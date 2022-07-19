Кремль спросили об участии Путина в выборах президента 2024 года Эрдоган анонсировал обсуждение ситуации в Сирии с президентами России и Ирана Песков ответил на вопрос о формате участия Путина в саммите G20 19 июля 2022, 14:10 Текст: Ольга Иванова

Кремль исходит из того, что у президента Владимира Путина есть действующее приглашение на саммит «Группы двадцати» (G20) в Индонезии, формат его участия определят по мере приближения встречи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы неоднократно объясняли ситуацию. У нас есть действующее приглашение, Россия участвует во всех форматах G20, и по мере приближения сроков саммита мы уже примем решение, как нам наиболее целесообразно, в каком формате принимать участие», – ответил он на вопрос ТАСС о формате участия Путина в саммите. В прошлый понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что точка зрения стран ЕС и G7 не возобладала среди государств Группы двадцати (G20). Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря, что Россия якобы оказалась в «изоляции» на саммите министров иностранных дел стран Большой двадцатки. Она также заявляла о провале бойкота России на G20 еще до начала саммита. В МИД сообщали, что российские партнеры на совещании глав МИД G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России.

Путин раскритиковал работу Ростеха в области инновационных технологий 18 июля 2022, 14:49

Фото: Павел Быркин/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Президент Владимир Путин назвал скромным результат Ростеха, говоря о направлениях, за которые компания отвечает. «Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт, что происходит. В том числе по проектам создания сетей пятого поколения, развитию производства оборудования для широкого внедрения (интернет-вещания)», – передает РИА «Новости» слова Путина. Президент напомнил, что в прошлом году был перезагружен проект по развитию микроэлектронной отрасли. При этом Путин отметил прогресс Сбербанка в области искусственного интеллекта, РЖД – в сфере квантовых коммуникаций, Росатома – в области композитных материалов. «Однако в целом признать эту работу особенно успешной нельзя. Пять из 13 направлений не реализуются, а по остальным реализация достигнута не менее 20% от целевых показателей. И в 2022 году эти показатели не будут достигнуты», – указал он. Ранее Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что одной из основных целей нацпроектов остается снижение бедности в России. В Индии заявили о неудачной попытке западных лидеров «всей толпой» навалиться на Путина 17 июля 2022, 10:29 Текст: Антон Никитин

Конфронтация с Россией представляет серьезную опасность для президента США Джо Байдена, пишет индийское издание The Statesman. По мнению автора статьи Сунила Шарана, поддержка Вашингтоном Киева со всеми вытекающими из этого экономическими последствиями снижает шансы американского лидера на переизбрание. «Первым поводом для беспокойства американцев стала высокая инфляция, которую американский президент так и не смог укротить. Бензин подскочил уже до 6 долларов за галлон, и ничто не предвещает улучшений», – отметил обозреватель, подчеркнув, что Владимир Путин смог нанести удар в нужный момент, передает РИА «Новости». Автор публикации также указал на попытки западных стран «навалиться» на российского президента «всей толпой». В частности, Шаран напомнил о многочисленных экономических ограничениях, введенных против Москвы. «Все, кто пытались наказать Россию-матушку, сами жестоко за это поплатились», – подчеркнул он, отметив, что российский лидер «убивает» президентство Байдена. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эрдоган намерен провести двусторонние переговоры с Путиным в Иране 17 июля 2022, 17:57 Текст: Валентина Григоренко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ходе визита в Иран, сообщили канцелярии турецкого лидера. «Президент планирует провести двустороннюю встречу со своим российским коллегой», – приводит текст заявления РИА «Новости». Во вторник сообщалось, что президент России Владимир Путин во время визита в Тегеран на следующей неделе проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и решение «зернового вопроса», сообщила канцелярия турецкого лидера. Путин пообещал развитие России вместе со всем миром 18 июля 2022, 14:41 Текст: Ольга Иванова

