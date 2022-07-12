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В ДНР сообщили о переговорах по признанию республики с КНДР
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Донецкая народная республика проводит переговоры о признании независимости с Корейской народно-демократической республикой, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«Насчет Корейской Народно-Демократической Республики. У нас было несколько рабочих встреч с послом этого государства в Москве [Син Хон Чхолем], мы ведем диалог по этому вопросу», – цитирует Никонорову ТАСС.
Она добавила, что ДНР «активно движется» в отношениях с Сирией, и в скором времени будут установлены дипломатические отношения.
Напомним, Сирийская Арабская Республика решила признать независимость республик Донбасса – Донецкой и Луганской народных республик. В 2016 году украинское посольство в Сирии было эвакуировано в Ливан в связи с вооруженным конфликтом в САР.
После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина разорвет все отношения с Сирией в ответ на признание Дамаском ДНР и ЛНР.
Глава администрации Великого Бурлука под Харьковом погиб в результате подрыва машины
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Глава администрации поселка Великий Бурлук на освобожденной территории Харьковской области погиб при подрыве его автомобиля, сообщили в пресс-службе ВГА области.
«Подрыв автомобиля в Великом Бурлуке, в результате которого погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков, – это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее в понедельник в Херсоне предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации Владимира Сальдо, самодельная бомба на пути следования его автомобиля была обнаружена и обезврежена.
До этого сообщалось, что в понедельник было совершено покушение на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, он не пострадал и продолжает работу.
Как заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, в данный момент проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств преступления, а также выявлению и задержанию пособников террориста Зеленского.
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Стали известны подробности покушения на главу Мелитопольского района
Ночью диверсантом было обстреляно домовладение чиновника, после чего нападавший попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«В ночное время диверсантом было обстреляно домовладение чиновника, после чего он попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя. В результате проведенных мероприятий преступник был обнаружен. При задержании оказал вооруженное сопротивление. Ответным огнем получил ранения, несовместимые с жизнью», – написал он в своем Telegram-канале.
Рогов отметил, что в данный момент проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств преступления, а также выявлению и задержанию пособников террориста Зеленского.
«Террористическое образование УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова) должно быть уничтожено!» – подытожил он.
Ранее сообщалось, что в понедельник было совершено покушение на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, он не пострадал и продолжает работу.
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Союзные войска освободили от ВСУ Владимировку и Триполье в ДНР
Силы Донецкой и Луганской народных республик и России взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Триполье и Владимировка освобождены союзными силами вместе с шестым отдельным казачьим полком», – сообщается в Telegram-канале народной милиции.
В начале июля союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра. Также в центре Лисичанска установили Красное Знамя Победы.
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Украинский дрон-камикадзе атаковал жилой массив Энергодара
Украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара в Запорожской области, информация о жертвах уточняется, сообщил представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города.
«В 14.20 (совпадает с мск.) ВСУ снова применили дрон-камикадзе по жилому массиву города Энергодара», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
В данный момент уточняется информация о пострадавших и жертвах.
По информации представителя, украинские силовики попытались применить еще один дрон-камикадзе, но его уничтожили силы противовоздушной обороны России, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что украинское руководство решило провести массовую закупку разведывательных беспилотников и обучение операторов по программе «Армия дронов». Программа предусматривает системную закупку беспилотников, их ремонт и оперативную замену, курс обучения пилотов.
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Украина начала принудительную эвакуацию с подконтрольных Киеву территорий ДНР
Нацполиция Украины с привлечением волонтеров силой эвакуирует людей из ряда городов Донецкой народной республики (ДНР), временно контролируемых Киевом, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«В городах Славянск, Краматорск, Северск, Соледар, Артемовск идет массовая эвакуация мирных граждан. <...> Волонтеры украинские совместно с Национальной полицией Украины насильственно пытаются увезти на территорию западных областей [Украины] мирных граждан. При этом говорят, что будет сейчас крупное наступление непосредственно российской армии», – передает ТАСС слова Киселева.
