Хакеры выявили сотрудничающих с военной разведкой Украины россиян

Историк указал на параллели между Сталинградской битвой и спецоперацией на Украине

«Начало спецоперации на Украине стало символом перемен в наших отношениях с Западом так же, как и Сталинградская битва 80 лет назад внесла перелом в ход мировой истории», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Макушин. 17 июля 1942 года началось крупнейшее и самое кровопролитное сражение в истории – Сталинградская битва.

«В июле 1942 года в городе, носящем имя тогдашнего лидера нашей страны – Сталинграде, на плацдарме, который открывал немцам выход к Волге, мы переломили сопротивление немецко-фашистских войск и остановили их наступление на южном направлении. Так же и 23 февраля 2022 года решение высшего военно-политического руководства России и лично президента Владимира Путина о начале специальной военной операции ознаменовало слом наступательной тактики НАТО», – пояснил член Ассоциации историков Союзного государства, эксперт РВИО Александр Макушин.

Эксперт напомнил, что тогда советские войска окружили одну из крупнейших военных группировок в мировой истории и заложили фундамент для разгрома считавшегося до этого непобедимым вермахта. «Кроме того, мы впервые захватили германского фельдмаршала – командующего 6-й немецкой армией фельдмаршала Фридриха Паулюса. Примечательно, что спустя 80 лет спецоперация показала отступление тоже казавшихся непобедимыми войск НАТО и коллективного Запада на Украине», – заметил он.

Кроме того, напомнил собеседник, именно в ходе Сталинградской битвы был издан знаменитый приказ № 227 Народного комиссара обороны СССР Иосифа Сталина: «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций», больше известный в народе как: «Ни шагу назад!». «Точно так же произошло и сейчас: России не оставили выбора, проводить или нет спецоперацию на Украине – отступать стало некуда. В итоге сегодня, как и в 1942 году, мы перешли в контрнаступление», – указал он.

Причем, как отметил историк, интересно, что состав противников тоже практически не поменялся – например, на стороне Гитлера воевало около полумиллиона поляков. «Хорватские неонацисты участвовали на стороне Третьего рейха в битвах против сербов. Как видим, они и сейчас поставляют оружие и оказывают другую военную помощь Украине», – подчеркнул он.

Макушин добавил, что даже предыстория у обоих конфликтов похожая: в последние годы Запад постоянно наступал на Россию, заново выращивая на Украине нацизм и русофобию, и в 2014 году начались позиционные бои, как и боевые действия под Сталинградом, предваряющие контрнаступление советских войск.

«Кстати, как тогда, так и сейчас номинально монолитный коллективный Запад, говорящий о единой цели, начинает рассыпаться, и страны принимаются предъявлять друг другу взаимные претензии, когда происходит перелом на поле боя не в его пользу. Мы видели, каким тоном с нами разговаривал тот же Макрон, да и другие лидеры западных стран. А сейчас, когда Россия, еще ничего, по сути, всерьез не начиная, освободила уже такие большие территории на Украине, мы видим, как ушел в отставку Борис Джонсон, вовремя подал прошение об отставке Марио Драги, зная, чем это все закончится, другие лидеры подвергаются жесткой критике в своих же странах», – резюмировал эксперт.

Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский также подтвердил: начатая Россией специальная военная операция на Украине, повторяя Сталинградскую битву, обозначила новый коренной перелом мировой истории.

«Ровно 80 лет назад вспыхнула Сталинградская битва, которая стала началом конца Третьего рейха, обозначив тот рубеж, после которого его наступление на восток выдохлось, и фронт медленно, с тяжелыми боями, но неуклонно и неудержимо покатился к Берлину. С Победы прошло 77 лет – и все вернулось на круги своя. Снова нацисты в Европе, да и не только в ней одной, головы подняли. Как же, на дворе пересмотр итогов Второй мировой войны с подачи и благословения наших бывших «союзников»! Можно опять повторить вечный «Дранг нах ост», начиная с Украины, которая стала опорной базой и плацдармом для нового нацизма...» – написал Сатановский в своем Telegram-канале.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Сталинградская битва – одна из самых масштабных и трагических битв Великой Отечественной войны. Она началась 17 июля 1942 года и продолжалась до 2 февраля 1943 года. Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, при протяженности фронта от 400 до 850 километров, продолжалась эта ожесточенная битва.

В ней участвовало с обеих сторон свыше 2,1 млн человек, а по масштабам и напряженности боевых действий Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории, сообщает Российское военно-историческое общество.

Эта битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне. Советские вооруженные силы захватили стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны. Поражение фашистского блока под Сталинградом подорвало доверие к Германии со стороны ее союзников, способствовало активизации движения Сопротивления в странах Европы. Япония и Турция вынуждены были отказаться от планов активных действий против СССР.

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