В Раде назвали условие дальнейшего существования Украины Пакистан ответил на обвинения Афганистана в поддержке талибов Смертельно опасный для человека вирус выявили в Гвинее 7 августа 2021, 02:31 Текст: Антон Никитин

В Гвинее впервые выявили предполагаемый случай заражения редким вирусом Марбург, который вызывает тяжело протекающее заболевание – геморрагическую лихорадку Марбурга, сообщило министерство здравоохранения страны. Возможный случай заражения вирусом Марбург был проверен в двух гвинейских лабораториях, после чего власти решили отправить образец в Сенегал для подтверждения результатов исследования, а также распорядились проверить все контакты человека с подозрением на заражение вирусом и усилить контроль за районом выявления подозрительного случая, передает РИА «Новости». Напомним, в октябре 2017 года ВОЗ сообщала, что редкий вирус геморрагической лихорадки Марбург обнаружен в Восточной Уганде на границе с Кенией. В октябре 2014 года Вероника Скворцова, занимавшая в то время пост министра здравоохранения России, не исключила попадания вируса Эбола в Россию, а также напомнила о недавно созданном в России противовирусном препарате «Триазаверин», который, по словам министра, доказал свою эффективность в борьбе с лихорадками, родственными Эболе, в частности лихорадкой Марбург, «фактически являющейся сестрой Эболы». Вирус Марбург является редким заболеванием с высокой смертностью. Естественными носителями марбургского вируса считаются Rousettus aegypti – плодоядные летучие мыши из семейства Pteropodidae. Марбургский вирус передается людям от летучих мышей и распространяется путем передачи от человека к человеку. Инкубационный период вируса варьируется в пределах от 2 до 21 дня. Болезнь начинается внезапно с появления высокой температуры, сильной головной боли и тяжелого недомогания. Характерным признаком являются мышечные боли. На третий день появляются тяжелая водянистая диарея, боли и колики в области живота, тошнота и рвота. В летальных случаях заболевания смерть чаще всего наступает через восемь-девять дней после появления симптомов, и ей обычно предшествуют тяжелая кровопотеря и шоковое состояние.

Шойгу ответил на слова Зеленского о Крыме одесским анекдотом 6 августа 2021, 10:15

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Крым всегда был и будет российским, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, комментируя недавние высказывания украинского президента Владимира Зеленского. «Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: «А здесь бил фонтан?». На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет». Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским», – сказал Шойгу, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС. Напомним, Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с газетой ВЗГЛЯД, комментируя заявления украинского лидера, отметила, что «крымчане – не рапаны, а люди, которые реализовали свое право на самоопределение». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Изменению позиции Киева по «Северному потоку – 2» дано объяснение 6 августа 2021, 10:45

Фото: Uwe Koch/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Власти Украины боятся испортить атмосферу предстоящего визита Владимира Зеленского в США, поэтому временно изменили свою риторику в отношении проекта», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев, комментируя заявление секретаря СНБО Украины о готовности Киева к запуску «Северного потока – 2». «Как известно, окончательное решение по «Северному потоку – 2» было принято крупными геополитическими игроками – США и Германией. Украине было сказано не путаться под ногами и умерить гневную риторику. Она это и делает», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Кроме того, по словам эксперта, Киев боится испортить атмосферу предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США. «Отсюда такие изменения. В ближайшие три недели Киев постарается не расстраивать Вашингтон. Видимо, пункт о «Северном потоке – 2» входит в список обязательных требований», – полагает Золотарев. Собеседник отметил, что в этом нет ничего удивительного. «Зачастую политическая риторика должностных лиц на Украине не имеет никакого отношения к реальности. Слова Данилова – это некое ритуально-успокаивающее «все хорошо», когда на самом деле все не так. Затем, когда у страны начнутся проблемы, Данилов будет где-нибудь далеко, и о его словах будут помнить только эксперты», – размышляет политолог. «На самом деле ничего не хорошо», – подчеркнул Золотарев. «Транзит газа приносил Украине почти десятую часть бюджета и позволял поддерживать ГТС в рабочем состоянии. Если она окажется ненужной, то станет своеобразным чемоданом без ручки – нести тяжело, а бросить жалко. В любом случае возможная утрата транзита приведет к серьезным политическим, экономическим и социальным последствиям для страны», – заключил эксперт. В четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что Украина готова к запуску «Северного потока – 2». Он заверил, что «без газа Украина точно не останется», у страны есть «четкое понимание и стратегия энергетической безопасности». Власти Украины, по его словам, «все эти вопросы отрабатывают». Ранее бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2». До этого украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Иностранцев восхитило видео ужина россиянина с медведем 6 августа 2021, 08:47

