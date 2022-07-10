Байден призвал американцев продолжать протесты из-за вердикта Верховного суда по абортам

Президент США Джо Байден призвал несогласных с решением Верховного суда страны об отмене федеральных гарантий прав на аборты продолжать протестные акции.

Как сообщает пресс-пул Белого дома, американский лидер общался с журналистами в штате Делавэр. Сотрудники СМИ спросили, что Байден может сказать активистам, утроившим в субботу у Белого дома акцию протеста против ограничения прав на аборты. «Продолжайте протестовать, продолжайте отстаивать свою точку зрения. Это крайне важно», – ответил глава вашингтонской администрации, сообщает ТАСС.

При этом он вновь заявил о необходимости принятия федерального закона, гарантирующего женщинам право на аборты. Кроме того, Байден сообщил, что он попросил сотрудников своей администрации изучить, уполномочен ли президент страны объявить о режиме ЧС в сфере здравоохранения в связи с вердиктом Верховного суда по абортам.

Напомним, что Америку захлестнули многотысячные акции протеста в ответ на решение Верховного суда отменить знаменательное решение полувековой давности по делу «Роу против Уэйда», гарантирующее конституционное право на аборт. После этого вердикта судей законы, запрещающие аборты в США, должны вступить в силу в 17 штатах.

Президент США Джо Байден поручил министерству здравоохранения и социальных служб принять меры для обеспечения доступности лекарств для абортов и противозачаточных средств «в максимально возможной степени», а его администрация планирует защитить право на поездку в другой штат для аборта.

Позже бывший президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда, отменившего конституционные гарантии на прерывание беременности, самой большой победой для жизни, которая стала возможна благодаря его решению номинировать трех из девяти действующих судей высшей инстанции.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал решение судей «большим шагом назад», а премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал в Twitter, что «новости, поступающие из Соединенных Штатов, ужасны». Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере прокомментировал события словами «серьезный шаг назад для прав женщин». В том, что «запрет абортов никогда не приводит к уменьшению количества абортов, а только к увеличению числа небезопасных абортов», уверен премьер-министр Бельгии Александр де Кро.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал право на совершение аборта фундаментальным для всех женщин, оно должно быть защищено. Правящая в стране партия «Ренессанс» подготовит законопроект о закреплении в конституции права на аборты.

В Финляндии большинство политиков были шокированы решением Верховного суда, отменившего конституционные гарантии на прерывание беременности, которые вступили в силу 49 лет назад.