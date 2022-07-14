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Правительство Херсонской области приступило к работе
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Правительство Херсонской области, сформированное на прошлой неделе, уже начало свою работу, идет его структуризация, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«[Правительство] уже приступило к работе, сейчас идет структуризация непосредственно самого правительства и мы говорим сейчас не просто о том, что мы будем интегрироваться в РФ, мы интегрируемся согласно опыту практиков, которые работают на уровне чиновников РФ, которые уже корректируют работу Херсонской ВГА и уже помогают нам перейти на законодательную базу», – приводит слова Стремоусова ТАСС.
Он уточнил, что интеграция нужна в том числе для того, чтобы после референдума о вхождении в РФ, если жители примут решение войти в состав России, переход был недолгим и чтобы власти сразу перешли к стандартам РФ.
В прошлый понедельник глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, изучив опыт построения структур органов власти в регионах Российской Федерации, решил сформировать правительство Херсонской области и подобрать туда лучшие кадры не только среди жителей области, но и среди российских профессионалов и управленцев. Председателем правительства стал Сергей Елисеев, ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства Калининградской области – руководителя аппарата правительства региона. При этом свою работу продолжают и сотрудники ВГА, главой региона остается Владимир Сальдо. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Херсонская область переходит на российское управление.
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Авиаударом ВКС России в Николаеве уничтожено свыше 420 военнослужащих ВСУ
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Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаеве уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части города Николаева уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники.
В районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны. Пять боевиков уничтожены на месте, еще 10 украинских военнослужащих захвачены в плен», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«За прошедшие сутки ВКС России уничтожено: два командных пункта в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск, а также семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогорья Запорожской области», – отметил Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ураган» на огневых позициях в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР).
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102 районах, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах», – перечислил представитель Минобороны.
Российскими истребителями сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: Су-25 и Су-24 в районах населенных пунктов Новоукраинка и Барвенково ДНР, а также один МиГ-29 в районе Баштанки Николаевской области. Кроме того, еще один Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Широкое Николаевской области российскими средствами противовоздушной обороны.
Также средствами ПВО за сутки уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дибровное, Глубокое, Лукьянцы, Бражковка, Липцы, Песчаное Харьковской области, Снегиревка Николаевской области и Карповка ДНР.
Перехвачено пять украинских баллистических ракет «Точка-У» над населенными пунктами Веселая Тарасовка, Покровское, Константиновка, Лисичанск Луганской народной республики и Костырка Херсонской области. Сбиты в воздухе 18 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Топольское, Долгенькое, Сулиговка Харьковской области, Харцызск, Авдеевка, Карповка ДНР, Родаково, Смелое, Зимогорье, Лотиково Луганской народной республики и города Луганск.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 247 самолетов, 137 вертолетов, 1522 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплекса, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4192 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что «Искандеры» уничтожили американские установки «Гарпун» в Одесской области.
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В ЛНР заявили о прорыве союзных сил в Соледар
Союзные силы России и Луганской народной республики вошли в городскую черту Соледара в ДНР, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
«Приятная новость: наши войска успешно зашли в городскую черту Соледара и заставили «вэсэушников» бежать в разные направления. <...> Похоже, что через пару дней Соледар будет свободен», – цитирует Киселева ТАСС.
В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
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Посол ЛНР раскрыл детали новой тактики ВСУ в Донбассе
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«ВСУ выбрали тактику одномоментного многочисленного запуска ракет, чтобы обмануть наши системы ПВО. Значит, нам придется перейти к более жестким мерам со своей стороны», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя ночные обстрелы республики.
«Обстрел территории ЛНР производился из района города Часов Яр. Там находятся основные расположения ракетных подразделений Украины. Скорее всего, удар наносился не из самого города, а из его округи. Вероятно, ВСУ вывели на позиции ракетные комплексы, развернули их в нашу сторону и запустили по меньшей мере девять ракет», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Дипломат при этом отметил, что в городе Часов Яр расположена крупная украинская база. «Поэтому когда Зеленский стонет по поводу неспровоцированного удара по этому городу, он, мягко говоря, лукавит», – подчеркнул он.