Россия не может развиваться оторванно от всего мира, но так и не будет, несмотря на санкции, заявил президент Владимир Путин в ходе Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции. «Ясно, что мы не можем оторванно от всего мира развиваться, но так и не будет. В современном мире невозможно вот так все, знаете, циркулем обвести и выставить огромный забор, это просто невозможно», – пояснил Путин, говоря о санкциях, которые Запад вводит против России, сообщает РИА «Новости». По его словам, России намеренно закрывают доступ к высокотехнологичным продуктам, чтобы сдержать ее развитие, но Россия не будет «пребывать в растерянности». «Как известно, против нашей страны намеренно, специально используются сегодня не просто ограничения, а практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам, что приобрело глобальный характер и является в современном мире базой прогрессивного развития любого государства, вот как раз здесь и пытаются нам выставлять преграды для того, чтобы сдержать развитие России», – сказал глава государства. Понятно, добавил президент, «что это огромный вызов для нашей страны». «Но мы не только не собираемся опускать руки и пребывать в какой-то растерянности или, как некоторые наши «доброжелатели» предрекают, отступать на десятилетие назад, конечно, нет. Наоборот, осознавая колоссальный объем трудностей, которые стоят перед нами, будем интенсивно и грамотно искать новые решения, эффективно использовать уже имеющиеся суверенные технологические заделы, разработки отечественных инновационных компаний», – подчеркнул Путин. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что железный занавес с той стороны уже начал опускаться, но Западу следует это сделать осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин отметил эффективность горно-металлургического комплекса России 17 июля 2022, 10:11 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин отметил эффективность и большой потенциал к развитию горно-металлургического комплекса России в поздравлении с 65-летием металлургии, сообщили в Кремле. «Отмечу, что в отечественном горно-металлургическом комплексе всегда работали квалифицированные специалисты, отлично знающие свое дело, понимающие всю ответственность стоящих перед ними задач. И сегодня, несмотря на сложную ситуацию, вызванную нелегитимными санкциями ряда западных стран, отрасль демонстрирует эффективность и большой потенциал к развитию», – говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля. Он также обратил внимание на важность выхода на новые рынки, формирования производственных и логистических цепочек, сохранения рабочих коллективов и повышения благосостояния горняков и металлургов. «Уверен, что, опираясь на крепкие профессиональные традиции, вы успешно справитесь с этими вызовами, осуществите намеченные планы», – добавил он. В заключение Путин пожелал «новых достижений и всего самого доброго». Названа тема разговора Путина и Эрдогана в Тегеране 18 июля 2022, 16:29 Текст: Ольга Иванова

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече во вторник в Тегеране обсудят вопрос вывоза украинского зерна, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, подчеркнув, что Москва готова к продолжению работы по этому направлению. «Конечно, этот вопрос (о вывозе украинского зерна) будет непосредственно обсуждаться между президентами, это сто процентов», – сказал представитель Кремля, анонсируя темы предстоящей встречи глав двух государств, сообщает ТАСС. Ушаков констатировал, что «работа (по вывозу украинского зерна) ведется весьма активно». Он напомнил, что 13 июля в Стамбуле прошла первая четырехсторонняя встреча по зерну с участием представителей России, Украины, Турции и ООН, «договорились подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов, условлено об открытии совместного координационного центра в Стамбуле». «Мы готовы продолжать работу на этом треке, и эта работа будет продолжена», – заверил Ушаков. Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и решение «зернового вопроса», сообщила канцелярия турецкого лидера. Путин призвал госкорпорации инвестировать в технологические компании России 18 июля 2022, 16:53 Текст: Кристина Цыцура

Крупным российским госкорпорациям, накопившим миллиарды долларов, нужно инвестировать в отечественные высокотехнологичные и быстроразвивающиеся компании, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, пока в стране нет обеспечения молодых высокотехнологичных компаний источниками финансирования, передает ТАСС. «Надо проработать с нашими компаниями, которые не знают, куда накопленные миллиарды долларов девать. Ну, вот замечательное направление использования этих ресурсов – ну, пожалуйста. Надо встречаться с ними, работать, объяснять, создавать альянсы соответствующие», – указал глава государства, обсуждая возможности инвестирования в технологические компании. Ранее президент Владимир Путин назвал скромным результат Ростеха, говоря о направлениях, за которые компания отвечает. Путин заявил об обязательном выходе России на путь опережающего развития 18 июля 2022, 18:35 Текст: Кристина Цыцура

