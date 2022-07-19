В правительстве поддержали проект закона ЕР о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект «Единой России» о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы, за публичное осквернение будет наступать уголовная или административная ответственность.

Любая деятельность с использованием символики георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться, сообщается на сайте ЕР.

Это поможет предотвратить случаи неподобающего использования и нападок на этот общепринятый символ.

Как ранее отмечал один из авторов законопроекта, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в ряде стран проводится политика по запрету георгиевской ленты. Такая ситуация наблюдается в Грузии и на Украине, в Латвии ее уравняли с символикой СС и нацистской Германии.

Кампания по дискредитации георгиевской ленты имеет целью искажение истории и оскорбляет память о Победе советского народа в Великой Отечественной войне, о ее жертвах и подвиге воинов, победивших нацизм, говорится в пояснительной записке к документу. Принятие законопроекта будет способствовать консолидации общества и развитию патриотизма.