«Сейчас в районе городов-спутников Луганска – Александровска и Родаково – работают наши специалисты. Они собирают осколки, чтобы определить модификацию вооружения, использованного при обстрелах. Эксперты сходятся во мнении, что запускались уже привычные нам «Точки-У». А вот по американским HIMARS подтверждений пока нет», – пояснил дипломат.
Посол также уверен, что нынешние события иллюстрируют тот факт, что руководством ВСУ избрана новая тактика. «Командование ВСУ понимает, что не может одержать верх на поле боя, поэтому переходит к нанесению массированных ударов по мирному населению. Мы также понимаем, что зона безопасности республики должна быть значительно шире, а контроль за перемещением любых систем противника значительно серьезней. Речь идет о превентивном уничтожении любых реактивных и ракетных комплексов Украины, чтобы у них даже не было возможности развернуться в нашу сторону», – пояснил собеседник.
«Сейчас можно говорить, что наши системы ПВО выдержали удар, но учитывая новую тактику ВСУ, нам потребуется некое усиление систем противовоздушной обороны. Этот вопрос будут решать наши военные после тщательного анализа случившегося», – добавил он.
«Кроме того, ВСУ пытаются отвлечь наши системы ПВО, чтобы пробить в обороне хотя бы небольшую брешь. И бить они будут по невоенным объектам. Это тактика террора. Нам же теперь надо перейти к использованию более тяжелого вооружения. И командованию ВСУ надо отбить руки за попытки вести себя таким образом», – заключил Мирошник.
Минувшей ночью вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он заявил в Telegram, что «предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан». Как пишет Марочко, украинские силы «на протяжении длительного времени пытались нанести удары по критически важным объектам гражданской инфраструктуры» Луганска, но «попытки пресекались благодаря слаженным действиям сил ПВО».
«Несмотря на то что несколько украинских ракет достигли цели, небо над Луганском контролируется резервными силами», – сообщил он. Марочко заявил, что Украина, «нанеся удар по тем, кто обеспечивает безопасность мирных граждан», снова «показала свою террористическую сущность».
Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что «был нанесен ракетный удар «Точкой-У». «Точнее их было, возможно, три штуки. Летели с интервалом буквально в секунды», – сообщил он. Киселев предположил, что средства ПВО «не смогли распознать мишени, потому как их одновременно было сразу несколько», а «ПВО приняли их за одну». «Удар был нанесен, предположительно, из района между Артемовском и Соледаром», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, сообщалось, что силы ПВО ЛНР, по предварительным данным, сбили над городом ракету «Точка-У». К северу от Луганска возник крупный пожар. Отмечалось, что звуки взрывов слышны по всему Луганску. Судя по их частоте и характеру, происходила детонация боеприпасов.
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Киев выбрал террористическую тактику для использования HIMARS
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Снаряды РСЗО HIMARS, поставленных Украине из США, не являются сложной целью для российской ПВО и регулярно сбиваются, но Киев использует террористическую тактику комбинированных ударов по слабо прикрытым гражданским объектам, сообщил источник.
«Снаряды РСЗО, будь то снаряды «Урагана», «Смерча», «Ольхи» или американские HIMARS, не сложная цель для эшелонированной системы ПВО, они сбиваются российскими зенитными ракетными комплексами в большом количестве, так как имеют предсказуемую траекторию, малую скорость полета на конечном участке и не оборудованы средствами преодоления ПВО», – сообщил источник РИА «Новости».
Он уточнил, что «уже есть случаи, когда весь пакет HIMARS, то есть шесть ракет, полностью сбивались в залпе». В то же время источник отметил, что Украина использует тактику массированных комбинированных обстрелов, выбирая объекты, слабо прикрытые ПВО.
«В таких ударах задействованы несколько видов оружия, скоординированных по времени вхождения в зону ПВО. Например, могут сразу применяться системы «Ураган», «Смерч», «Ольха», а также корректируемые ракеты HIMARS. К этому набору могут добавляться тактические ракеты «Точка» и даже беспилотники Ту-141/Ту-143, как дополнительные ложные цели», – пояснил собеседник.