Россия преодолеет любые трудности и выйдет на траекторию опережающего развития, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. «Будет прорыв в технологиях, широкой цифровой трансформации, подготовке специалистов в этих сферах – преодолеем и любые трудности, и нынешние, и будущие. А трудности возникают всегда, но мы любые трудности преодолеем и выйдем на траекторию опережающего развития», – передает ТАСС слова Путина. Президент попросил правительство России, региональные команды «ставить вопросы технологического развития во главу угла в своей деятельности». Ранее президент заявил, что крупным российским госкорпорациям, накопившим миллиарды долларов, нужно инвестировать в отечественные высокотехнологичные и быстроразвивающиеся компании. Путин поручил актуализировать стратегию цифровой трансформации в России 18 июля 2022, 17:57 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поручил перезапустить работу по развитию сквозных технологий и актуализировать стратегию цифровой трансформации в России. «Работа по развитию сквозных технологий должна быть перезапущена, скорректирована с учетом реальных потребностей в экономике и новых условий, в которых мы живем. Необходимо актуализировать и стратегию цифровой трансформации с позиции полноты охвата всех отраслей экономики и социальной сферы, а также глубины и значимости планируемых в них изменений», – сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС. Ранее в ходе заседания Путин заявил, что крупным российским госкорпорациям, накопившим миллиарды долларов, нужно инвестировать в отечественные высокотехнологичные и быстроразвивающиеся компании. Путин предложил закрепить за каждым вице-премьером вопросы высокотехнологичных отраслей 18 июля 2022, 15:07 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам предложил закрепить за каждым вице-премьером развитие в высокотехнологичных отраслях. «У нас Андрей Рэмович (Белоусов) отвечает за все, за всю эту поляну, но мне представляется целесообразным, чтобы под его руководством... И попросил бы председателя правительства потом контролировать все, что происходит. Вот наметили бы грядку для каждого заместителя председателя правительства», – передает РИА «Новости» слова Путина. Ранее Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что одной из основных целей нацпроектов остается снижение бедности в России. Путин: До 2023 года будет рекультивировано не менее 111 свалок 18 июля 2022, 19:55 Текст: Ольга Иванова

Более ста свалок будут рекультивированы в российских регионах до 2023 года по федеральному проекту «Чистая страна», заявил во время заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин. «Рекультивируются несанкционированные свалки в Татарстане, Чувашии, на Ставрополье, в Омской, Рязанской, Тульской и других областях. В этом году будет убрано еще 17 таких свалок, а до конца 2023 года не менее 111. Вы знаете, как все это начиналось на одной из «Прямых линий»: граждане остро поставили этот вопрос – вопрос с этими свалками. Хотелось бы, конечно, еще большими темпами, но все-таки работа идет», – приводятся слова Путина на сайте Минприроды России. Отмечается, что недавно глава Минприроды выступил с инициативой – выработать упрощенный механизм приемки проектов по ликвидации свалок Главгосэкспертизы, которые рассматриваются только после подтверждения наличия финансирования и одобрения на штабе в Минстрое России. При этом Минприроды России финансирование может подтвердить только после получения положительных заключений госэкспертиз. Кроме того, с этого года началась реализация нового федерального проекта «Генеральная уборка». Для его реализации Минприроды России выступило с инициативой наделить Росприроднадзор и Роспотребнадзор новыми полномочиями. Ранее министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявлял, что экология – одно из главных условий повышения качества жизни граждан. Путин назвал прошедший год самым успешным в сфере строительства 18 июля 2022, 14:57 Текст: Вера Басилая