Фото: ViralHog/YouTube

Текст: Мария Бобылева

Зарубежные пользователи видеохостинга YouTube обратили внимание на ролик из России, в котором медведь ест с человеком за одним столом. В описании к видео под названием «Медведь наслаждается закусками со своим лучшим другом-человеком» указано, что его записали в конце июля в Саратове. На кадрах видно, как мужчина кормит зверя с рук, а на столе из угощений представлены фрукты, колбаса и другие закуски. «Каждый раз после активных игр и приятной прогулки медведь Балу перекусывает и смотрит любимый мультфильм», – говорится в описании, передает РИА «Новости». В комментариях пользователи признались, что им понравилась публикация из России. «Они смотрят «Машу и Медведя»! Забавно», – обратила внимание Sarah Walton. «Я обожаю милых мишек», – признался Anthony Man. «Выглядит великолепно», – заключил rhys weertman. Зеленская захотела получить официальный статус первой леди Украины 6 августа 2021, 17:30

Фото: EPA/TOMS KALNINS/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена пожелала получить официальный статус первой леди, а также нескольких сотрудников, сопровождающих ее деятельность. «Первые леди во всем мире, к сожалению, не имеют официального статуса, несмотря на то, что играют очень важную роль в гуманитарных, социальных процессах, которые происходят в их странах и за их пределами. У нас нет политического влияния, но есть эмоциональное: нас видят люди, мы привлекаем внимание, наш голос слышен», – заявила Зеленская в интервью изданию «Фокус». Она добавила, что разговаривала на эту тему с супругами глав других государств, и все они сталкивались с такой же проблемой. По словам Зеленской, супруге президента хватило бы нескольких работников из офиса президента, которые могли бы быть официально прикреплены к ней. На данный момент ей помогают сотрудники офиса, пояснила Зеленская. Но, так как у них есть и другая работа, она не может рассчитывать на них постоянно. Напомним, Зеленская попала в список самых влиятельных женщин Украины, но не заняла там первое место. Первая позиция досталась послу США на Украине Кристине Квин. Сборная России потеряла шансы на победу в медальном зачете Олимпиады 6 августа 2021, 12:52

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Российские спортсмены лишились шансов занять первое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Российская команда в общем зачете занимает шестое место, завоевав 16 золотых медалей. Первыми идут китайцы, в активе которых 34 золотые награды. Россияне в оставшиеся дни Олимпиады могут рассчитывать только на 17 золотых наград, передает ТАСС. Ранее в пятницу велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская стали обладателями бронзовых наград в мэдисоне. Между тем сборная России на ОИ-2020 превзошла достижение Игр-2016. Цена на газ в Европе после пожара на заводе Газпрома превысила 540 долларов 6 августа 2021, 12:12

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Стоимость газа в Европе обновила максимум и превысила 540 долларов за тысячу кубометров после пожара на заводе Газпрома в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным на 11.30 мск цена сентябрьского фьючерса на газ по индексу TTF, самого ликвидного хаба Европы, достигала максимума за торговую сессию пятницы – 546,3 доллара за 1 тыс. кубометров. На момент открытия торгов цена составляла 542,6 доллара и по ходу торгов снижалась до 535 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости». В ночь на четверг в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода Газпрома по подготовке конденсата к транспорту. К утру пятницы пожар был полностью ликвидирован. Из-за пожара прокачка через газопровод «Ямал – Европа» снизилась вдвое. Так, в течение всего дня 5 августа ГТС Германии на входе принимала примерно 1,9-2,1 млн кубометров газа, а после 18.00 мск четверга прием упал до 1 млн кубометров в час. В пятницу с 7.00 мск объем прокачки немного подрос, примерно до 1,5-1,6 млн кубометров газа в час. На этом фоне акции Газпрома снижаются в цене в пятницу на 1% (уже падали на 2,83%). В настоящее время Газпром проводит на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту анализ причин аварии и ее последствий для объемов добычи, переработки и поставки газа в Европу, передает ТАСС. Завоевавшие олимпийские медали россияне были заложниками в школе Беслана 6 августа 2021, 18:11