В основном, по его словам, это удары по гражданским объектам: «Массирование средств создает возможность прорыва к цели отдельных ракет. Это терроризм в чистом виде».
Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что американские РСЗО HIMARS представляют угрозу для республики, но оснований для паники нет. Вооруженные силы Украины нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS. В понедельник вечером украинские военные использовали HIMARS для удара по Новой Каховке в Херсонской области – как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали.
Красный Крест в Испании начал подселять украинцев к семьям ЛГБТ
Красный Крест в Испании расселяет сбежавших от призыва в армию украинских мужчин в семьи, согласные приютить дезертиров, в основном эти семьи – представители ЛГБТ.
«Ребята, Красный Крест нашел мне семью, но они геи. Собираются сводить нас. Я не слишком толерантен к ним, но и отказывать неудобно. Но как с ними жить, мозг даже отказывается представлять. Как к этому относиться и что посоветуете?» – пишет пользователь Y в чате помощи беженцам, сообщает ФАН.
Советы пользователей разные: от полного отказа до «закрыть глаза и уши» и заселяться. В последнее время все чаще поступают жалобы на Красный Крест именно от украинцев. Прежде всего они недовольны равнодушием представителей организации, медлительностью и бюрократизмом.
Также Красный Крест теперь тщательно проверяет счета украинцев. После того, как выяснилось, что за пособиями и помощью, как правило, обращаются не самые бедные слои населения, Красный Крест начал пробивать все счета. Если на них есть наличность, которой хватит на месяц проживания в приютившей стране, то в помощи отказывают.
Напомним, желание поляков помочь простым украинцам похвально, но проблема возникла из-за того, что многие из приехавших видят в Польше «дойную корову», пишет Агнешка Пивар для издания Mysl Polska.
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Лидер украинских националистов 1980-х оказался нацистским карателем
Один из лидеров украинских националистов времен перестройки Богдан Когут в годы Второй мировой войны активно участвовал в массовых убийствах еврейских узников гитлеровского концлагеря Травники. Об этом свидетельствуют документы, рассекреченные УФСБ России по Приморскому краю.
Концлагерь СС Травники был создан в 1941 году в одноименном населенном пункте возле польского города Люблина. В лагере готовили вахманов (охранников) для несения службы в лагерях гетто, в которых массово уничтожалось еврейское население. Вахманы несли службу по охране заключенных в лагерях евреев, принимали участие в массовом уничтожении еврейского населения путем расстрела и умерщвления в газовых камерах, передает РИА «Новости».
С сентября 1943 года лагерь в Травниках стал филиалом лагеря смерти Майданек. По разным оценкам, в Травниках были убиты от 6 до 10 тыс. евреев. В Травниках погибло и множество советских военнопленных.
В числе документов – фотокопии обвинительного заключения по делу Когута, протокола одного из его допросов после войны в советской военной контрразведке, а также фрагментов его личного дела в СС, в том числе расписок, собственноручно данных им при поступлении на службу к гитлеровцам.
В начале Великой Отечественной войны Когут жил в селе Конюхи Козовского района Тернопольской области, где он родился в 1921 году. Осенью 1942-го перебрался в район польского Люблина. Там Когут узнал от своих украинских друзей, что гитлеровцы набирают людей для службы в полицейских и эсэсовских подразделениях.
«Четырнадцатого декабря 1942 года, изменив Родине, добровольно поступил в немецкие войска СС», – говорилось в обвинительном заключении. Когута направили в учебную команду «СС Вахманшафт» для прохождения спецподготовки в гитлеровских карательных органах.
«Поступив в Травниковскую учебную команду СС, Когут принял присягу на верность немецкому правительству, дал несколько обязательств о своей службе в немецкой надзирательной службе СС, носил форму СС, имел на вооружении винтовку, получал денежное содержание», – установило следствие.