В прошлом году в России было введено 92,6 млн кв. метров жилья, что на 18,7% больше, чем планировалось, увеличилась и выдача ипотеки, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По словам президента, было выдано рекордное количество ипотечных кредитов – почти два миллиона, в том числе благодаря государственным программам ипотечного кредитования. Также растет количество реализованных проектов по созданию комфортной городской среды, передает РИА «Новости». Вместе с тем президент указал на проблему с возведением новостроек без детсадов и школ рядом, обратил внимание губернаторов на это. «В ряде регионов остаются проблемы с доступностью этих учреждений, особенно в таких новостройках, где вовремя не позаботились о необходимой инфраструктуре. Конечно, строить нужно, мы много раз об этом говорили, но нужно так строить, чтобы все-таки людям комфортно жилось, а получается иногда, что в итоге родителям приходится возить детей в другой район города», – приводит ТАСС слова Путина. Он попросил «руководителей регионов обратить на это особое внимание, ведь в новых кварталах живет немало именно молодых семей, семей с детьми, и их планы по рождению детей зачастую во многом зависят от того, насколько развита инфраструктура в их микрорайоне». Ранее Путин заявил, что задача по доступности яслей и детских садов в России почти решена, надо обратить внимание на регионы, в которых проблема еще не до конца ликвидирована. Путин заявил о необходимости поддержки попавших под санкции институтов развития 18 июля 2022, 15:37 Текст: Вера Басилая

Необходимы системные меры поддержки для российских институтов развития, попавших под санкции, заявил президент России Владимир Путин в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. «Вы тоже упомянули о работе с нашими институтами развития. Некоторые из них прямо назвали. Здесь тоже нужны какие-то системные меры поддержки этих структур, поскольку они практически все попали под санкции», – приводит ТАСС слова Путина после доклада первого вице-премьера Андрея Белоусова. Ранее Путин заявил, что Россия не может развиваться оторванно от всего мира, но так и не будет, несмотря на санкции. Путин поручил согласовать проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств 18 июля 2022, 18:19 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поручил за две недели завершить согласование между ведомствами нюансов, касающихся эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств. «Не затягивайте, пожалуйста. В течение двух недель вопрос этот закройте, пожалуйста, все эти согласования закройте», – сказал он, заслушав доклады профильных ведомств на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС. Путин попросил премьер-министра России Михаила Мишустина доложить о том, какое решение будет принято. «Доложите потом, как коллеги между собой договорились. Мы с вами так и поступим», – пояснил Путин. В апреле Путин поручил правительству подготовить законопроект об эксперименте по продаже рецептурных лекарств дистанционно. Путин: Необходимо создать механизм привлечения капитала в технологические компании 18 июля 2022, 16:22 Текст: Ольга Иванова

Многие российские быстрорастущие технологические компании, например, Ozon и Яндекс, финансировали свои ресурсы с западных рынков, с которыми сегодня есть трудности, надо создать в финансовой системе России такие механизмы, заявил президент России Владимир Путин в ходе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. «Многие российские быстрорастущие технологические компании – такие, например, как Озон или Яндекс, – финансировали свое развитие за счет привлечения ресурсов с западных финансовых рынков. Скажем прямо, российская финансовая система была не готова обеспечивать ресурсами те компании, которые не имеют активов или большой прибыли, но при этом имеют большую перспективу развития», – сказал Путин, передает РИА «Новости». По его словам, только у Ozon убыток уже почти 20 лет подряд, однако только за прошлый год объемы продаж товаров на этой платформе приблизились к отметке 0,5 трлн рублей, а в следующем году могут и превысить триллион. «Такие наши компании активно использовали, как я уже говорил, западные финансовые институты, с которыми сегодня есть известные трудности. Они нам недоступны. Необходимо в короткие сроки сформировать такие механизмы в российской финансовой системе, чтобы быстрорастущие российские компании могли привлекать отечественный частный капитал под свое развитие. И очень рассчитываю на обстоятельные предложения и министерства финансов, и Банка России, в чьей зоне ответственности находится работа финансового рынка», – сказал Путин. Также Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину взять на особый контроль реализацию проектов по высокотехнологичным направлениям, сообщает ТАСС. «Считаю целесообразным за каждым направлением закрепить ответственного в ранге вице-премьера. У нас [первый вице-премьер] Андрей Рэмович [Белоусов] отвечает за все, за всю эту «поляну», но мне представляется целесообразным, чтобы под его руководством – и я просил бы председателя правительства [Михаила Мишустина] потом контролировать все, что происходит – наметили бы «грядку» для каждого заместителя председателя правительства. И необходимо здесь определять более амбициозные показатели, исходя из сегодняшних потребностей нашей экономики», – сказал президент.