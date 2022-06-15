Россиян предупредили об опасности VPN при получении финансовых услуг

Россиянам, которые получают финансовые услуги через интернет – берут кредиты, меняют валюту – следует отключать во время таких действий VPN-сервисы, чтобы не стать жертвой мошенников, посоветовал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

Эксперт рассказал «Газете.Ru», в последние месяцы Центробанк активизировал блокировку российских мошеннических интернет-ресурсов. Поэтому злоумышленники стали регистрировать домены своих сайтов в зонах .com и .org.

«Черные кредиторы» и другие мошенники предлагают свои услуги как будто из-за рубежа, хотя физически они могут находиться – а чаще всего и находятся – в России. А зарубежные сайты блокировать намного сложнее», – объяснил Лях.

На ваш взгляд Вы пользуетесь VPN-сервисами? Да, и буду продолжать пользоваться

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Он отметил, что сайт может быть заблокирован в России, но пользователь с включенным VPN может обойти эту блокировку и не обратить внимание на предупреждение Центробанка. «Поэтому, пользуясь финансовыми услугами, отключайте VPN на это время. Это поможет вам избежать финансовых потерь», – резюмировал представитель регулятора.

Ранее Центробанк предупреждал о новом виде мошенничества с помощью VPN. Директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что мошенники в телефонном разговоре убеждают потенциального клиента заходить к ним на сайт только через VPN и объясняют, что это якобы необходимо для специального шифрования данных и безопасного соединения с сервисами, которые обеспечивают доступ, – например, к торгам.