В личном деле Когута имелось собственноручно заполненное заявление, в котором он заявлял о своем арийском происхождении и что он не был ни коммунистом, ни комсомольцем.
Затем Когут оказался в Германии, и в апреле 1945 года в городе Радеберге «в целях сокрытия своих следов о службе в немецких лагерях уничтожения» вступил в ряды 1-й дивизии «Русской освободительной армии» (РОА) предателя генерала Андрея Власова. Дивизия отправилась в Чехословакию для противостояния наступавшим советским войскам. «Дивизия и я лично были вооружены огнестрельным оружием, впоследствии передислоцировались в район города Праги», – рассказал на допросе Когут.
Он был пленен советскими частями 13 мая 1945 года под Прагой. Далее его отправили в лагерь в германский Мольберг, а позже – в СССР. Во время спецпроверки в Советском Союзе Когут скрыл, что добровольно поступил на службу в СС и участвовал в массовых казнях. В ноябре 1946-го Когута направили на жительство в Приморский край, где он устроился рабочим на военный склад. Однако к этому времени советской военной контрразведке стали известны неопровержимые факты причастности Когута к убийствам узников Травников. Его арестовали в 1947 году, провели следствие и осудили в мае 1948 года на длительный срок (смертная казнь в СССР тогда была заменена 25 годами лагерей).
В феврале 1955 года Когуту было отказано в пересмотре дела. Соответствующая комиссия установила, что его преступления доказаны, мера наказания соответствовала содеянному, а приговор следует считать правильным.
Но в январе 1956 года Когута освободили по «хрущевской» амнистии. 17 сентября 1955 года в СССР вышел указ об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны. В основном это были люди, которые с оружием в руках сражались против советской власти либо на стороне гитлеровцев, либо в рядах националистов на Украине, в Прибалтике и других республиках СССР. По мнению историков, это решение открыло путь для бандеровского реванша на Украине – выпущенные из лагерей националисты и их потомки проникали в органы советской власти, готовя почву для реализации при поддержке Запада проекта «анти-Россия».
Богдан Когут упомянут на страницах интернет-ресурса «Энциклопедия современной Украины», созданного под эгидой Института энциклопедических исследований Национальной академии наук Украины. Когут (1921–2011) фигурирует там как «писатель, общественно-политический деятель».
В статье о нем сообщается, что Когут вырос в семье бывшего воина «Украинской Галицкой армии» (одного из вооруженных формирований националистической Украинской народной республики конца 1910-х годов) и члена «Украинской войсковой организации» (УВО, предшественницы запрещенной в РФ «Организации украинских националистов», ОУН*).
Также сообщается, что Когут с 1935 года был членом молодежного крыла ОУН*, связным, с 1940 года – действительным членом ОУН* под псевдонимом «Мак». По версии «энциклопедии», Когут в составе РОА в 1945 году «участвовал в освобождении Праги».
Об участии Когута в геноциде евреев в годы войны в статье не сообщается ничего. При этом указывается, что 25 лет лагерей от советского суда он получил якобы за принадлежность к ОУН*.
Когут в «энциклопедии» назван одним из основателей в конце 1980-х годов и председателем «Украинской национальной партии», инициатором возрождения и членом «провода (руководства) ОУН* в Украине» (1993–2005). При этом признается, что Когут не был реабилитирован.
Когут – не единственный уроженец Западной Украины, добровольно помогавший гитлеровцам уничтожать узников Травниковского концлагеря. В конце прошлого года стало известно, что вахманом в Травниках служил Дмитрий Макарчук, осужденный советским судом за измену в годы Великой Отечественной войны и значившийся как якобы жертва политических репрессий в СССР в базе данных ликвидированного по решению Верховного суда РФ международного общества «Мемориал**»**, до этого признанного в России иностранным агентом. Макарчук был причастен ко многим преступлениям, в том числе к расстрелу около 2,5 тыс. евреев из Травников в декабре 1943 года.
Ранее ФСБ рассекретила документы о попытках украинских националистов сотрудничать с Гитлером.