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Завоевавший золотую медаль для российской сборной борец Заурбек Сидаков, будучи школьником, был заложником в захваченной террористами школе в Беслане в 2004 году, как и бронзовый призер ОИ Артур Найфонов. Сидаков после теракта в Беслане забросил борьбу, его перестали пускать в город родители, но через несколько месяцев он все же вернулся к тренировкам, пишет «Чемпионат». В 19 лет он попал в сборную России, а на чемпионате мира – 2018 он стал победителем, сумев одолеть именитых оппонентов. Через год Сидаков вновь победил на мировом чемпионате, он победил американца Джордана Барроуза, и в финале одолел итальянца Франка Чамисо. Он посвятил свою победу затронутым трагедией в Беслане людям. «Я боролся ради всех жертв, всех погибших и пострадавших в этом чудовищном теракте. Я вырос там, там начинал тренироваться, для меня Беслан – маленькая родина, я все помню и ничего не забуду. Когда были недавние траурные мероприятия, я сказал себе: «Буду бороться ради этих людей. Я стану чемпионом мира и посвящу победу им». Это было моей главной мотивацией сейчас», – рассказывал Сидаков. Другой россиянин Артур Найфонов, завоевавший бронзу на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг, также был заложником в Беслане, а его мать погибла, рассказал тренер спортсмена Тотраз Арчегов. «Матери Артура не стало. Но благодаря ей он вышел из школы живым, и его сестра. Наверное, ему что-то в этой жизни предназначено», – цитирует тренера «Комсомольская правда – Ставрополь». Напомним, в пятницу борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль в весе до 74 кг на Олимпиаде в Токио. В финальном поединке Сидаков победил белорусского спортсмена Магомедхабиба Гаджимагомедова. Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированной школе более 1100 заложников – детей, их родителей и сотрудников школы. В середине третьего дня после взрывов и пожара здание частично обрушилось. Заложники стали выбегать из школы, и спецназ начал штурм. Во время перестрелки было убито 27 террористов (четверо, включая двух смертниц, погибли до штурма в период с 1 по 3 сентября). В результате теракта погибли 314 заложников, из них 186 детей, и 19 спасателей, почти 800 человек получили ранения. На Украине обвинили Россию в «стыривании» названия русского языка 6 августа 2021, 11:19

Фото: Larysa Nitsoi/Facebook

Текст: Евгения Шестак

Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что Россия «стырила» название русского языка, и предложила переименовать его в «московский» язык. «Я называю этот язык московским <...> Призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием», – отметила она в эфире телеканала «Украина 24». По ее мнению, Россия «стырила» название русского языка у Украины, который «жителям страны не нужен», однако все привыкли на нем разговаривать. Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Ранее она возмутилась тем, что даже жесткий процесс дерусификации на Украине не может искоренить русский язык. До этого писательница назвала российские социальные сети помойкой и посчитала их опасными для Украины. Также Ницой разругалась с кассиром супермаркета, которая пыталась заговорить с ней на русском языке. Экс-депутат Рады рассказал, кто на самом деле управляет Украиной 6 августа 2021, 08:38

Фото: Николай Лазаренко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что США на самом деле управляют Украиной, поскольку у них есть рычаги влияния в парламенте, правительстве и правоохранительных органах страны. По его словам, в случае конфликта во время встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена Вашингтон может пойти на серьезные ответные меры, поскольку у Соединенных Штатов есть агенты влияния в парламенте, правительстве, Национальном банке (НБУ) и правоохранительных органах Украины, передает РИА «Новости». «У них есть САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), антикоррупционный суд. Теперь они вообще отбирают всех специалистов в судебную систему. То есть они по сути управляют нашей страной при помощи своих «иностранных экспертов», которые формируют наши институты власти», – высказался Мураев. Также бывший парламентарий отметил, что Киев находится в зависимости от МВФ. Если его инвесторы выйдут из облигаций внутреннего государственного займа, страну ждет мгновенный дефолт, считает он. «Пенсии будут по четыре доллара. … Это будет революция. Выйдут миллионы людей на улицы сразу. Подорожает все: энергоносители, все группы товаров», – уточнил политик. Мураев заключил, что агрессивные высказывания власти выглядят «глупо и смешно», поскольку украинские политики находятся «в жестких тисках». Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о планах посетить США для подготовки визита Зеленского в Вашингтон. При этом председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского после соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» якобы будет проходить на «повышенных тонах». Мошенники придумали схему с выдачей кредита без ведома клиента 6 августа 2021, 10:35

