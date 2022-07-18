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Новые санкции ЕС против России не включают запрет на поставки энергоносителей
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Главы МИД стран Евросоюза на плановой встрече в Брюсселе согласовали новый пакет санкций против России, который не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Были согласованы новые санкции ЕС против России, которые пока в основном касаются уточнения правил и не содержат каких-либо ограничений на транспортировку энергоносителей», – процитировало его информационное агентство МТИ, передает ТАСС.
Отмечается, что в новый пакет не попали санкции против Газпромбанка, через который проходят платежи за поставки российского газа в Европу.
Ранее сообщалось, что главы МИД Евросоюза в ходе плановой встречи в Брюсселе 18 июля обсудят новые санкции против России и дополнительную военную помощь Киеву.
Захарова назвала увольнение главы СБУ Зеленским денацификацией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала увольнение генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова денацификацией.
«Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ. Денацификация идет полным ходом», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.
Напомним, в конце июня стало известно, что Зеленский намерен снять с поста главы Службы безопасности Украины своего друга детства и одноклассника Ивана Баканова из-за провалов, которые могли привести в том числе к потере Киевом контроля над Херсоном. Экс-депутат Верховной рады Олег Царев объяснил возможное увольнение Баканова с поста главы СБУ.
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Шольца заподозрили в намерении «морозить Германию до последнего немца»
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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил мнение, что канцлер Германии Олаф Шольц готов «морозить Германию до последнего немца».
«Шольц готов воевать не только до последнего украинца, но и морозить Германию до последнего немца», – написал Клишас в своем Telegram-канале.
В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду, что «когда Россия решит задачи специальной военной операции на Украине, канцлер Германии Шольц уже будет в отставке и думать об антироссийских санкциях ему не придется». «Зимними холодными вечерами замерзающие немцы будут «по-доброму» вспоминать своего незадачливого экс-канцлера», – написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Ранее Шольц исключил отмену санкций Евросоюза против России в случае заключения мира на Украине на условиях Москвы. В прошлую пятницу в Британии посулили Шольцу скорую отставку или «капитуляцию» перед российским лидером Владимиром Путиным.
В минувшее воскресенье глава сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что газохранилища Германии недостаточно заполнены, чтобы пережить зиму без газа из России. Ранее он предупреждал, что цены на газ в Германии могут вырасти в три раза. В свою очередь директор Института экономики Германии Михаэль Хютер заявлял, что если страны ЕС не станут делиться топливом при дефиците, то европейский газовый рынок может рухнуть. Глава МВД Германии Нэнси Фезер предупреждала о возможности радикальных протестов на фоне стремительного роста цен на энергоносители и непростой ситуации с поставками газа.
Напомним, поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились 11 июля в 7.00 мск. В начале июля оператор «Северного потока» компания Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. На фоне паники вокруг нехватки российских энергоресурсов Германия заявила, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.
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Хакеры выявили сотрудничающих с военной разведкой Украины россиян
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Хакеры RaHDit выявили сотрудничающих с военной разведкой Украины граждан России и передали список компетентным органам, сообщил один из участников группы на условиях анонимности.
«Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских, мы передали туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные, которые профессионалы своего дела. Список получился такой достаточно обширный», – приводит слова хакера РИА «Новости».
Он назвал список «достаточно приличным» и посоветовал тем, кто сотрудничает с украинской разведкой, сдаться добровольно.
В прошлый понедельник российская хакерская группа RaHDIt и украинская «Берегини» раздобыли секретные документы украинской армии. Ранее хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на своем сайте «Немезида» новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. Документы касаются 2,5 тыс. человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР – среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
В начале июня RaHDIt обнародовала данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине. Также на портале хакерской группы «НемеZида» опубликованы сведения о более 11 тыс. сторонников националистических формирований Украины.
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Стал известен победитель теледебатов претендентов в премьеры Британии
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Экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак произвел наилучшее впечатление на зрителей на вторых теледебатах претендентов на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, свидетельствуют результаты опроса компании Opinum.
Из 1 тыс. опрошенных 24% назвали Сунака победителем теледебатов, прошедших в воскресенье в прямом эфире телеканала ITV. На втором месте с 19% идет глава комитета по иностранным делам Палаты общин парламента Том Тугендхат. Замминистра торговли Пенни Мордонт заняла третье место (17%), министр иностранных дел Лиз Трасс – четвертое (15%), а депутат Кеми Бэйднок – пятое с 12%, передает ТАСС.