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Украина потребовала у Запада 9 млрд долларов помощи ежемесячно
Советник президента Украины Олег Устенко рассказал Financial Times, что для покрытия дефицита бюджета украинской стороне требуется ежемесячная финансовая помощь в размере 9 млрд долларов. По его словам, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить, сообщили СМИ.
«В ближайшие месяцы мы должны получать по 9 млрд долларов в месяц вместо пяти миллиардов... Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно», – передает «Коммерсант» слова Устенко.
Ранее ЕК заблокировала предоставление Украине кредита в 1,5 млрд евро из-за угрозы дефолта. По данным Bloomberg, 1 сентября Украине нужно выплатить около 1,4 млрд долларов внешней задолженности с учетом процентов, при этом кредиторы не слишком верят в способность Киева найти выход. На этом фоне стоимость долговых обязательств Украины упала, причем обязательств со сроком погашения в сентябре – уже на 40%. Дефолт по внешним обязательствам отрицательно скажется на доступе Киева к финансовому рынку в будущем. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Запад передумал помогать Украине.
Напомним, еще в начале апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял о том, что с апреля он ожидает ежемесячную дыру в бюджете страны в размере 5-7 млрд долларов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву требуется 7 млрд долларов в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и заработной платы. В июне глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр заявляла, что Украина в условиях боевых действий теряет из бюджета 5-6 млрд долларов в месяц. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко говорил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35-40%.
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США решили поставить Киеву бесшумные снайперские винтовки
Соединенные Штаты передадут Украине 30 крупнокалиберных винтовок Accuracy International, патроны Magnum, оптические прицелы и глушители, сообщается на официальном портале американских госзакупок.
Как отмечают аналитики, Вашингтон не остановили действия Киева, который ранее бесконтрольно раздал гражданским лицам тысячи автоматов Калашникова с военных складов. Новые винтовки, поставляемые в комплектации с глушителями, имеют все шансы оказаться на «витрине» черных торговцев оружием в даркнете, пишет RT.
По информации соответствующего тендера, контракт на поставку 30 крупнокалиберных винтовок Accuracy International, 120 магазинов к ним, оптических прицелов и патронов опубликовало посольство США в Киеве. С винтовками приедут и глушители для ведения бесшумной стрельбы.
Отмечается, что стоимость контракта составила 695 тыс. долларов. Получателями оружия указаны полиция и пограничная служба Украины. Контракт опубликован 17 июня.
«В рамках контракта будет поставлено 30 комплектов, включающих следующие позиции: винтовки Accuracy International .338 Lapua Magnum, оптические прицелы, сошки и глушители; 120 магазинов и 50 тыс. патронов .338 Lapua Magnum для Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции Украины», – говорится в документации тендера.
Винтовки безвозмездно передадут в рамках проектов «Укрепление потенциала государственной пограничной службы Украины по охране северных и восточных границ Украины» и «Поддержка устойчивой реформы Национальной полиции Украины».
Ранее Киев призвал Запад в срочном порядке предоставить более тяжелое оружие в ответ на указ президента России Владимира Путина о распространении упрощенного порядка получения гражданства на всех украинцев.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что поставки Западом оружия Украине создают угрозу для всего мира, так как это оружие «всплывает в других частях света».
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Стало известно о новой украинской тактике обхода противовоздушной защиты
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Украинские военные начали применять новую тактику прорыва ПВО в Луганске: первой пускают ракету без боевой части, за ней следует снаряд с фугасной боеголовкой, заявил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
«ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ВЗГЛЯД) при обстрелах демонстрируют новую тактику: сначала летит первая отвлекающая ракета без заряда, за ней уже ракета с фугасным или кассетным зарядом. Так предпринимают попытки пробить систему ПВО», – цитирует Мирошника РИА «Новости».
В представительстве ЛНР в СЦКК сообщали, что первая ракета была учебной, а вторая – уже с фугасной боевой частью. ПВО сбила обе ракеты, одна из них взорвалась и повредила 10 малоэтажных жилых домов, автомобиль и ЛЭП. Мирные жители не пострадали.