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Россияне начали сталкиваться со схемой мошенничества с переводом микрозаймов без ведома и заявления заемщика. Одной из жертв злоумышленников стал инженер из Твери: неизвестный отправил на его банковский счет 45 тыс. рублей, но мужчине не удалось вернуть эти деньги, так как в переводе отсутствовали реквизиты, пишет «Российская газета». Через неделю мужчине позвонил представитель микрофинансовой организации (МФО) из заполярного города и попросил его погасить заем. В итоге россиянину с трудом удалось вернуть денежные средства МФО. Сутки нахождения суммы на счетах пострадавшему «стоили» почти 3%. Вскоре ему стали звонить коллекторы из Ростовской области, которые заявили, что «купили его долг», то есть те самые набежавшие проценты. Схожая ситуация произошла затем в Екатеринбурге. Юрист Анна Юфа советует в случае неожиданного поступления денег зафиксировать этот факт в своем банке и написать заявление об ошибочном платеже. «Требуйте в банке информацию, кто именно перечислил вам деньги. Если это окажется микрофинансовая организация, обращайтесь в Центробанк с жалобой – указывайте, что никаких договоров не заключали, а деньги МФО перечислила безосновательно», – пояснила она. Специалист рекомендовала также попросить ЦБ затребовать договор и иные документы, на основании которых МФО перечислила деньги. По ее словам, их возвратом должен заниматься банк по письменному заявлению клиента. Ранее появились случаи, когда телефонные мошенники представляются сотрудниками ЦБ. Журналист Кузичев ответил на обвинения МОК в связи с пародией на трансгендера-штангистку 6 августа 2021, 14:38

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Журналист и ведущий Анатолий Кузичев прокомментировал обвинения МОК в связи с пародией в эфире программы «Время покажет» на тяжелоатлетку-трансгендера Лорел Хаббард из Новой Зеландии. «Я лично от Международного олимпийского комитета ничего не получал, но, собственно, я с ними никаких договоров не подписывал, чтобы быть им чем-то обязанным. Присяг не принимал. И под хартиями тоже не подписывался. Тем не менее мне не очень понятна суть претензии. Там везде звучит (по крайней мере в публикациях) слово «оскорбление», чего не было. Была, конечно, насмешка, не будем лукавить. Был смех, конечно же», – уточнил Кузичев, передает RT. Ведущий добавил, что своей пародией он выразил не только свое отношение к происходящему, но и отношение соперниц новозеландской спортсменки. «Я еще и отражал мнение соперниц Лорел Хаббард – недавнего мужчины – по этому тяжелоатлетическому подиуму. Именно ее соперницы, профессиональные спортсменки, возмутились этой ситуацией. Она им тоже показалась нелепой и безумной. Соответственно, это безумие, эту несправедливость вопиющую я и отразил в этом демарше. Мне кажется, кто-то должен был это сказать, кто-то должен был это сделать. Потому что король на самом деле голый, и я оказался тем самым мальчиком, который на это обратил внимание прогрессивной общественности», – заключил Кузичев. Ранее Международный олимпийский комитет подверг критике сюжеты российских телеканалов о новозеландской тяжелоатлетке-трансгендере Лорел Хаббард, которая выступила на Олимпиаде в Токио. Напомним, трансгендер Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио. Хаббард была мужчиной под именем Гэвин до 35 лет и не выступала на международных соревнованиях по тяжелой атлетике. В 2012 году она стала женщиной, а в 2017 году завоевала серебро на чемпионате мира в категории свыше 90 кг. На Олимпиаде выступающая в категории свыше 87 кг спортсменка не сумела выполнить ни одной успешной попытки в рывке, даже взять стартовый вес. Вдова Мамонова пожаловалась на жизнь в нищете 6 августа 2021, 15:29

