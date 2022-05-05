ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с помощью VPN

Заманивание граждан в финансовую ловушку с помощью VPN стало новой тенденцией у мошенников, сообщил директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

«Еще одна новая тенденция – заманивание доверчивых граждан в ловушку с помощью VPN», – сказал он, говоря о методах, которые сейчас используют стоящие за организацией финансовых пирамид мошенники.

Он также пояснил, что применение VPN не позволяет видеть, какой сайт заблокирован, а какой нет, передает ТАСС. «Дело в том, что когда мы блокируем сайт нелегала или финансовой пирамиды, доступ к нему ограничивается только в российском интернет-пространстве. А если человек использует VPN, то такой сайт для него открыт, он не видит, что ресурс был заблокирован и является нелегальным», – сказал Лях.

Мошенники, по словам главы департамента ЦБ, в телефонном разговоре убеждают потенциального клиента заходить к ним на сайт только через VPN и объясняют, что это якобы необходимо для специального шифрования данных и безопасного соединения с сервисами, которые обеспечивают доступ, – например, к торгам.

«Поэтому если вы, используя VPN, зашли на сайт финансовой организации, то не поленитесь, проверьте дополнительно на сайте Банка России, есть ли у нее лицензия, не внесена ли она в «предупредительный список», – подчеркнул Лях.

Ранее Лях рассказал, что ЦБ выявил финансовую пирамиду, организованную компанией Antares Limited, которая открыла по стране сеть «консультационных центров». При этом в организации работали менеджеры из ранее нашумевшей финансовый пирамиды «Кэшбери».