Ранее помощник главы МВД ЛНР сообщал, что под удар украинских военных в пригороде Луганска попал полигон, на котором хранились боеприпасы.
До этого офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска.
Военкор описал охоту на американскую гаубицу М777
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Военный корреспондент Александр Коц описал охоту на американскую гаубицу М777.
«В огромный бетонный ангар стекольного завода, что на пути от Лисичанска к Северску, влетело точно в крышу, разбив перекрытия и обрушив тонны бетона на стоявший внутри американский бронированный тягач с гаубицей. Расчет ВСУ был обнаружен аэроразведкой на позициях, с которых украинские артиллеристы обстреливали Рубежное и Северодонецк. Было принято решение проследить маршрут движения М777, который и вывел наши средства поражения на этот ангар», – сообщил Коц в своем Telegram-канале. Он также добавил, что приведенную в негодность гаубицу сейчас изучают российские специалисты.
«Расчетами 155-мм гаубиц М777 командуют американские инструкторы. Об этом стало известно после того, как военные ЛНР затрофеили уничтоженное орудие под Лисичанском. Расчет был накрыт в зоне ожидания, где украинские артиллеристы пополняли боезапас. Местные жители рассказали, что гаубицы охраняли около 100 спецназовцев ВСУ. А курировал расчеты чернокожий инструктор. По данным разведки, это – гражданин США. Являлся ли он кадровым военным или отставным инструктором – неизвестно», – рассказал Коц.
Напомним также, военный репортер Евгений Поддубный рассказал в своем Telegram-канале про первую трофейную американскую гаубицу M777. По его словам, гаубицу M777, которую прозвали «три топора», нашли бойцы Народной милиции ЛНР. «Из пушки боевики киевского режима били по кварталам Рубежного. Руководил расчетом иностранный темнокожий специалист, охраняли гаубицу иностранные наемники. Пушка Б/У и с большим пробегом по Украине (Пострадала в ходе успешной контрбатарейной борьбы). Но это версия с цифровым баллистическим калькулятором. Боевая информационная система уже уехала в закрытые ведомства», – сообщил Поддубный.
В воскресенье в Минобороны России сообщали, что российские ВКС уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, обстреливавших Донецк. Днем позже в Минобороны России сообщали, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе Радушного Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион».
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Союзные силы начали продвижение в направлении Северска и Соледара
Подразделения союзных сил продвигаются в направлении Северска и Соледара, в районе Угледара есть успехи, но продвижение небыстрое, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Что касается Северска, Соледара, в этом направлении продолжают продвигаться подразделения союзных сил. Что касается направления Угледара, там тоже есть определенные успехи, но тем не менее не так быстро все реализовывается, как хотелось бы», – передает ТАСС слова Пушилина в эфире телеканала «Соловьев.Live».
По его словам, подразделения ДНР принимают меры для того, чтобы противник не успевал доставлять технику и боеприпасы для ударов по городам республики.
«Ситуация остается напряженной, тем не менее наши подразделения принимают ряд дополнительных мер для того, чтобы противник не успевал доставить технику, орудия и боеприпасы, которые могут полететь по нашим населенным пунктам», – сказал Пушилин.
Ранее войска ЛНР начали наступление на Северск, где ВСУ оставили новобранцев.
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Обвиняемого в оправдании нацизма ростовского журналиста заподозрили в дискредитации ВС России
В отношении журналиста Сергея Резника из Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложных сведений по спецоперации, сообщили в региональном управлении ФСБ.
«УФСБ России по Ростовской области задокументирована причастность ростовского журналиста Сергея Резника к опубликованию в своем Telegram-канале «Сергей Резник» материалов, содержащих заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения Россией специальной военной операции на территории Украины», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Дело возбудили по статье о дискриминации Вооруженных сил России, уточнили в ФСБ.
В августе 2021 года на Резника заводили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма за осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества и оправдание фашизма. Тогда же его объявили в федеральный розыск.
