – Бердянск начался на территории Запорожской области, вышедшей из-под контроля Киева. Всего планируется отремонтировать 105 км дороги, сообщил глава администрации области Евгений Балицкий.
«Инфраструктура Запорожской области будет восстановлена. Сегодня начался ремонт дороги Мелитополь – Бердянск. В плане – ремонт 105 км дорожного полотна», – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время на участке дороги началось фрезерование старого покрытия и укрепление основания.
Ранее сообщалось, что администрация порта в Бердянске на освобожденной территории Запорожской области возобновила работу семи из девяти существующих причалов и другой инфраструктуры.
В Госдуме предупредили Киев об ответном ударе в случае атаки Крымского моста
Попытка атаки на Крымский мост обернется для киевского режима ответным сокрушительным ударом, после которого они не смогут оправиться, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Попытка атаковать украинскими националистами Крымский мост обернется сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия. За свою провокацию киевский режим получит такой ответ, что уже не сможет оправиться», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, Крымский мост и инфраструктура Крыма надежно защищены. «Ответственность за провокацию в отношении Крыма понесут и США, которые поставляют на Украину летальное оружие. Россия не будет церемониться с врагами, если США решили стать в их ряды. У нас есть возможности поставить на место американские власти, которые перешли все дозволенные границы. Призываем американский народ вернуть своей стране цивилизованный облик и прогнать режим Байдена, который стремится утопить весь мир в крови», – подчеркнул депутат ГД.
Кроме того, сенатор от полуострова Ольга Ковитиди заявила, что угрозы Крымскому мосту со стороны Украины нет, он хорошо защищен российскими противоракетными комплексами, свою роль играет и расстояние до моста.
По словам Ковитиди, в России здраво оценивают технические возможности имеющегося у Украины вооружения, более того, «на опережение предвидим и оцениваем заданные параметры даже не поставленных систем вооружения».
«Понимаем, что имеющиеся расклады, с учетом расстояния, говорят о пространственной недосягаемости Крымского моста для противника. Периодические заявления «беспокойных» украинских соседей, нами оцениваются, фильтруются, систематизируются», – сказала законодатель.
По ее мнению, помимо уже предусмотренных мер безопасности Крымского моста, охраняемого двумя полками С-400 «Триумф», комплексами ПВО «Тор-М2», «Панцирь-С1», средствами радиоэлектронной борьбы, еще рядом иных защитных систем и мероприятий, «предусмотрены дополнительные серьезные меры предосторожности».
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого.
Позже глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что угрозы атаковать Крым или Крымский мост, поступающие от Киева, подтверждают необходимость проведения денацификации и демилитаризации на всей территории Украины.
Напомним, представитель украинского главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что украинские военные могут применить американские реактивные системы залпового огня HIMARS для атаки объектов на Крымском полуострове. Бывший главнокомандующий НАТО генерал ВС США Филипп Бридлав заявил, что украинская сторона может нанести »сокрушительный удар» по российской, ударив по Крымскому мосту недавно поставленными ракетами Harpoon, и это будет «законной целью».
ВСУ обстреляли село Некислица в Брянской области
Украинские военные обстреляли территорию приграничного села Некислицы Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Сегодня в 5.00 с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района. В результате обстрела повреждена линия электропередач. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. Бригада электриков также выехала на место, она приступит к восстановлению линии после работы оперативных служб», – написал он в своем Telegram-канале.
Тремя днями ранее украинские беспилотники обстреляли пограничный пост поселка Черноземный и местную АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области.
Поселок Белая Березка в Брянской области подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Украины 12 июля.
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Путин проиндексировал военные пенсии
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому военным пенсионерам проиндексируют пенсии на 10% с 1 июня.
Закон также устанавливает особенности прохождения службы военнослужащими, которые признаны негодными или ограниченно годными по состоянию здоровья, и награждены госнаградами за участие в боевых действиях, передает ТАСС.
Если ранее выплаты, которые получали военнослужащие за выполнение боевых задач, в том числе в ходе спецоперации, могли быть списаны кредиторами, то теперь ситуация меняется. Банки не смогут их списывать по исполнительным документам как социально значимые и иные выплаты.
В мае Путин объявил об индексации пенсий на 10% для неработающих пенсионеров с 1 июня, кроме того, он предложил увеличить на 10% МРОТ и прожиточный минимум.
Путин разрешил разводить кроликов и кур на садовых участках
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому владельцы садовых и огородных участков смогут разводить там кур и кроликов, также документ упрощает оформление таких участков в долевую собственность.
Новый закон упрощает передачу участков общего пользования в общедолевую собственность в рамках товариществ садоводов и огородников, передает РИА «Новости».
Документ предполагает, что теперь нет необходимости получать согласие всех собственников садовых или огородных участков, расположенных в границах товарищества в случае принятия решения общим собранием его членов о такой передаче.
Также допускается использование садовых и огородных участков для выращивания сельскохозяйственной птицы и кроликов для собственных нужд. При этом необходимо соблюдать земельное законодательство, ветеринарные нормы и правила, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы.
Для этого такая возможность должна быть предусмотрена градостроительным регламентом для территории, где находится участок, либо выдано разрешение.
Кроме того, документ допускает передачу имущества общего пользования, находящегося в границах садоводства или огородничества, в собственность организаций, проводящих газ, воду, теплоснабжение и электроснабжение.
Члены НКО смогут приобретать до 1 марта 2031 года в собственность без проведения торгов находящийся в госсобственности или муниципальной собственности садовый или огородный земельный участок независимо от даты вступления в членство.
Гроссмейстер Карякин привез технику и амуницию бойцам Донбасса
Вице-чемпион мира по шахматам 2016 года Сергей Карякин в составе гуманитарной миссии Народного фонта доставил 117-му стрелковому полку НМ ДНР технику и амуницию. Груз был закуплен на 10,4 млн рублей, которые собрали неравнодушные россияне в рамках проекта «Все для Победы».
«Я родился в Крыму, жил в Краматорске, который, дай Бог, чтоб скоро вернулся к нам, – рассказал на встрече с бойцами подразделения молодой шахматист. – Мы на вас рассчитываем и надеемся, что и мы внесли небольшую лепту в общую победу».
Для нужд 117-го стрелкового полка россияне перечислили 10,4 млн рублей. Куратором данного сбора и выступил российский гроссмейстер. Народный фронт закупил на эти деньги бронежилеты, каски, рации, квадрокоптеры, тактические аптечки, ноутбуки, тепловизоры, прицелы, приборы ночного видения и спальники – все, что было обозначено в списке потребностей командованием полка, говорится в сообщении на сайте фонда «Все для Победы».
«При разумном использовании и хороших навыках пилота можно очень долго пользоваться», – похвалил полученные беспилотники боец подразделения.
«Благодарим вас всех за оказанную помощь. Без этой техники нам тяжело бороться с врагами. С ней, я думаю, будет гораздо проще, особенно подразделению, которое занимается разведкой. Полученные данные сохранят большое количество жизней», – сказал военнослужащий 117-го стрелкового полка НМ ДНР с позывным «Шприц».
«Бойцам очень важно понимать, что мы их поддерживаем. Очень здорово, что вся Россия сейчас приближает армию к победе», – резюмировал представитель Народного фронта в ДНР Владимир Тараненко.
Ранее представители «Народного фронта» открыли социальную столовую в Рубежном Луганской народной республики. Для ее запуска и непрерывной работы общественники привезли продукты и одноразовую посуду.