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Вдова актера и музыканта Петра Мамонова Ольга рассказала, что СМИ сильно преувеличили состояние умершего артиста, на самом деле его семья находится в затруднительном финансовом положении. По словам Ольги Мамоновой, она еще не осознала смерть мужа, с которым прожила 40 лет. Супруги вместе построили в Подмосковье дом в 800 кв. метров. «Петя мечтал организовать здесь приют для бедных рок-н-рольщиков, поэтому дом получился такой огромный. Но эти «хоромы» за 140 километров от Москвы в бедном Нарофоминском районе сейчас никому не нужны. Газа нет, крыша протекает, электричество жрет тучу денег. Сын помогал платить за электроэнергию. Эту гору кирпичей, которая разваливается, сегодня и продать-то не получится. И непонятно, что с домом делать», – рассказала вдова актера «Комсомольской правде». «И когда одно популярное издание написало про Петю: «Умер еще один московский миллионер: гигантский особняк на Верее, три «Мерседеса», московская квартира в Большом Каретном…», я была возмущена. Журналистам надо успокоиться насчет богатства Петра Николаевича Мамонова. Он был нищим, честным человеком. Не был бы он Мамоновым, если бы был богат», – отметила Ольга Мамонова. Женщина рассказала, что машины уже старые и им по 25 лет, так что даже «чинить их – себе дороже». Квартира же досталась актеру от дедушки. «Я не прибедняюсь. Просто я реалист и мыслю трезво. Мы нищие. Так и напишите. А то рассказывают про нас всякие глупости: «Петр Мамонов оставил после себя многомиллионное наследство». Где они, эти миллионы? Все, что он накопил – около 400 тыс. рублей на наши с ним похороны – так и лежат на его карточке», – продолжила вдова артиста. Ольга добавила, что в последние годы они с супругом жили трудно. «Тяжело жили. Все время под угрозой отключения электричества за неуплату», – заключила она. Советский и российский музыкант и актер Петр Мамонов, долгое время находившийся в больнице с коронавирусной инфекцией, умер 15 июля в возрасте 70 лет. Простились с артистом 17 июля в Донском монастыре Москвы. СК выразил уверенность в причастности украинских силовиков к убийству Стенина 6 августа 2021, 07:37

Фото: Комсомольская Правда/Youtube

Текст: Антон Антонов

Причастность украинских силовиков к убийству фотожурналиста МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина не вызывает сомнений, заявила пресс-служба СК России в седьмую годовщину преступления. В ответ на запрос РИА «Новости» в СК сообщили: «Установлено, что лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением национального флага Украины». Кроме того, была «идентифицирована и военная техника национальной гвардии Украины, находившаяся поблизости». СК сообщил, что украинские правоохранители «не оказывают какого-либо содействия», хотя, очевидно, «обладают информацией» о случившемся. Однако работа по делу продолжается, установление виновных – «лишь вопрос времени», заверили в СК. Напомним, Стенин погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе. Его автомобиль попал под обстрел украинских силовиков, позже был расстрелян и сожжен на шоссе. Стенин посмертно награжден орденом Мужества. Год назад СК сообщил, что Украина так и не огласила итоги расследования и не передала документы российской стороне. Саакашвили пообещал наладить отношения с Россией после возвращения в Грузию 6 августа 2021, 10:01

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили заявил о намерении наладить отношения с Россией после его возвращения на родину, которое он анонсировал к местным выборам 2 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Мы пойдем до конца в деле освобождения Грузии, после чего наладим отношения со всеми соседями, – заявил заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы бывший президент. – Россия боится не меня, а связанных со мной успехов и развития Грузии». «Мы ни с кем не хотим конфронтации, в том числе с Россией», – сказал он. При этом он подчеркнул, что российской стороне «выгодны хаос, беспорядки, бедность в Грузии». Накануне МИД России высказался по вопросу нормализации отношений с Грузией. Грузинские власти заявили, что восстановление дипломатических отношений невозможно, пока Россия не отзовет признание Абхазии и Южной Осетии. Захарова упрекнула постпреда Британии при ОБСЕ в двойных стандартах 6 августа 2021, 06:41

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова постпреда Великобритании при ОБСЕ Нейла Буша, который выступил с критикой в адрес России из-за ситуации с наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ. В четверг Буш заявил, что ограничения Москвы по числу наблюдателей за выборами в Госдуму помешают достоверно оценить проведение выборов, передает ТАСС. Захарова поинтересовалась в Telegram, «где был Нейл Буш и весь британский Форин-офис, когда формировалась команда БДИПЧ на американские президентские выборы – 2020». Она напомнила о том, что в США прибыли 30 наблюдателей ОБСЕ, а также о том, что «ряд штатов при этом их к себе не допустил». «Как назовет Нейл Буш свое поведение: двойными стандартами или верноподданничеством?» – заявила она. Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия «уже давно не нуждается в одобрительных кивках с Запада по поводу развития нашей политической системы».