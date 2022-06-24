Эксперты рассказали, как не допустить утечку персональных данных при использовании VPN

Россия находится в состоянии информационной войны, и граждане, использующие VPN-сервисы, должны быть подробно осведомлены об опасности утечки персональных данных. Чтобы этого избежать Роскомнадзор блокирует VPN-каналы, открывающие доступ к запрещенным сайтам, сообщил депутат Госдумы Артем Кирьянов.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» на конференции «В обход запрету. Какие опасности таит в себе VPN?» ведущие эксперты отрасли обсудили проблематику VPN-сервисов в России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Одним из главных вопросов пресс-конференции стала причина возросшего в последнее время интереса к VPN-сервисам среди россиян. С января по апрель количество пользователей VPN-сервисов выросло в 53,5 раза.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отметил, что все дело в запрете некоторых онлайн-платформ, нарушающих российское законодательство. «Сегодня действительно такая вот в России эра VPN. Почему? Потому что Meta* запрещенная, Facebook*, Instagram*, которые признаны у нас запрещенными экстремистскими, – они сегодня работают через VPN. И люди, что называется, хотят вот это смотреть», – подчеркнул эксперт.

По его словам, VPN-сервисы предоставляют доступ не только к соцсетям, но и к целому набору другой запрещенной информации, с которой активно борется Роскомнадзор: «Они блокируются именно за то, что ищутся какие-то запрещенные сайты, причем необязательно это касается социальных сетей, это относится ко многим сайтам с экстремистским контентом, с контентом, связанным с продажей наркотиков, и так далее», – сказал эксперт.

На ваш взгляд Вы пользуетесь VPN-сервисами? Да, и буду продолжать пользоваться

Да, но планирую отказаться

Нет, но планирую начать пользоваться

Нет, и не планирую



По мнению Кирьянова, нужно уделить особое внимание, прежде всего, юридической и финансовой грамотности самого населения. Кроме того, вопрос анонимайзеров и VPN-сервисов уже находится на контроле у государства: «Этот вопрос уже находится в рамках исполнительной власти под контролем. В части обеспечения безопасности это другие министерства и ведомства. В части предотвращения кибермошенничества – это правоохранительные органы, эта вся история работает», – заключил он.

Ключевой темой дискуссии стала цена, которую пользователи реально платят за использование VPN-сервисов, и возможность выхода на заблокированные на территории России ресурсы. Как считает эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации и главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер, за использование подобных приложений всегда приходится платить, и не только деньгами. «Первое, чем мы можем платить, – это просмотром рекламы. Второе – это продажей наших данных в том или ином виде, как в легальном, обезличенном, так и в полулегальном на биржах, когда нашими данными пользуются незаконно», – отметил эксперт.

Только в конце прошлого года в интернет слили данные 45,5 млн пользователей мобильных VPN-сервисов, в том числе данные около 800 тыс. россиян, и это не единственный подобный кейс.

Jy видит большую проблему в том, как и кому продаются данные пользователей VPN-сервисов. Подобное «информирование» устроено крайне плохо, считает эксперт. «В основном маленькие компании этим занимаются [предоставлением VPN-услуг] и, конечно, поскольку компании маленькие, мы не знаем, кто ими владеет, кто данными управляет, распоряжается нашими данными. Конечно, мы находимся в таком информационном вакууме и не понимаем, что с ними будет», – добавил Геллер.

Геллер обратил особое внимание на то, что крайне сложно, а порой и вовсе невозможно быть уверенным в безопасности используемого VPN-сервиса. «Даже я, профессионал в своей области, не понимаю и быстро не могу разобраться, достаточно ли безопасен этот VPN, которым я хочу воспользоваться, этот сервис. Более того, безопасным, наверное, являться может только тот VPN, который вы сами создали и сами знаете все шаги, по которым он работает, идет этот сервис, и только так. Потому что все остальное – это сплошные загадки», – уточнил эксперт.

Кроме того, как подчеркнул Геллер, VPN-сервисы могут сами подвергнуться нападению хакеров, также сама схема работы таких сервисов достаточно громоздкая и приводит к замедлению скорости интернета: «VPN – это всегда медленнее. Если всех пересаживать на VPN, VPN замедляет действие работы Сети, потому что еще одна надстройка, которая должна шифровать весь трафик, который проходит. И важно заметить, что VPN хоть и технология хорошая, современная и может тоже развиваться, но она сама не защищена от взлома, потому что те протоколы шифрования, которые используются VPN, они тоже взламываются».

Ранее директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях посоветовал россиянам, которые получают финансовые услуги через интернет – берут кредиты, меняют валюту, – отключать во время таких действий VPN-сервисы, чтобы не стать жертвой мошенников.