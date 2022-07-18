В Роспотребнадзоре оценили риск завоза лихорадки Марбург

Риск завоза лихорадки Марбург в Россию минимален из-за отсутствия прямого авиасообщения с Ганой, сообщили в Роспотребнадзоре.

«В настоящее время ситуация находится на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Риск завоза инфекции минимален в связи с отсутствием прямого авиасообщения между Россией и Ганой и снижением в настоящее время общей интенсивности пассажиропотоков», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Между тем, министерство здравоохранения Ганы объявило о первой в истории страны вспышке лихорадки Марбург, возбудитель которой относится к тому же классу, что и вирус, вызывающий лихорадку Эбола, передает ТАСС.

Вспышка лихорадки была объявлена после того, как лаборатория Института Пастера в Дакаре, которая входит в систему Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подтвердила в минувшие выходные данные, полученные от института медицинских исследований Ганы, о наличии в крови двух заболевших возбудителя лихорадки Марбург. Оба пациента – мужчины из северных районов Ганы. Один умер 28 июня, другой – несколько дней спустя.

На текущий день выявлено 98 лиц, которые имели контакты с заболевшими. Все они находятся на карантине под наблюдением врачей. ВОЗ направила на север Ганы группу специалистов для мониторинга эпидемиологической ситуации.

«Мы мобилизуем сейчас дополнительные ресурсы, чтобы противостоять возможному распространению инфекции», – заявила глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти.

Нынешняя вспышка лихорадки Марбург – вторая в Западной Африке. Летом 2021 года она произошла на территории Гвинеи.

Вирус лихорадки Марбург передается человеку от летучих мышей. Затем он распространяется среди людей при прямом контакте с заразившимся. Болезнь начинается внезапно с высокой температуры и сильной головной боли, отмечают специалисты ВОЗ. В течение семи дней у инфицированных развиваются признаки геморрагической лихорадки.