По его словам, большинство местных жителей заявляют, что они не хотят эвакуироваться. «Более 80% граждан заявляют о том, что они не желают покидать свои дома и их не интересуют война и военные действия. Люди, в действительности, не могут рассказать правду и сказать, что они ждут нас [союзные силы]», – добавил помощник главы МВД ЛНР.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Пассажирское сообщение наладили между Мариуполем и Донецком
Мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что благодаря запуску регулярного железнодорожного пассажирского сообщения между этим городом и Волновахой отлажена логистическая пассажирская цепочка между Мариуполем и Донецком.
«Эта электричка дойдет до Волновахи, а там уже есть автобусное сообщение с Донецком. То есть, этим мы полностью открываем логистическую цепочку, связывающую родственников и близких людей, которые находятся в Мариуполе и в Донецке», – передает РИА «Новости» слова Иващенко.
В понедельник в 7 часов утра от пригородного железнодорожного вокзала Мариуполя в Волноваху отправился первый регулярный пассажирский поезд. Это первый пассажирский состав, отправившийся из Мариуполя с момента освобождения города.
Ранее железнодорожное сообщение решили запустить между Ростовской областью и Донбассом.
Напомним, 1 июля было возобновлено автобусное сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями.
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Россия в ООН обещала выполнить задачу денацификации Украины
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Во имя памяти ветеранов и ради будущих поколений денацификация Украины будет выполнена, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
В ходе неформального заседания СБ ООН по «формуле Арриа» Полянский заявил: «Мы знаем, что мы делаем, и мы делаем правильную вещь, и мы никогда не потерпим возрождения нацизма по соседству с нами. От вас зависит, признать очевидное – я имею в виду нацистский характер киевского режима – или нет».
«Вашим действиям или бездействию дадут оценку ваши собственные граждане, которые посылают нам письма поддержки в наших действиях. Наша совесть чиста, но за вашу я не поручусь», – приводит его слова ТАСС.
Российские дипломаты в понедельник представили свидетельства распространения неонацизма и ультранационализма на Украине. Они показали кадры встречи фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны людьми в национальных украинских костюмах, а также лозунги в городах Западной Украины в поддержку Адольфа Гитлера, Германии и вождя украинских националистов Степана Бандеры. Дипломаты продемонстрировали использование нацистской символики и лозунгов современными украинскими националистами.
Полянский напомнил, что после Великой Отечественной войны сбежавших украинских националистов «использовали в США и Канаде как потенциальный инструмент в холодной войне против СССР», это «имело трагические последствия для независимости Украины в 1991 году, когда наследники этих националистов и нацистских коллаборационистов вернулись на Украину». Они «начали свой медленный, но последовательный крестовый поход во имя мести, который получил значительное ускорение в результате незаконного майданного переворота в 2014 году». По словам Полянского, «спустя несколько лет, вирус нацизма 2.0 поразил практически все украинское общество, в дополнение к крайнему национализму и ксенофобии».
С рассказами о неонацизме на Украине и преступлениях украинских националистов и неонацистов выступили член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев, историк и публицист, специалист по истории Холокоста Александр Дюков, юрист из Донбасса Сергей Кожемякин, собирающий свидетельства преступлений на Донбассе и передающий их в Международный уголовный суд, немецкий режиссер-документалист Вильгельм Домке-Шульц. В заседании по видеосвязи также принял участие следователь МВД ДНР Кирилл Ревин.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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При обстреле Донецка погибли две женщины
В ходе обстрела со стороны Украины в Кировском районе Донецка погибли две женщины, также есть и другие пострадавшие, заявил глава города Алексей Кулемзин.
«По уточненной информации, в результате обстрела Кировского района погибли женщины 1968 и 1999 годов рождения», – цитирует Кулемзина РИА «Новости».
Различные ранения получили пять мирных жителей города.
Ранее ранение при обстреле получил житель города Горловка в ДНР. Также украинские военные обстреляли из американских РСЗО HIMARS города Алчевск в ЛНР.
