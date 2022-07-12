Россия создает новые учебники на украинском языке для освобожденных территорий

Новые учебники на украинском языке сейчас проходят экспертизу и доработку в Институте родных языков в Москве, сообщила газете ВЗГЛЯД министр образования Крыма Валентина Лаврик. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в школах на освобожденных территориях Украины продолжится обучение украинскому языку.

«В Крыму есть авторские коллективы, которые написали учебники по украинскому языку и литературе для 5-9 классов. Эти учебники сейчас находятся на экспертизе и доработке в Институте родных языков в Москве. Мы их ожидаем. Институт подтвердил, что они будут готовы», – сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.

Как рассказала министр, сейчас в Крыму в классах с обучением на украинском языке используются учебники, изданные в России, потому что таковы требования федерального государственного стандарта.

Что касается подготовки к новому учебному году на соседних освобожденных территориях Украины, то сейчас, подчеркнула Лаврик, «проблема нехватки учебников на русском языке» там решена. «Министерством просвещения РФ уже решено, что учебники получат все дети на освобожденных территориях», – указала Лаврик.

Кроме того, открылись курсы по переподготовке учителей с освобожденных территорий для адаптации к преподаванию на русском языке. Эта работа ведется системно, подчеркивает министр. «Со вчерашнего дня такие курсы проводит академия Минпросвещения на базе в Евпатории. Это только первый этап. Новые группы учителей будут еженедельно проходить курсы повышения квалификации – с учетом разницы в программах преподавания предметов в России и на Украине. На этих же курсах будут помогать адаптироваться к новому законодательству», – отметила Лаврик.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, первыми на курсы переподготовки отправились педагоги из Херсонской и Запорожской областей, а также учителя Крыма и Севастополя. Программа повышения квалификации нацелена на формирование единого образовательного пространства в школах России, ЛНР, ДНР и освобожденных территорий. Педагогов знакомят с обновленными ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт) начального и основного общего образования, спецификой преподавания учебных предметов.

Как сообщило РИА Новости, в минувшие выходные министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в школах на освобожденных территориях Украины продолжат преподавать украинский язык. «Школьники, которые хотят изучать украинский язык, – есть соответствующие количество часов», – заявил министр в ходе поездки в Мелитополь (Запорожская область). «Неоднократно говорилось, что у нас братские народы и очень много общего, единые корни. Украинский язык очень богат и интересен. Поэтому никакого запрета здесь точно быть не может», – добавил он.

Кравцов отметил, украинский язык на освобожденных территориях останется родным языком и добавил, что школьники Запорожской области будут проходить обучение по российским программам, которые гарантируют высокое качество образования.

Как сообщало севастопольское издание «Forpost», в России еще в 2010 году был издан учебник «Украинский язык для стран СНГ», подготовленный РГГУ. Учебник был ориентирован на студентов, дипломатов, переводчиков, журналистов, а также представителей диаспоры. Всего в РФ в тот момент насчитывалось свыше десяти вузов, где изучался украинский язык.