Основными темами обсуждения стали пути преодоления резкого увеличения стоимости жизни в Великобритании, налогообложение, процесс Brexit, международная повестка и окружающая среда. По итогам прошлых дебатов, которые состоялись 15 июля в эфире четвертого канала британского телевидения, первое место по уровню симпатий респондентов занял Тугендхат. Ему уступили Сунак, Мордонт, Бэйднок и Трасс.
Накануне замминистра Британии по международной торговле Пенни Мордонт пообещала возглавить противодействие Запада России, если станет премьер-министром. В прошлый четверг глава британского МИД Лиз Трасс во время официального запуска избирательной кампании пообещала в случае избрания лидером Консервативной партии и премьер-министром противостоять России и помогать Украине «победить». Ранее во второй тур выборов премьера Британии по итогам голосования прошли шесть кандидатов.
Напомним, действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Глава британского Минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность.
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Захарова резко отреагировала на слова Трасс о Лаврове
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Официальный представитель МИД резко ответила главе министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, решившей «осадить и вызвать на разговор» главу российского дипведомства Сергея Лаврова.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что была готова «осадить (главу МИД РФ) Сергея Лаврова».
«И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор», – сказала Трасс.
«Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз. Мы помним, чем закончилась попытка этой дурно образованной женщины «вызвать на разговор и осадить» Сергея Лаврова в Москве – ее позором, когда она даже не понимала, о чем говорит, и путала географические названия. Посол Британии на этих переговорах была вынуждена нашептывать Лиз Трасс в ухо правильные ответы и поправляла свою начальницу после каждого ее ляпа», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Представитель российского МИД рассказала о поведении Трасс во время ланча.
«В отсутствие элементарных манер она сумела своим видом превратить старинный особняк в затрапезный паб. Британская посол после этого провального визита объезжала политологическую Москву, пытаясь замять конфуз», – рассказала Захарова.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс во время официального запуска избирательной кампании пообещала в случае избрания лидером Консервативной партии и премьер-министром противостоять России и помогать Украине победить.
Спикер российского МИД Мария Захарова немедленно отреагировала на такое заявление, назвав Трасс «кровожадной и чрезвычайно деструктивной особой», опубликовав фото с главой британского МИД на танке.
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Западные СМИ: Путин губит президентство Байдена
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Нет никаких шансов, что американские демократы получат достаточно поддержки, чтобы занять необходимое количество из 33 мест в Сенате и реализовать тактику флибустьера в 60 мест. Это связано с низкими рейтингами президента США Джо Байдена из-за его политики по вопросам инфляции, пишет The States Man.
«Страны Запада ополчились против Владимира Путина после его нападения на Украину. Они хотели смены режима в Москве. Вместо этого пал один из главных лидеров Запада, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Гордыня делает свое дело. В течение многих лет Украина заигрывала с НАТО, что сильно волновало Россию. В конце концов Россия потеряла терпение и взяла дело в свои руки», отмечает обозреватель The States Man.
С приходом к власти Джо Байдена в январе 2021-го инфляция стала вызывать слишком много беспокойства. Эпидемия коронавируса прервала глобальные цепи поставок. Бензин на заправке стоил в среднем 4 доллара за галлон (один галлон = 3,8 литра). Байден взял ситуацию с COVID под контроль при помощи кампаний по вакцинации (точно так же, как это сделал Моди в Индии), но он не смог обуздать инфляцию. Инфляции было суждено нанести удар по Байдену на промежуточных выборах 2021 года. Именно тогда Путин нанес удар. Байден и весь Запад хотели преподать Путину серьезный урок.
«Они сделают все, чтобы уничтожить президента России. В лице президента Украины Владимира Зеленского они нашли желаемого партнера. Зеленский не собирался идти на компромисс с Путиным. Как не собирался и Путин идти на компромисс с Зеленским. Война продолжается уже несколько месяцев. Она превратилась в войну на истощение. НАТО вооружало Украину до зубов. Но и Россия не проигрывала. Запад ввел самые строгие санкции в отношении России. Россия является одним из ведущих мировых экспортеров нефти и газа, в первую очередь в Западную и Северную Европу. Без российских энергоносителей западные экономики, такие как Германия, оказались под угрозой. Представьте себе: Германия – это экономический гигант, опора Запада. Если он пойдет ко дну, Европа пойдет ко дну. Германия традиционно была главным сторонником «зеленой» энергетики, но без российских нефти и газа теперь переходит на использование грязного угля в качестве источника энергии», отмечает издание.