Резник известен публикациями, посвященными отдельным чиновникам и сотрудникам силовых ведомств. Он писал для СМИ и в собственном «Живом журнале». Резник трудился в газетах «Седьмая столица» и «Re:публика», закрытых в 2005 году. Также он работал в в изданиях «Новая газета – Юг», «Известия – Юг», «МК – Юг» (МК-на-Дону), «Южный федеральный», Forum.msk.ru.
В 2013 году его приговорили к полутора годам колонии общего режима по статьям о коммерческом подкупе, заведомо ложном доносе и оскорблении представителя власти.
Украина объявила о разрыве отношений с КНДР после признания ДНР
Украинское министерство иностранных дел объявило о разрыве дипломатических отношений с Корейской народно-демократической республикой из-за признания Донецкой народной республики.
«Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской народной демократической республикой. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций», – говорится в сообщении на сайте МИД страны.
Отмечается, что такая мера принята в ответ на признание Донецкой народной республики. Киев рассматривает это решение как попытку «подрыва суверенитета и целостности Украины».
«Признание северокорейским режимом «субъектности» российских оккупационных режимов на Донетчине и Луганщине ничтожно, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины», – подчеркнули в дипломатическом ведомстве.
Ранее глава МИД ДНР сообщала, что республика ведет переговоры о признании независимости с КНДР. Глава ДНР Денис Пушилин в среду заявил, что КНДР признала ДНР.
До этого Сирийская Арабская Республика решила признать независимость республик Донбасса – Донецкой и Луганской народных республик. В 2016 году украинское посольство в Сирии было эвакуировано в Ливан в связи с вооруженным конфликтом в САР.
После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина разорвет все отношения с Сирией в ответ на признание Дамаском ДНР и ЛНР.
Зеленский попросил правительство проработать отмену очного обучения в военное время
Украинский президент Владимир Зеленский попросил премьера Дениса Шмыгаля рассмотреть меры по запрету очного обучения во всех учебных заведениях до окончания военного положения.
«Обратился к премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения», – говорится в ответе Зеленского, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что закон «Об образовании» предполагает, что субъект образовательной деятельности имеет право на автономию самоуправления. Политику в сфере образования определяет Рада, а реализует правительство и органы самоуправления.
Соответствующую петицию подали 8 июня, на момент прекращения сбора она набрала 26,5 тыс. подписей из необходимых 25 тысяч.
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Украинские войска размещали в Северодонецке мины с мусором
Украинские войска в жилых районах Северодонецка использовали в боях самодельные взрывные устройства, начиненные строительным мусором, который при попадании в тело человека вызывал множественные нагноения и гангрену, заявил участникам пресс-тура, организованного Минобороны России, официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Совершенно нетривиальный с виду носок, однако Вооруженными силами Украины в комплексе с тротиловыми шашками использовался следующим образом. В сам носок набирали всевозможные обломки строительных материалов – преимущественно это щебень, стеклобетон. Устанавливались посредством электродетонаторов на тротиловую шашку и использовались как самодельные взрывные устройства», – передает РИА «Новости» слова Филипоненко, показавшего образец такой мины.
По его словам, такое устройство, скорее всего, не сможет убить человека на месте, но в тело попадает множество осколков.
«Все это крошится и создает нагноения. В отличие от осколков обычных военных боеприпасов, их невозможно извлечь, например, магнитом. То есть наносятся достаточно серьезные травмы. В дальнейшем перерастает в заражение крови, гангрену, сепсис и прочее», – указал представитель Народной милиции.
Как сообщил Филипоненко, такие устройства «активно использовались украинскими войсками, несмотря на то, что здесь объекты гражданской инфраструктуры, многоквартирные дома, детская площадка».
«То есть жертвами самодельного взрывного устройства мог стать кто угодно. Но, очевидно, украинские войска это совершенно не интересовало», – заключил он.
Использование минно-взрывных средств запрещено Женевской конвенцией. Силы республик Донбасса и России не используют их.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты заминировали лицей в Славянске и планируют его взорвать, чтобы обвинить ВС России в гибели людей.