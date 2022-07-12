IT-эксперт решил провести мастер-класс о подготовке е-наблюдателей

В четверг в 9.00 в рамках онлайн-площадки НОМ выступит IT-эксперт, зампредседателя ТИК ДЭГ на выборах 2021 года Олег Артамонов. Спикер расскажет о новых возможностях для наблюдения за электронным голосованием (ДЭГ), которые появятся у наблюдателя в этом году.

В 2022 году законодатели и ЦИК России расширили возможности общественного контроля за системой. Артамонов расскажет, как подготовить наблюдателей для контроля за ДЭГ и какими базовыми знаниями должен владеть e-наблюдатель, сообщается на сайте НОМ.

Напомним, дистанционное электронное голосование будет применяться на выборах в сентябре в семи субъектах страны. Ранее эксперты отмечали, что большинство избирателей позитивно воспринимают возможность проголосовать онлайн, однако актуальным остается вопрос повышения доверия к ДЭГ.

В мероприятии примут участие представители общественных штабов по наблюдению за выборами, региональные эксперты НОМ, правоведы и общественные деятели.

Модераторы мастер-класса: член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод и член Общественной палаты России, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова.