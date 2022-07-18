Школьники из России завоевали четыре золотые медали на международной олимпиаде по биологии

Российские школьники завоевали четыре золотые медали на Международной биологической олимпиаде, состязание прошло в столице Армении Ереване в очном формате, сообщает пресс-служба Минпросвещения.

«Российские школьники завоевали четыре золотые медали на 33-й Международной биологической олимпиаде школьников (МБО-2022). Абсолютное первое место по количеству баллов занял ученик школы Центра педагогического мастерства (Москва) Яков Коробицын. Состязание прошло в очном формате в городе Ереване (Армения). В олимпиаде приняли участие школьники из 65 стран, еще три страны прислали на МБО-2022 своих наблюдателей», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с заслуженной победой и отметил заслуги их наставников, которые вложили душу в подготовку своих учеников, позволив им ярко проявить себя и победить в непростой борьбе.

«Особенно ценно, что ребята добыли победу в очной борьбе, проявив не только высокий уровень знаний, но и сильные личные качества», – приводятся в сообщении слова министра.

Как говорится в сообщении на сайте Минпросвещения, Российскую Федерацию представляли выпускники школ этого года. В состав команды вошли:

- Карина Каримова (Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область);

- Яков Коробицын (школа Центра педагогического мастерства, г. Москва);

- Назим Мустафин (СУНЦ НГУ, г. Новосибирск, Новосибирская область);

- Семен Шмаков (СУНЦ – школа-интернат имени А.Н. Колмогорова МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва).

Тренерами сборной выступили преподаватели биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: профессор Александр Рубцов, доцент Галина Белякова и старший преподаватель Евгений Шилов.

Напомним, в пятницу российские школьники завоевали золотые и серебряные медали на олимпиаде по математике в Осло.