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В ДНР заявили о 52 обстрелах со стороны ВСУ за сутки
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Вооруженные силы Украины за сутки 52 раза обстреляли Донецкую народную республику, выпустив 317 боеприпасов по 17 населенным пунктам, сообщило представительство республики в СЦКК.
«За истекшие сутки Представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)», – говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
ВСУ выпустили 317 единиц различных боеприпасов.
«Под вражеским огнем оказались районы семнадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Ленинский, Калининский, Куйбышевский, Кировский, Буденовский, Ворошиловский, Киевский, и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловка (Никитовский и Калининский районы), Степано-Крынка, Железная Балка, Пантелеймоновка, Озеряновка, Новобахмутовка, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Старомихайловка, Александровка, Еленовка, Луганское, Сигнальное», – указывается в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВСУ в воскресенье подвергли жилые районы Донецка массированному обстрелу из орудий калибра 155 мм, являющегося стандартным в НАТО.
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ВСУ отступили от курорта «Голубые озера» к Славянску
Украинские войска под натиском союзных сил отступили от курорта Донбасса «Голубые озера» по направлению к Славянску, сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.
«Под натиском союзных сил (украинские войска)... вынуждены отступать по направлению к Славянску», – написал он в своем Telegram-канале.
В народной милиции Донецкой народной республики отметили, что территория курорта очищена от киевский боевиков, но при отступлении они продолжают уничтожать инфраструктуру дальнобойной артиллерией.
Ранее в народной милиции ДНР сообщили, что союзные силы освободили село Богородичное, продолжается организация мощного плацдарма для наступления на Славянск.
После освобождения Лисичанска части ВС России и народной милиции ЛНР вплотную подошли к Северску – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Окружение/ликвидация группировок противника в Славянске – Краматорске, далее в Авдеевке, Артемовске и Курахово не просто разрушает фронт в Донбассе и уничтожает крупнейшую на данный момент группировку ВСУ, а выводит войска России и союзников на оперативный простор на огромной территории. Так, для Киева потеряют всякий смысл попытки удерживать Харьковскую область.
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Минобороны заявило об эвакуации более 25 тыс. людей за сутки из опасных районов спецоперации
Из опасных районов спецоперации за сутки эвакуировано свыше 25 тыс. мирных жителей, из них 4 тыс. 175 детей, сообщил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 тыс. 64 человека, в том числе 4 тыс. 175 детей», – цитирует Мизинцева РИА «Новости».
Он уточнил, что с начала операции было эвакуировано 2 млн 434 тыс. 298 человек, из них 383 тыс. 402 – дети.
Госграницу России пересекло 383 тыс. 48 личных автомобилей. За последние сутки – 4,8 тыс. автомашин.
Ранее Мизинцев сообщал, что украинская сторона использует учебные заведения в Сумской области и в ДНР для размещения опорных пунктов и складов оружия.
В ДНР заявили о трех погибших бойцах Народной милиции
В боевых действиях в субботу погибли трое военнослужащих Донецкой народной республики, также потери понесли и ВСУ, сообщила Народная милиция ДНР.
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибли трое и пять защитников Донецкой народной республики получили ранения», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там добавили, что украинские боевики также понесли потери в результате действий сил ДНР и России.
«На Угледарском направлении совместными действиями военнослужащих армии ДНР и ВС Российской Федерации была уничтожена группа украинских нацистов, которые планировали зайти на позиции военнослужащих армии ДНР. Потери противника составили до 12 человек личного состава и два бронеавтомобиля», – пояснили в Народной милиции.
Утром в субботу союзные силы освободили село Григорьевка под Северском в ДНР, где находился укрепрайон ВСУ.
ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье подвергли жилые районы Донецка массированному обстрелу из орудий калибра 155 мм, являющегося стандартным в НАТО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, в интервале 04.20-04.39 со стороны населенного пункта Нетайлово было выпущено 22 снаряда по Ворошиловскому, Ленинскому, Калининскому, Киевскому, Пролетарскому и Буденновскому районам столицы ДНР, передает ТАСС.
Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по селу Степано-Крынка возле Шахтерска, находящегося примерно в 50 км к востоку от Донецка. По данным «Донецкого агентства новостей», в обстрелянном районе находится «Шахтерская птицефабрика», где начался пожар, слышны взрывы. Работники предприятия находятся в укрытиях.
Ранее в воскресенье утром ВСУ обстреляли Алчевск из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Накануне ВСУ уже обстреливали Алчевск из РСЗО HIMARS. По уточненным данным, в результате обстрела Алчевска из американской РСЗО повреждения получили шесть жилых домов, а также предприятие «Коммунарскстрой».
Кроме того, в субботу ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Доломитное. Помимо этого, в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ погибли две женщины, еще пять мирных жителей города получили ранения. Кроме того, в субботу в результате обстрела со стороны украинских боевиков пострадал мирный житель города Горловка. Помимо этого, в ДНР ВСУ обстреляли «Градами» поселок Минеральное.
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Союзные силы освободили Богородичное
Союзные силы освободили село Богородичное в Донецкой народной республике, продолжается организация мощного плацдарма для наступления на Славянск, сообщил близкий к народной милиции Луганской народной республики источник.
«Село Богородичное, что у Святогорска (населенные пункты в ДНР), перешло под контроль союзных сил. Таким образом, продолжается организация мощного плацдарма для наступления и освобождения Славянска от киевского режима», – передает ТАСС сообщение источника.
После освобождения Лисичанска части ВС России и народной милиции ЛНР вплотную подошли к Северску – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Окружение/ликвидация группировок противника в Славянске – Краматорске, далее в Авдеевке, Артемовске и Курахово не просто разрушает фронт в Донбассе и уничтожает крупнейшую на данный момент группировку ВСУ, а выводит войска России и союзников на оперативный простор на огромной территории. Так, для Киева потеряют всякий смысл попытки удерживать Харьковскую область.
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Российские студенты приняли участие в восстановлении Саур-Могилы
Участники «Российских студенческих отрядов» (РСО) из 18 регионов прибыли в Донецкую народную республику для восстановления мемориального комплекса Саур-Могила.
В профессиональную рабочую группу по реконструкции комплекса включили более 40 студентов, они займутся благоустройством территории и помогут в организации жизнеобеспечения гуманитарного лагеря, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Среди предстоящих работ – распиловка деревьев, разбор завалов, заправка и обслуживание средств малой механизации, сортировкой грунта, разбивка местности и подсобные строительные работы. Также участникам РСО предстоит помочь поварам полевой кухни и работникам банно-прачечного комплекса.
«Часть ребят начали работу 7 июля, сперва 10 человек, а сегодня еще 31. Они пробудут на объекте до конца августа. За это время окажут значительную помощь в восстановлении мемориального комплекса, важного как для жителей России, так и для населения Донбасса», – рассказал руководитель ростовского штаба студенческих отрядов Роман Уколов.
На месте ребят лично поприветствовал первый заместитель главы администрации города Шахтерска и Шахтерского района Сергей Желновач. Он подчеркнул значимость участия бойцов РСО в гуманитарной миссии и провел для ребят инструктаж по правилам безопасного нахождения на территории лагеря.
«Гостей принято встречать хлебом и солью, но как вы видите, мы пошли дальше – встретили вас улыбками, песнями и высоким уровнем безопасности. Ближайший день вы будете размещаться, знакомиться с предстоящим фронтом работы и налаживать свой быт. Наши опытные ребята вам постараются в этом помочь», – сказал Желновач.
Перед отправкой в республику студенты прошли трехдневные теоретическое и практическое обучение: им рассказали о правилах нахождения в районе со сложной военной обстановкой, прочитали лекции по технике безопасности, правилам пожаротушения и первой медицинской помощи.
На объекте организованы необходимые условия для пребывания студентов: душ с горячей водой и прачечная. Проживать они будут в новых армейских палатках с электричеством, вентиляторами и кулерами с водой. Трехразовое питание будет организовано посредством полевой кухни.
Формирование делегаций студенческих отрядов для работы в ДНР координирует центральный штаб РСО в рамках акции «Мы вместе с Донбассом» при поддержке штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям Донбасса.