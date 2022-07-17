Байдена поймали на лжи о переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент США Джо Байден в ходе общения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом не утверждал, что тот виновен в убийстве журналиста Джамаля Хашогджи в 2018 году, сообщила журналистка Fox News Жаки Хайнрих со ссылкой на государственного министра по иностранным делам Аделя аль-Джубейра.

«Он (аль-Джубейр – прим. ВЗГЛЯД) недвусмысленно заявил, что «не слышал», как Байден говорил Мухаммеду бен Сальману о том, что верит в его ответственность за убийство Хашогджи», – написала корреспондент из пула Белого дома на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Ее слова передает ТАСС.

При этом сам Байден по возвращению в Белый дом ответил отрицательно на вопрос о том, правду ли говорит Адель аль-Джубейр. «Нет», – приводит его ответ РИА «Новости».

Напомним, в пятницу Байден провел переговоры с руководством Саудовской Аравии в Джидде, на которых присутствовал кронпринц. По словам президента США, в ходе переговоров он заявил Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство Хашогджи. Какс сообщил Байден, принц, «по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это». «Я указал на то, что, по моему мнению, был», – отметил президент США. Он указал, что вопрос был поднят в самом начале встречи.

Позднее президент США отметил, что не жалеет о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя в связи с убийством Хашогджи. «Я не жалею ни о чем, что я говорил», – констатировал глава вашингтонской администрации, подчеркнув, что «произошедшее с Хашогджи возмутительно».

В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман напомнил главе американского государства о тюрьме Абу-Грейб в Ираке, где американские военные пытали и унижали иракских узников. Кроме того, появилось видео того, как кронпринц усмехнулся в лицо президенту США, не решившемуся ответить на вопрос об отношениях Вашингтона и Эр-Рияда.

Немецкое издание Welt написало, что различия в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показывают усиливающуюся роль Москвы.

Хашогджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он исчез 2 октября 2018 года после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября того же года саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании диппредставительства в результате конфликта. Во время своей предвыборной кампании Байден обещал сделать Саудовскую Аравию страной-изгоем из-за убийства Хашогджи.

В феврале 2021 года аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад об убийстве журналиста. По версии американской стороны, саудовский наследный принц лично одобрил операцию, поскольку видел в нем угрозу. Американская администрация объявила о введении визовых санкций в отношении 76 подданных королевства, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом и фигурировали в деле об убийстве Хашогджи. В Эр-Рияде выводы Вашингтона категорически отвергли.