Эксперты назвали риски использования VPN-сервисов детьми

«Использующие VPN-сервисы несовершеннолетние могут получить доступ к контенту с насилием и жестокостью, наркотиками и прочей информации противоправного характера», – заявила газете ВЗГЛЯД директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина, комментируя рост числа пользователей VPN в России.

«VPN – это такая «темная дыра» на любом устройстве, через которое вытекает бесконечное количество данных, и ограничить это невозможно. Использование бесплатных VPN-сервисов небезопасно как для взрослых, так и для несовершеннолетних пользователей», – отметила директор Лиги безопасного Интернета, первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина.

Ранее стало известно, что число пользователей VPN-сервисами с января 2022 года к началу апреля выросло в 53,5 раза. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мобильного оператора Yota, лидерами среди приложений по популярности стали OpenVPN и WireGuard.

По словам Мизулиной, рост популярности VPN повышает риск для юных пользователей столкнуться в интернете с сомнительным и даже опасным контентом. «Поскольку большинство сервисов бесплатны, и их легко установить на устройство, несовершеннолетние тоже пользуются этой программой. Соответственно, дети получают доступ к запрещенной информации и информации деструктивного характера», – подчеркнула Мизулина.

«Если же несовершеннолетний пользователь устанавливает VPN для того, чтобы иметь возможность получить доступ к запрещенным на территории России иностранным площадкам, то это также несет негативные последствия: подросток может увидеть контент с убийствами, трупами, насилием и жестокостью, наркотиками и прочую информацию противоправного характера», – перечислила эксперт.

На этом фоне собеседница рекомендует родителям объяснять своим детям, какие риски несет в себе использование VPN. Схожей точки зрения придерживается генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» Максим Лупин.

«Родителям и общественности необходимо не только объяснять детям, чем именно опасно использование VPN и иных подобных сервисов, но и повышать свою цифровую грамотность, чтобы своевременно реагировать на возникающие угрозы со стороны цифрового мира. Поэтому только через доверительные отношения, открытый диалог с подростками можно научить их критично оценивать информацию в интернете», – полагает он.

Ранее эксперты портала Cybernews обнаружили, что поставщик услуг виртуальной частной сети Bean VPN допустил утечку персональных данных миллионов пользователей. База данных, обнаруженная исследователями, содержала более 25 млн записей, в том числе идентификаторы устройств, идентификаторы Google Play, IP-адреса и прочее. По оценкам экспертов, данные из базы объемом 18,5 ГБ могут быть использованы для деанонимизации пользователей Bean VPN, их местоположения и электронной почты, связанной со смартфоном.

При этом на сайте Bean VPN заявлено, что сервис не ведет журналы активности пользователей и не хранит историю посещенных страниц и каких-либо других данных о пользователях, что, как следует из отчета Cybernews, не соответствует действительности, передает «Газета.Ru».

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов напомнил, что Россия находится в состоянии информационной войны, и граждане, использующие VPN-сервисы, должны быть подробно осведомлены об опасности утечки персональных данных. В свою очередь, директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях посоветовал россиянам, которые получают финансовые услуги через интернет – берут кредиты, меняют валюту, – отключать во время таких действий VPN-сервисы, чтобы не стать жертвой мошенников.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как не допустить утечку персональных данных при использовании VPN.