«Индия и Китай начали импортировать российскую нефть, тем самым значительно облегчив жизнь Путина», пишет The States Man. Газета напоминает, что одним из первых шагов Байдена на посту стал запрет на гидроразрыв пласта на федеральных землях. Он счел, что гидроразрыв пласта вносит значительный вклад в изменение климата. Но по мнению ученых, производство электроэнергии из природного газа, полученного в результате гидроразрыва пласта, производит загрязнений аж наполовину меньше, чем производство электроэнергии из угля, к которому стремится Германия. Бензин на заправках в США сейчас подскочил примерно до 6 долларов за галлон, и нет никакой надежды на снижение его цены в будущем. Во-первых, нет никаких признаков того, что война на Украине скоро закончится. И «даже если это произойдет, Запад будет продолжать вводить санкции против России, по крайней мере, до тех пор, пока Путин находится у власти. Но Путин не проявляет никаких признаков того, что собирается отходить от дел. Он по-прежнему широко популярен в России. Он дружит с Моди и Си Цзиньпином. Слухи о его плохом самочувствии и попытках покушения на него остаются всего лишь слухами», отмечает обозреватель.
Во-вторых, независимо от того, чего это будет стоить экономике, Байден откажется возобновить добычу полезных ископаемых на федеральных землях. Зеленое лобби в его партии невероятно сильно и считает гидроразрыв ядом. Байден не может позволить себе враждовать с «зелеными», даже если американцы радикально сократят свои поездки и будут питаться замороженной пиццей. Поэтому Байдену суждено получить на промежуточных выборах такой разгром, какого не видел ни один современный президент. Учитывая непопулярность Байдена из-за вопросов инфляционной политики, демократы никоим образом не смогут получить достаточное количество из 33 мест, чтобы пересечь рубеж для тактики флибустьера в 60 мест. Президентство Байдена будет парализовано навсегда. Демократы уже жалуются, что Байден либо слишком стар и/или недостаточно силен, чтобы противостоять кандидату от республиканцев в 2024 году.
«Запад – это в основном белые англосаксонские протестанты (США, Великобритания, Германия) и белые латинские католики (Франция), – напоминает издание. – Христианская церковь разделилась на католическую, протестантскую и православную, к которой и относится Россия. Между тремя ветвями по-прежнему существует сильная неприязнь. Кроме того, русские – это славяне. Англосаксы и латиняне считают славян низшими по отношению к себе, хотя славяне и белые. И в этом они видят возможность преподать славянам урок. Украина тоже славянская страна, но Запад рассматривает межславянский спор как прекрасную возможность заставить подчиниться более крупного славянского врага – Россию. Вот только те, кто пытались подчинить Мать-Россию (Наполеон, Гитлер), были наказаны сами, и это тоже неизбежно. Такая же судьба ждет и Джо Байдена», заключает The States Man.
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Стал известен срок доставки турбины для «Северного потока» в Россию
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Канада 17 июля отправила турбину Siemens для «Северного потока» в Германию самолетом, агрегат должен быть в России к 24 июля, сообщили осведомленные источники.
«Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию... Машина доставляется в Германию самолетом, а не по воде, как планировалось исходно, что должно ускорить прибытие», – говорится в публикации «Коммерсанта».
Как утверждает издание, после этого еще «пять-семь дней» турбину будут везти в Россию, если не возникнет проблем с логистикой и таможней. «Оборудование прибудет в Россию ориентировочно 24 июля, еще три-четыре дня займет пусконаладка», – говорится в материале.
В Россию турбину доставят на пароме и по суше через Хельсинки, поскольку станция «Портовая», для которой она предназначается, расположена возле поселка Торфяновка Ленинградской области примерно в 20 километрах от границы с Финляндией, утверждается в публикации.
В прошлую субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. В прошлую среду появились сообщения, что одна из турбин для «Северного потока», застрявшая в Монреале из-за санкций против Газпрома, находится на пути в Европу, другие пять доставят в Канаду в течение двух лет для техобслуживания.
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Шойгу поставил приоритет группировке «Восток» в рамках спецоперации на Украине
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Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи специальной военной операции на Украине, и дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника.
«На командном пункте командующий группировкой «Восток» генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности», – говорится в Telegram-канале Минобороны.
«Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», – сообщили в ведомстве.
Напомним, в прошлую субботу Шойгу проинспектировал участвующие в СВО группировки войск «Юг» и «Центр», возглавляемые генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.
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Российским авиаударом в Донбассе уничтожено до 250 иностранных боевиков ВСУ
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Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) поражен пункт временной дислокации наемников так называемого украинского иностранного легиона, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей.
«В результате удара высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Витово Черкасской области уничтожено до 60 националистов, две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия. В районе железнодорожной станции Удачное ДНР ударом по месту разгрузки эшелонов с военной техникой уничтожено более 10 украинских установок реактивных систем залпового огня «Град», а также восемь единиц бронетанковой техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Также в районе населенного пункта Новый Донбасс ДНР в результате удара реактивной артиллерии по полевому аэродрому ВСУ уничтожено два находившихся там украинских вертолета Ми-8 и еще два вертолета получили значительные повреждения.
В рамках контрбатарейной борьбы поражены: две батареи реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Предтечино, три взвода РСЗО «Град», 14 артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Дроновка и Звановка ДНР», – отметил Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 14 пунктов управления, в том числе 28-й механизированной бригады в районе Николаева, 60-й пехотной бригады в районе Новоалександровки Запорожской области и 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Покровское ДНР, а также живая сила и военная техника ВСУ в 286 районах. Уничтожены: самоходная огневая установка «Бук-М1» в районе Краматорска ДНР, три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего в районе Новоалександровки Запорожской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Песчаное, Червоный Оскол, Липцы Харьковской области, Корсунь ДНР и Новокаменка Херсонской области. Также перехвачены два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Стаханов Луганской народной республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 142 вертолета, 1564 беспилотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4099 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
В конце прошлой недели Минобороны сообщило, что ударом «Калибрами» в Виннице уничтожены представители командования ВВС Украины и иностранные поставщики самолетов.
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В США назвали уничтожение HIMARS Россией плохой новостью для НАТО
Уничтожение российской армией реактивных установок залпового огня HIMARS и склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе – это плохая новость для НАТО, считает американский эксперт Джек Бакби, его цитирует 19Fortyfive.
По мнению специалиста, HIMARS и Harpoon – лучшие артиллерийские разработки западных стран, способные поражать цели на больших расстояниях с высокой точностью, поэтому ликвидация этих РСЗО – позитивный результат для России и «печальное известие» для Украины и Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».
Как напомнил Бакби, на прошлой неделе США уже отправили восемь установок HIMARS для ВСУ, еще четыре планируют поставить в ближайшем будущем.
M142 HIMARS – высокомобильная РСЗО, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Установка с шестью направляющими для пуска ракет калибра 227 мм или одной управляемой оперативно-тактической баллистической ракеты семейства ATACMS смонтирована на пятитонном шестиколесном шасси семейства средних тактических автомобилей FMTV.
Ранее в Минобороны заявили, что в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США.
На Украине уничтожили первую польскую самоходную гаубицу «Краб»
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Первая польская самоходная гаубица (САУ) «Краб» уничтожена на Украине, сообщил интернет-портал onet.pl со ссылкой на украинские источники.
В мае польские власти заявили о намерении поставить Вооруженным силам Украины 18 САУ этого типа, 10 машин из этой партии были доставлены на Украину к июлю. Сообщается, что в Польше около 100 украинских военнослужащих были обучены стрельбе и управлению САУ «Краб», передает ТАСС.
155-миллиметровая САУ «Краб» серийно производится польским военным предприятием Huta Stalowa Wola и является главной ударной силой польской артиллерии. В настоящее время на вооружении польской армии стоят 70 САУ этого типа. К 2024 году планируется довести численность таких гаубиц до 120 штук.
Подробности уничтожения польской самоходки на Украине не сообщаются.
Напомним, в воскресенье в Минобороны заявили, что в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что последней надеждой ВСУ стали «семерки» из США и польские «Крабы».
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Путин раскритиковал работу Ростеха в области инновационных технологий
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Президент Владимир Путин назвал скромным результат Ростеха, говоря о направлениях, за которые компания отвечает.
«Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт, что происходит. В том числе по проектам создания сетей пятого поколения, развитию производства оборудования для широкого внедрения (интернет-вещания)», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Президент напомнил, что в прошлом году был перезагружен проект по развитию микроэлектронной отрасли.
При этом Путин отметил прогресс Сбербанка в области искусственного интеллекта, РЖД – в сфере квантовых коммуникаций, Росатома – в области композитных материалов.
«Однако в целом признать эту работу особенно успешной нельзя. Пять из 13 направлений не реализуются, а по остальным реализация достигнута не менее 20% от целевых показателей. И в 2022 году эти показатели не будут достигнуты», – указал он.
Ранее Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что одной из основных целей нацпроектов остается снижение бедности в России.
Шольц исключил отмену санкций ЕС в случае мира на Украине на условиях России
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Европейский союз (ЕС) не отменит санкции против России, если Москва и Киев заключат мирное соглашение на условиях РФ, выразил мнение канцлер Германии Олаф Шольц в статье, опубликованной в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Частью новой реальности является то, что в последние месяцы Европейский союз также консолидировался. Он весьма единодушно отреагировал на российскую агрессию и ввел беспрецедентно жесткие санкции», – приводит слова Шольца ТАСС.
«Мы с самого начала знали, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе долгое время», – добавил глава правительства ФРГ. «И нам также ясно, что ни одна из этих санкций не будет снята в случае продиктованного Россией мира, – продолжал он. – Для России нет другого пути к соглашению с Украиной, чем тот, который может быть принят украинцами». «Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока она нуждается в этой поддержке: экономической, гуманитарной, финансовой и поставками оружия. В то же время мы гарантируем, что НАТО не станет стороной войны», – пообещал канцлер Германии.
По словам политика, он рассчитывает избавить Германию от энергетической зависимости от России, однако признает, что «этот путь непрост даже для такой сильной и процветающей страны, как ФРГ». «Нам понадобится выносливость», – заявил Шольц. Канцлер признал, что многие немцы страдают от последствий нынешних событий на Украине, прежде всего от высоких цен на бензин и продукты питания.
«Ни одна страна мира не может в одиночку противостоять такому развитию событий», – написал Шольц о вызове, с которым мировая экономика, по его словам, не сталкивалась на протяжении последних десятилетий. «Необходимо держаться вместе (работодателям, профсоюзам, ученым и должностным лицам) для того, чтобы выйти из кризиса более сильными и независимыми <…>», – полагает канцлер ФРГ.
В прошлую пятницу в Британии посулили Шольцу скорую отставку или «капитуляцию» перед российским лидером Владимиром Путиным.
Напомним также, президент Сербии Александар Вучич назвал конфликт на Украине мировой войной Запада против России. 7 июля президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций заявил, что войну на Украине развязал Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей в Донбассе.
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Кремль спросили о возвращении турбины для «Северного потока»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал Газпрому вопросы по возвращению турбины для «Северного потока», отметив, что о ситуации известно только из СМИ, официально заявлений не было.
«Вы задаете вопросы, основываясь на сообщениях СМИ, там не было ни одного официального сообщения – ни компании, ни покупателей, ни продавцов газа. Я предлагаю задать все эти вопросы Газпрому, который на это квалифицировано ответит», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, известны ли Кремлю сроки поставки турбины и начнёт ли «Северный поток» прокачку газа после плановой остановки.
Ранее «Коммерсант» сообщал, что Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию. Как утверждает издание, после этого еще «пять-семь дней» турбину будут везти в Россию, если не возникнет проблем с логистикой и таможней.
Напомним, в субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. В прошлую среду появились сообщения, что одна из турбин для «Северного потока», застрявшая в Монреале из-за санкций против Газпрома, находится на пути в Европу, другие пять доставят в Канаду в течение двух лет для техобслуживания.
Зеленский назвал причину увольнения генпрокурора Украины и главы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова в связи с фактами государственной измены со стороны сотрудников ведомств.
«Я принял решение об отстранении от должности Генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины. На сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».
По его словам, в 198 уголовных производствах соответствующие лица поставлены в известность о подозрении. «В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства», – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что «такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России ставят очень серьезные вопросы соответствующим руководителям».
Ранее Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Захарова назвала увольнение генпрокурора Украины и главы СБУ денацификацией.
Напомним, в конце июня стало известно, что Зеленский намерен снять с поста главы Службы безопасности Украины своего друга детства и одноклассника Ивана Баканова из-за провалов, которые могли привести в том числе к потере Киевом контроля над Херсоном. Экс-депутат Верховной рады Олег Царев объяснил возможное увольнение Баканова с поста главы СБУ.
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